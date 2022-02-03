Украина — Россия. Этот день мы запомним надолго

4 февраля состоится полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу Украина — Россия. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.33, успех сборной Украины идёт за 5.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 7.70.

Где покажут матч Украина — Россия?

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ по футзалу Украина — Россия 4 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч полуфинала чемпионата Европы Украина — Россия 4 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, тотал меньше 5.5 гола — тоже за 1.90. Гол на первой минуте доступен за 7.00, вероятность дополнительного времени оценена в 8.50.

Украина — Россия: прогноз на полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу (04.02.2022)

4 февраля на чемпионате Европы по мини-футболу состоится две встречи. Добрались до полуфиналов. Основное внимание болельщиков, разумеется, будет приковано к игре сборных Украины и России. Которая пройдет на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме. Матч состоится в 19:00 мск.

Сборная Украины на чемпионате Европы совершила прорыв. Хотя в группе обыграла лишь скромную сборную Сербии (6:1). Также проиграла сборным Португалии (0:1) и Нидерландов (2:3). Между прочим, пропустить всего один мяч от грозных португальцев — дорогого стоит. Для выхода в плей-офф хватило одной победы. Слишком уж хорошей оказалась разница забитых и пропущенных.

А в четвертьфинале Украина сенсационно обыграла мощную сборную Казахстана (5:3), пусть та и была не в оптимальном составе. Жёлто-синие действуют вторым номером и рассчитывают на контратаки. Отдельной похвалы заслуживает опытный вратарь Кирилл Ципун. Без него добраться до полуфинала было бы гораздо сложнее.

Впереди сборная России. Она на чемпионате Европы только побеждает — четыре успеха из четырёх возможных. Накануне обыграла в четвертьфинале Грузию (3:1). Иван Чишкала положил красивейший гол в девятку без шансов для вратаря. У него пять голов и передача за четыре встречи.

Прогноз Амиржана Муканова на матч Украина — Россия.

Понервничать всё же пришлось, соперник здорово оборонялся и имел шансы перевести игру в дополнительное время. Говорить о статистике очных встреч перед матчем сборных России и Украины не приходится — в последнее время в футзале их было ровно столько же, сколько в футболе. То есть ни одной.

Групповой этап россияне прошли невероятно уверенно. Забили 16 мячей, а пропустили всего два. Лучший в команде — Артём Антошкин. У него пять мячей и четыре передачи в четырёх матчах. На прошлом Евро подопечные Сергея Скоровича взяли бронзу, теперь есть все шансы улучшить тот результат.

Сборной Украины прочили меньшие успехи. Выход в четвертьфинал называли потолком, но игра с Казахстаном показала: недооценивать эту команду никак нельзя. Вратарь отличный, организованность на месте, реализация в атаке добротная. Просто так в полуфинал ЧЕ не выходят.

Да, по всем статистическим показателям украинцы смотрятся хуже, но в плей-офф эти факторы отходят на второй план. Жёлто-синие замучили сборную Португалии (между прочим, действующих чемпионов Европы) и едва не отыгрались с хозяевами турнира голландцами. То есть назвать победу в матче с Казахстаном случайностью очень трудно.

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Вячеслав Колосков дал прогноз на матч Украина — Россия на ЧЕ по футзалу.

В то же время очевидно, что Россия имеет больше шансов на успех. При таких раскладах вполне имеет смысл задуматься над комбинированным вариантом — сборная России не проиграет + тотал больше 5.5 мяча за 2.15. Логика простая — реализация у россиян в четвертьфинале была так себе, хотя подходы имели и давили с первых минут.

Выводы наверняка будут сделаны. Разница в классе вопросов не вызывает, а за шаг до финала проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. При этом Украина отлично выбегает из обороны в атаку и наказывает за ошибки. Значит, имеет смысл ждать яркого футбола и голов. Особенно если первый мяч не заставит себя ждать.

А политика пусть остаётся там, где ей и место. Подальше от спортивных событий. Тогда этот день мы запомним надолго. Вне зависимости от того, сколько голов забьют команды и кто окажется сильнее.

Украина — Россия: прогноз и ставка на полуфинал чемпионата Европы по футзалу 4 февраля 2022 года

Сборная Украины вышла со второго места и пропустила всего один мяч от действующих чемпионов Европы Португалии. А в четвертьфинале одолела мощный Казахстан. Против России шансов, конечно, меньше, но вратарь у жёлто-синих в порядке, да и выбегать в контратаки они умеют. Ждём яркого футбола и обилия голов.

Ставка: сборная России не проиграет + тотал больше 5.5 мяча за 2.15.

Александр Мостовой: хочу увидеть матч между сборными России и Украины в большом футболе.

Ещё один прогноз на матч Украина — Россия: без валидола не обойтись.

Червиченко: россияне отнесутся к игре спокойно, украинцы будут напичканы дополнительно.