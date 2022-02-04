В ближайшие две недели — курс на Пекин!

Открытие Олимпиады, Россия — Украина в футзале и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 февраля.

На что ставить в футболе 4 февраля

Европейские футбольные чемпионаты возвращаются к делам. В Германии сегодня «Герта» сыграет с «Бохумом», в Испании «Хетафе» примет «Леванте», а во Франции «Марсель» встретится с «Анже».

Из товарищеских матчей выделяем встречу «Локомотива» со шведским «Мальмё».

На что ставить на Олимпиаде 4 февраля

Главное событие дня – церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Но ещё до неё любителям фигурного катания предстоит поболеть за наших в командном турнире. Женская сборная России по хоккею прямо в эти минуты сражается со Швейцарией.

Фонтан наград в фигурке, золото Большунова и триумф в хоккее. Медальный прогноз на ОИ-2022.

А уже в ночь на субботу квалификация в слоупстайле у женщин.

На что ещё ставить 4 февраля

В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу противостояние России и Украины. Понятно, что оно имеет больше политический подтекст, но на кону путёвка в финал.

Где покажут матч Россия — Украина?

В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордобе, Пуне и Монпелье.

В баскетбольной Евролиге сегодня играют все наши клубы. Попроще должно быть ЦСКА, москвичи встречаются дома с «Альбой». УНИКСу играть в Каунасе с «Жальгирисом», где просто не бывает никому. Ну а у «Зенита» и вовсе выезд в Мадрид в гости к «Реалу».

В женской волейбольной Суперлиге краснодарское «Динамо» сразится с «Тулицей».

Третьяк: на Играх в Пекине сборная России по хоккею обязана защитить титул.