«Интер» — «Милан», скиатлон, смешанная эстафета и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 февраля.
На что ставить в футболе 5 февраля
Говорим суббота – подразумеваем классный футбол. Пожалуй, самый интересный матч сегодня – это миланское дерби, «Интер» — «Милан». Команда Индзаги имеет небольшой отрыв, а «россонери» в последнее время лихорадит. Но дерби – особый матч, здесь все вводные отходят на второй план. Кроме того, в Италии «Фиорентина» сыграет с «Лацио».
Где покажут матч «Интер» — «Милан»?
В Англии только один матч: «Бёрнли» принимает «Уотфорд». В Германии тяжелейшее испытание для «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско: выезд в гости к «Баварии». В Испании любопытна встреча «Сельты» и «Райо Вальекано», а во Франции «Монако» сразится с «Лионом». Правда, видимо, без Александра Головина, наш полузащитник ещё не оправился от травмы.
Ну и завершающий матч Кубка Африки: в финале Сенегал сыграет с Египтом. Садио Мане против Мохамеда Салаха! Это точно будет интересно.
На что ставить на Олимпиаде 5 февраля
На Олимпиаде в Пекине сегодня разыграют первые медали. Ждём призовых мест и от нашей сборной. Наибольший интерес вызывают женский скиатлон и смешанная эстафета в биатлоне. Наши спортсмены здесь не в главных фаворитах, но вполне могут побороться за медали. То же можно сказать и про смешанную эстафету в шорт-треке. Поболеем и за Наталью Воронину в забеге на 3000 метров в конькобежном спорте.
Прогноз Ольги Зайцевой на смешанную эстафету ОИ-2022.
Кроме того, женская хоккейная сборная сегодня сыграет с США, первые две попытки пройдут у саночников, а ещё девушки будут сражаться в прыжках с трамплина.
На что ещё ставить 5 февраля
В НХЛ на этой неделе звёздный уик-энд. Зрелище на любителя, но шоу есть шоу! В теннисе на этой неделе проходят турниры в Кордове, Пуне и Монпелье.
Два интереснейших матча пройдут в мужской волейбольной Суперлиге. В Белгороде «Белогорье» примет питерский «Зенит». Пикантность матчу придаёт тот факт, что обе команды только-только вышли с карантина. Ну а в Москве «Динамо» сыграет с новосибирским «Локомотивом».
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