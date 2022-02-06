«Атлетик» — «Эспаньол». Второй каталонский скальп для басков

7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Эспаньол» 7 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетик» — «Эспаньол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Эспаньол» (07.02.2022)

Клубный футбол вернулся. Еврокубки уже не за горами, но пока всё внимание — на внутреннюю арену. 7 февраля в чемпионате Испании состоится заключительный матч 23-го тура. На стадионе «Сан-Мамес» сразятся «Атлетик» Бильбао и «Эспаньол». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании бильбаосцы потерпели только пять поражений. От крепких «Райо Вальекано» (1:2), «Реала» (0:1 и 1:2) и «Севильи» (0:1), а также скромного «Кадиса» (0:1). Во всех случаях уступили с минимальным перевесом и имели шансы зацепиться за очки. С другой стороны, ничьих много — 10 штук. Побед всего семь.



Тем не менее в последних пяти встречах Ла Лиги баски выступили очень даже хорошо. Взяли верх над «Осасуной» (3:1) и «Райо Вальекано» (1:0), а также поделили очки с «Алавесом» (0:0). В первую очередь стоит похвалить крепкую оборону, только один мяч пропустила за эти три противостояния.



Более того, защита замечательно выполнила свою функцию в матче 1/4 финала Кубка Короля. Подопечные Марселино Тораля перехитрили мадридский «Реал» (1:0). Забить, правда, удалось только на 89-й минуте встречи, однако преимущество по ударам осталось за «Атлетиком». Отомстить за поражение в финале Суперкубка Испании (0:2) удалось.

За 22 игры чемпионата Испании клуб из Бильбао пропустил лишь 17 мячей, меньше только у «Севильи». А вот в нападении беспорядок. Результативность демонстрирует крайне низкую (за этот же период забил всего 21 гол). Поэтому и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, поодаль от еврокубковой зоны.

У «Эспаньола» немного другая беда. Очень нестабилен. Победы зачастую чередуются с поражениями. Из-за этого располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги с 27 баллами. Для клуба, который в прошлом сезоне барахтался в Сегунде, результаты хороши, но в преддверии грядущего противостояния — не очень.

В последних трёх матчах чемпионата Испании «попугаи» терпели поражения от скромного «Эльче» (1:2) и крепкого «Бетиса» (1:4), а также сыграли вничью с располагающимся в зоне вылета «Кадисом» (2:2). В Кубке Короля тоже не преуспели. Вылетели в 1/8 финала от «Мальорки» (1:2). Радоваться можно разве только тому, что во всех случаях забили.



Для улучшения ситуации каталонцы арендовали полузащитника российского «Краснода» — Тонни де Вильена. В недавнем интервью голландец заявил, что хотел бы остаться в Испании после окончания аренды. На 84-й минуте противостояния с «Бетисом» он дебютировал, но результативными действиями не отметился.

Две последние очные встречи грядущих оппонентов завершились вничью (оба раза — 1:1). В обоих случаях фаворитом была команда из Бильбао. Давила, владела инициативой, нанесла больше ударов, однако низкая результативность не позволила одержать победу. Думаем, в этот раз будет что-то похожее. Потому возьмём 1Х + ТМ 2.5 мяча за 2.09. Коэффициент приличный. Можно взять просто общий низ за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» Б — «Эспаньол» 7 февраля 2022 года

«Атлетик» отлично выступил в последних трёх матчах чемпионата Испании. Плюс выбил мадридский «Реал» из Кубка Короля. Но низкая результативность не позволяет стабильно добывать победы, очень много ничьих. Зато с обороной полный порядок. «Эспаньол», напротив, неудачно выступил в последних трёх встречах Ла Лиги и вылетел из Кубка Испании от скромной «Мальорки». Баски наверняка не проиграют. Что-то в духе 1:0 или 1:1 — вполне может быть.



Ставка: «Атлетик» Бильбао не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.