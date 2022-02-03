Лыжи на Олимпиаде-2022. Александр Большунов должен стать чемпионом!

Лыжные гонки – один из главных видов программы Олимпиады-2022. Сборная России в числе фаворитов. Наконец-то ждём золото от Александра Большунова, да и другие наши лыжники должны себя показать. Рассказываем о лыжах на ОИ-2022 в Пекине с букмекерской стороны.

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Расписание соревнований по лыжам на Олимпийских играх — 2022

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 пройдут с 5 по 20 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей. Расписание соревнований выглядит следующим образом.



5 февраля

10:45 мск – скиатлон, женщины.

6 февраля

10:00 – скиатлон, мужчины.

8 февраля

11:00 — спринт, женщины, свободный стиль, квалификация.

11:50 — спринт, мужчины, свободный стиль, квалификация.

13:30 — спринт, женщины и мужчины, свободный стиль.

10 февраля

10:00 – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

11 февраля

10:00 – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

12 февраля

10:30 – эстафета, женщины.

13 февраля

10:00 – эстафета, мужчины.

16 февраля

12:00 – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.

14:00 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.

19 февраля

9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

20 февраля

9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

Где смотреть трансляции лыжных гонок на Олимпиаде-2022

Видеотрансляции соревнований по лыжам на Олимпиаде-2022 онлайн в России можно будет посмотреть на Первом канале и телеканале «Россия-1».

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Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Квота лыжной сборной России на Олимпиаду-2022 составила 16 человек: 8 мужчин и 8 женщин.

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Сколько медалей завоюет сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине?

Сборная России совершенно точно находится в числе главных лыжных держав. К примеру, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане наша команда завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км. Серебряные медали также Россия выиграла в мужских эстафете и командном спринте. Бронзовые медали добыли Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Ступак и женская эстафетная команда.

Неудивительно, что и в этот раз букмекеры ждут от нашей команды медалей. Основной тотал аналитики установили на отметке в 7.5 медалей, то есть за ориентир идёт выступление в Корее. Сейчас поставить на то, что наши лыжники завоюют как минимум 8 высших наград, можно за 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что до 8 медалей Россия не дотянется.

Ну а главный фаворит, разумеется, сборная Норвегии. Их основной тотал – невероятные 15.5 медалей. Поставить на то, что норвежцы будут в призах минимум 16 раз, можно за 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

Сколько золотых медалей будет у российских лыжников в Пекине-2022?

Как вы помните, в Пхёнчхане золота у нашей команды не было. Сейчас же букмекеры настроены оптимистично: победы должны быть! Основной тотал на отметке в 2.5 золотых медали. На то, что будет минимум 3 победы, можно сделать ставку с коэффициентом 2.40, а на то, что будет 0,1 или 2 золотые медали, дают котировку 1.51.

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Ну а вообще Олимпиада-2022 должна пройти в противостоянии Норвегии и России. Могут вклиниться в это противостояние и шведы. Норвежцы – явные фавориты, но зато у них проблемы с коронавирусом. Так, например, скиатлон не побежит его явный фаворит Симен Крюгер, двукратный чемпион ОИ-2018.

Если же говорить о персоналиях, то в первую очередь ждём сражений между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо. Большунов собрал кучу медалей 4 года назад, но не дотянулся до золота. Теперь нужно побеждать! Но Клебо очень хорош. Из личных гонок букмекеры ставят Большунова выше только на 15 км классикой, здесь на победу россиянина коэффициент 3.20, а на норвежца – 3.80. При этом главный фаворит и вовсе финн Ийво Нисканен, на его победу можно поставить за 1.87.

В остальных гонках же Клебо, по оценке аналитиков, должен быть впереди Большунова. В скиатлоне на победу норвежца коэффициент 1.57, а на россиянина – 4.20. В спринте на Клебо дают 1.26, а на Большунова – 50.00, эта дистанция для Александра – не «коронка». Зато здесь можно сделать ставку за 11.00 на Сергея Устюгова. В марафоне шансы Йоханнеса эксперты оценили котировкой 3.00, а на Большунова дают в 2 раза больше – 6.00. Но здесь вокруг ещё куча норвежцев, которые вполне могут победить командной тактикой. В эстафетах и спринтах Норвегию тоже ставят выше.

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В женских соревнованиях шансы россиянок пониже, но при благоприятном раскладе мы тоже можем побороться за победу в отдельных гонках. Здесь главная надежда – Наталья Непряева. Ну и эстафеты и спринты: в командной работе наша команда уже показывала себя не раз.

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