Россия – Швейцария на Олимпиаде-2022. Нашим хоккеистам будет непросто

Старт будет сложным, но нужно побеждать. Лишь бы не было потерь.

9 февраля сборная России по хоккею начнёт свой путь на Олимпиаде-2022 в Пекине. В стартовом матче команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Швейцарии. Время начала этой встречи – в 11:40 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение России, но шапкозакидательских настроений быть не должно. Швейцарцы привезли на Олимпиаду в Пекин опытный и сыгранный состав, с которым могут возникнуть проблемы.

Дата и время начала матча Россия – Швейцария на Олимпиаде-2022

Сборные России и Швейцарии очной встречей откроют для себя турнир. Дата матча – 9 февраля, время начала – 11:40 по московскому времени. Это матч группы B олимпийского хоккейного турнира. Помимо Швейцарии, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Чехии и Дании.

Где смотреть хоккей Россия – Швейцария на Олимпиаде-2022

Видеотрансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею Россия – Швейцария можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Календарь группы B на Олимпиаде-2022

Расписание матчей группы, в которой на ОИ-2022 в Пекине сыграет сборная России, выглядит следующим образом.

9 февраля, среда

11:40. Россия (ОКР) — Швейцария

16:10. Чехия — Дания

11 февраля, пятница

07:10. Дания — Россия (ОКР)

11:40. Чехия — Швейцария

12 февраля, суббота

16:10. Швейцария — Дания

16:10. Россия (ОКР) — Чехия

Составы сборных России и Швейцарии на Олимпиаду-2022

В заявке каждой команды на Олимпиаду в Пекине 25 хоккеистов основного состава и шесть запасных. В случае травм или положительных тестов на коронавирус разрешены замены. Дедлайн по заменам – 5 часов до начала матча. При этом в случае восстановления разрешена и обратная замена.

Минимальная заявка на матч — 13 полевых игроков и два вратаря. Если команда не сможет выставить минимальный состав, ей засчитают техническое поражение.

Заявка сборной России выглядит следующим образом.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА).



Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»).



В запас вошли следующие хоккеисты: Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Авангард»).

Кроме того, в числе запасных был форвард СКА Андрей Кузьменко, но из-за травмы он покинул расположение команды.

Состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом.

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Сандро Эшлиманн.



Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Михаэль Фора, Ромен Лёффель, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Янник Вебер.



Нападающие: Андрес Амбюль, Свен Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Гаэтан Хас, Фабрис Херцог, Грегори Хофман, Денис Холленштайн, Денис Мальгин, Симон Мозер, Киллиан Мотте, Кальвин Тюркауф, Дарио Симьон, Йоэль Вермин.

У швейцарцев есть проблемы с коронавирусом, несколько игроков сдали положительные тесты. Пока неизвестно, смогут ли они принять участие в матче с Россией.

Коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2022 Россия – Швейцария

Букмекеры считают фаворитом сборную России. Поставить на победу действующих победителей Олимпиады в основное время можно с коэффициентом 1.45. Шансы швейцарцев оценили коэффициентом 5.70. На ничью в основное время дают коэффициент 4.20. Поставить на успех России с учётом овертайма и буллитов можно за 1.27, а на Швейцарию – за 3.75.

Букмекеры считают Россию фаворитом, но нашей команде нельзя расслабляться. Швейцария выиграла едва ли не больше всех от неучастия в Олимпиаде-2022 игроков из НХЛ и превратилась если не в одного из фаворитов, то уж точно в претендента на медали. Поэтому расслабляться нашей сборной никак нельзя. Будем болеть за наших. Удачных ставок!