«Интер» — «Милан». Путь к скудетто лежит через защиту

5 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Милана» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Где смотреть матч «Интер» — «Милан»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» (05.02.2022)

Еврокубки по-прежнему молчат. В начале февраля всё внимание на международную и внутреннюю арены. 5 февраля в чемпионате Италии состоятся три встречи 24-го тура. На стадионе «Сан-Сиро» пройдёт миланское дерби: «Интер» — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Симоне Индзаги потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению «Интером», который в нынешнем сезоне долгое время находился в роли догоняющего. Зато теперь выбрался в лидеры Серии А и весьма успешно удерживается на первом месте, имея в активе 53 очка при игре в запасе. У висящих на хвосте «Наполи» и «Милана» только 49 баллов.



За последние 14 матчей чемпионата Италии «нерадзурри» не потерпели ни одного поражения при трёх ничьих. Теряли очки только с претендентами на зону Лиги чемпионов — «Ювентусом» (1:1), «Миланом» (1:1) и «Аталантой» (0:0). В остальных встречах одерживали победы.



Более того, за весь сезон, во всех соревнованиях «нерадзурри» уступили лишь три раза: «Лацио» (1:3) в Серии А и мадридскому «Реалу» (0:1 и 0:2) в Лиге чемпионов. Стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров — ключ к чемпионскому титулу. У действующего обладателя скудетто это получается выше всяких похвал.



Как показывает практика, с крепкими оппонентами у «Интернационале» порой возникают трудности, потому 53 забитых гола за 22 матча чемпионата Италии переоценивать не стоит. Зато пропустили всего 17 мячей за этот период. С такой защитой взять золото более чем реально.

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В то же время Симоне Индзаги фактически приучил болельщиков к модели: обыгрывать середняков и андердогов, действовать аккуратнее с прямыми конкурентами. Если так, то схема работает идеально, однако результативности от матча с «россонери» ждать не стоит.



«Милан» в текущем розыгрыше чемпионата Италии смотрится привлекательно. Приличное время возглавлял турнирную таблицу вместе с «Наполи», но затем обрушилась череда напастей. Сначала появились серьёзные кадровые проблемы из-за травм, а затем ударил коронавирус. По итогу потеряно много очков.



В последних четырёх встречах Серии А подопечные Стефано Пиоли выступили следующим образом: одержали победу в матчах с «Ромой» (3:1) и «Венецией» (3:0), потерпели поражение в игре со «Специей» (1:2), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0). В последнем случае всецело владели инициативой и нанесли на порядок больше ударов, не позволив противнику создать ни одной потенциально голевой атаки.



Особого внимания заслуживает поражение от «Специи». Случилось оно не по вине «россонери», а из-за обидной ошибки главного арбитра — Марко Серры. Под занавес встречи при счёте 1:1 Жуниор Мессьяс забил гол, однако рефери отменил взятие ворот, так как за секунду до этого зафиксировал фол на Анте Ребиче. По итогу «орлята» забили второй мяч и победили.

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К матчам с крепкими оппонентами «дьяволы» подходят с той же позиции, что и «Интер» (главное — не пропустить). Выступают прагматично, делая упор на оборонительную линию и зачастую добывают минимальную ничью. Так было в последней очной встрече с «нерадзурри» (1:1) и недавней, безголевой, с «Ювентусом».



Оппоненты здорово смотрятся на дистанции, нацелены на золотые медали Серии А и прекрасно понимают цену любой ошибки. Несмотря на отличную результативность, с крепкими оппонентами играют крайне сдержанно. В случае небольшого перевеса одна из сторон садится в глухую оборону и «сушит» матч.



Потому отличным вариантом для ставки выглядит ТМ 2.5 мяча за 2.16. А потенциальное отсутствие Златана Ибрагимовича (могучий швед снова получил повреждение) лишь увеличивает желание заиграть низ.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2022 года

Предыдущая очная встреча не порадовала результативностью. Обе команды в больших матчах часто играют до гола, затем начинают «сушить». «Интер» неоднократно выступал сдержанно в битвах с прямыми конкурентами. Для него главное — не проиграть, положение в борьбе за скудетто комфортное. «Милан» до сих пор ослаблен травмами основных игроков, тоже вряд ли полезет на рожон. Много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Какой канал покажет матч «Интер» — «Милан»?

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