Биатлон на ОИ-2022, мужская индивидуальная гонка. Нашим парням бояться некого!

На Олимпиаде в Пекине 8 февраля состоится мужская индивидуальная гонка по биатлону на 20 км. Начало — в 11:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет Йоханнес Бё, поставить на норвежца предлагают за коэффициент 4.50.

Где покажут мужскую индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине?

Мужская индивидуальная гонка на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (08.02.2022)

В тройку фаворитов также входят француз Кентен Фийон Майе и норвежец Стурла Легрейд (по 5.05). Следом идёт Себастиан Самуэльссон из Швеции (10.00) и норвежец Тарьей Бё (11.50). За ними в списке претендентов находится Александр Логинов (14.00). Заключить пари на Саида Каримулу Халили можно за 23.00, а на Эдуарда Латыпова — за 26.00.

Мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 8 февраля 2022 года

Первая гонка на Олимпиаде в Пекине прошла для сборной России по биатлону более чем удачно. Да, получилось обидно. До последних метров дистанции претендовали на золото, но перед началом смешанной эстафеты большинство экспертов считали третье место потолком.

Да и после двух этапов шансы побороться за что-то большее казались скромными. В итоге — бронза есть, но хочется большего. Что ж, аппетит нагуляли, пора развивать успех. Первой дисциплиной в личных гонках станет индивидуалка. 7 февраля отстреляются женщины, а на следующий день придёт черёд мужчин.



Правила те же — четыре огневых рубежа, два из положения лёжа и два из положения стоя. Штрафных кругов нет, каждый промах автоматически добавляет ко времени спортсмена одну минуту. Только дистанция не 15 км, как у женщин, а все 20. Учитывая сложность трассы и погодных условий, испытание серьёзное.



В этой дисциплине на Кубке мира — 2021/2022 лучшим является норвежец Тарьей Бё. В двух гонках он пришёл вторым, оба раза допустил лишь по два промаха. По итогу в шведском Эстерсунде до первого места ему не хватило минуты, а в итальянском Антхольце — всего десять секунд. Букмекеры предлагают сравнить его с Александром Логиновым.

У россиянина в индивидуальных гонках результаты намного скромнее. В Швеции он допустил сразу шесть промахов и в итоге финишировал на 53-м месте. В Италии промахнулся на три раза меньше, пришёл лишь седьмым. Если бы не ошибки на последнем рубеже, был бы на подиуме.



На то, что Александр окажется выше, предлагается сделать ставку за 1.72. На победу Тарьея в этой дуэли почему-то коэффициент дают больше — 2.00. Видимо, букмекеров слишком впечатлил третий этап Логинова в смешанной эстафете. Оно и понятно.

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В то же время нельзя забывать, что норвежец намного лучше показал себя на Кубке мира, также он быстрее на лыжне и гораздо лучше на стойке, с которой у Александра в этом сезоне большие проблемы. Стабильности заметно не хватает. Во время смешанной эстафеты Тарьей тоже не продемонстрировал ничего такого, из-за чего могли бы возникнуть вопросы к его подготовке.



Логинов накануне был великолепен, без вопросов. Но в последнее время у Александра имелись большие сложности со стабильностью. Две однозначно сильные гонки он проводил гораздо реже, чем хотелось бы. А вот Тарьей, напротив, умеет собираться в нужный момент.



Впрочем, Тарьей Бё — не единственный норвежец, за которым стоит проследить во время индивидуалки. Стурлу Холм Легрейда предлагают сравнить с Кентеном Фийоном Майе. Букмекеры считают, что их силы равны, и предлагают на ставку «кто выше» коэффициент 1.90 на каждого. На лыжне француз намного быстрее, а в стрельбе проседает незначительно.

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Однако на Кубке мира в Швеции Легрейд пришёл первым и без единого промаха! В то время как Кентен промазал три раза и финишировал лишь восьмым. Норвежец тоже не идеален. Например, в Италии он промахнулся три раза, хотя сумел прийти пятым. Француз же, в свою очередь, допустил пять промахов и явился к финишу только 20-м.

Скорее всего, и сейчас Легрейд окажется выше француза, ведь в индивидуальной гонке одним из основных аргументов в споре за медали является точность на рубеже, поскольку дополнительных патронов и штрафных кругов попросту нет. Стурла — один из лучших стрелков в пелотоне, в том числе в сложных погодных условиях.



Мы предлагаем проследить за ставкой «Стурла Холм Легрейд будет выше Кентена Фийона Майе» за коэффициент 1.90. Кентен крайне мощно проводит гонки преследования на Кубке мира, умело используя свои сильные качества. В этом сезоне собрал достаточно золотых медалей. Однако с индивидуальными гонками у него не клеится. Думается, Легрейд получит отличный шанс.

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Смешанная эстафета подарила зрителям упорную борьбу и незабываемую развязку. Дальше будет только интереснее. В мужской индивидуальной гонке у Легрейда есть хороший шанс побороться с Кентеном Фийоном Майе, который лидирует в личном зачёте на Кубке мира. Француз превосходит норвежца в скорости, но в индивидуальных гонках, где важна точность, финишировал ниже. Думается, у норвежца будет шанс продлить тренд.



Ставка: Легрейд финиширует выше Кентена Фийона Майе за 1.90.

Состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине.

Ставка с коэффициентом 4.50 на индивидуальную гонку по биатлону среди мужчин.

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