Россия — Швейцария, хоккей на ОИ-2022. Учитесь, мужчины!

4 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Швейцария. Начало встречи — в 7:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.45, успех сборной Швейцарии идёт за 6.55. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.95.

Где смотреть матч Россия — Швейцария на ОИ-2022?

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады (женщины) Россия — Швейцария 4 февраля 2022 года

Букмекеры не считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Швейцария 4 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.80. Гол в первые 10 минут идёт за 1.93.

Россия — Швейцария: прогноз на матч Олимпиады в Пекине по хоккею среди женщин (04.02.2022)

Церемония открытия Олимпийских игр еще не состоялась, а отдельные дисциплины начали свой путь. На 4 февраля запланировано две встречи группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин. Любителям отечественного хоккея будет интересен матч между сборными России и Швейцарией. Он пройдет на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 7:10 мск.

Немного освежим память по поводу женского хоккея, ведь внимание широкой публики этот вид спорта привлекает по большим праздникам. На самом деле, женский хоккей постепенно набирает обороты. Хотя гегемония сборных Канады и США не прекращается. Они стабильно делят между собой первое-второе места, остальные сражаются в лучшем случае за бронзу.



Как раз на прошлых Олимпийских играх сборная России остановилась в шаге от медалей, проиграв в матче за третье место Финляндии (1:5). Обидное поражение, но Суоми в самом деле были сильнее. В Пекине дела будут обстоять совсем иначе. Начнём с того, что турнир расширился до 10 команд.



И закончим тем, что все команды пройдут дальше группового этапа вне зависимости от того как сыграли в группе. Но это касается только группы А. В ней собрана элита — США, Канада, Финляндия, Россия, Швейцария. А вот группа В — Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай. Из неё в четвертьфинал пройдут три сильнейших коллектива.

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Подобный формат редко встретишь, хотя женские чемпионаты мира по хоккею уже несколько лет выглядят именно так. Строго говоря, для сборной России групповой этап превращается в тренировку. Согласно регламенту, на топ-3 по итогам группы никак не выйти. А представить, что Канада и США опустятся на четвёртую-пятую строчки очень сложно.



В общем, цена ошибки невелика и время вкатиться в турнир есть. Это как нельзя кстати, ведь подготовка вышла скомканной. Сборная не провела ни одной тренировки перед стартом турнира — сразу шесть человек сдали положительный тест на коронавирус и находятся на карантине. Так ещё и состав самый молодой. А первый матч мы играем с обидчицами с прошлого ЧМ.



Сборная Швейцария выбила в 1/4 финала сборную России из борьбы за медали. В итоге девушки заняли пятое место из восьми возможных. Не так уж плохо, но команда явно рассчитывала на большее. Поквитаться очень хочется, однако на фоне кадровых проблем и отсутствия занятий будет сложно.



На данный момент состав сборной России изменился лишь во вратарской линии: Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»). Почему нет в составе Анны Пруговой? Вратарь «Агидели» — одна из самых популярных российских хоккеисток. Теорий из-за отсутствия Пруговой строить не нужно. Её конкурентки банально оказались сильнее.

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А в остальном состав не претерпел особых изменений. Что очень даже хорошо, костяк прежний, значит, проблем с взаимодействием быть не должно. Вернемся к игре со Швейцарией: здесь в памяти у многих поражение России на ЧМ, хотя на групповом этапе мы оказались сильнее (3:1). Не будет ли повторения? В целом сейчас говорить о явном фаворите сложно.



Но мотивация не ударить в грязь лицом и поквитаться за обидное поражение присутствует. Правда, игра с чистого листа — тоже не лучший фактор. Ведь соперник успел провести два товарищеских матча перед турниром, оба успешно — со Швецией (5:0) и с Германией (6:1), России явно придётся нелегко.



Швейцария накануне отмучилась. Она стартовала на групповом этапе ОИ-2022 матчем с Канадой — и получила 1:12. Для женского хоккея цифры абсолютно привычные. Россиянкам придётся показать характер и сыграть с листа. Возьмём вариант «победа любой команды + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.69. Ставка посмелее — П1 + тотал больше 3.5 гола за 1.85. Всё же состав у россиянок мощнее.

Россия — Швейцария: прогноз и ставка на матч ОИ-2022 по хоккею среди женщин 4 февраля 2022 года

Сборная России не провела ни одной тренировки, а несколько хоккеисток находятся на карантине. У сборной Швейцарии с тонусом полный порядок — два товарищеских матча перед стартом ОИ, 1:12 от Канады на групповом этапе накануне. Россиянки сильнее, но отсутствие игрового тонуса рискует сказаться. Фаворита выделить не так просто, зато голы тут должны быть.

Ставка: победа одной из команд + тотал больше 3.5 шайбы за 1.69.

Какой канал покажет матч Россия — Швейцария?

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