«Интер» — «Рома». Эльдор Шомуродов останется в тени

8 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех римлян оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Где покажут матч «Интер» — «Рома»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Рома» 8 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Рома» (08.02.2022)

Еврокубковые турниры ждут своего возвращения, но пока можно сосредоточиться на внутренней арене. Настала пора пошуметь итальянским коллективам. 8 февраля состоится встреча 1/4 финала Кубка Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Интер» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В матче последнего тура Серии А «Интер» потерпел поражение от «Милана» (1:2). В первом тайме миланского дерби обеспечил себе минимальное преимущество благодаря голу Ивана Перишича и старался удержать удобный счёт. Всё в лучших итальянских традициях. Не получилось. Центральный нападающий противника — Оливье Жиру — восхитил индивидуальным мастерством, забив два мяча за три минуты.



Стоит заметить, что в первой половине игры с «россонери» подопечные Симоне Индзаги смотрелись на порядок лучше и имели огромное количество моментов. Неоднократно соперника спасал голкипер Мик Меньян. Во втором тайме мы увидели совсем другую игру. Номинальные хозяева перестали создавать опасность у ворот оппонента и сели в глубокую оборону. Результат на табло.



Примечательно, что это первое поражение «нерадзурри» за 15 встреч в чемпионате Италии. При трёх ничьих с «Ювентусом», «Аталантой» и как раз «Миланом». Крепких коллективов побаиваются, хотя причин осторожничать на первый взгляд нет. Состав наполнен именитыми футболистами, результативность на дистанции отличная (54 гола за 23 матча Серии А) и кадровый запас что надо.

Возможно, такова прерогатива главного тренера — добывать уверенные победы над аутсайдерами и середняками чемпионата Италии, а в противостояниях с крепкими оппонентами достаточно не проиграть. А может быть, дело совсем в другом. Всё же соперникам тоже стоит отдать должное, бьются до конца.



Как бы там ни было — «змей» всё ещё возглавляет турнирную таблицу Серии А. Плюс вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Также одолел крепкий «Эмполи» (3:2 ДВ) в 1/8 финала Кубка Италии и завоевал Суперкубок Италии, одержав победу над «Ювентусом» (2:1, тоже в добавленное время) в финале Суперкубка Италии. В текущем сезоне потерпел только четыре поражения во всех соревнованиях. Он очень хорош.



Подопечные Жозе Моуринью по-прежнему не могут похвастаться стабильностью выступлений. В последних четырёх матчах Серии А потерпели досадное поражение от «Ювентуса» (3:4), одержали победы над скромным «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (4:2), а также сыграли вничью с располагающимся в зоне вылета «Дженоа» (0:0).

Наиболее интересна встреча с «грифонами». Римляне нанесли 23 удара, однако лишь три из них угодили в створ. Отменённый гол оставим на совести рефери. Противник с 68-й минуты играл вдесятером (красную карточку схлопотал Лео Скири) и выглядел явным аутсайдером. Удивительно, что не удалось дожать. Ранее с результативностью проблем не возникало, наколотили аж 40 мячей в Серии А.

Зато с оборонительной линией недопонимание имеется постоянно. За этот же период пропустили 30 мячей. Поэтому и располагается «волчица» на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от находящегося в зоне Лиги чемпионов «Ювентуса» составляет шесть пунктов. Многовато. В гонке за скудетто, соответственно, не участвует.

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В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» не без труда одержала победу над «Лечче» (3:1). Пропустила первая, уже на 14-й минуте. Затем уловила нить игры и, завладев инициативой, забила два мяча. На 68-й минуте игрок соперника получил красную карточку, а на 81-й минуте итоговый счёт установил Эльдор Шомуродов, вышедший на замену.



Экс-игрок российского «Ростова» регулярно получает игровую практику, но нередки случаи, когда выполняет роль суперзапасного. Ну и пусть. Уле-Гуннар Сульшер таким образом стал легендой «Манчестер Юнайтед». Других примеров тоже много. За 18 матчей Серии А Эльдор отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. За восемь встреч в Лиге конференций записал на свой счёт гол и две голевые.



«Нерадзурри» часто испытывают трудности в противостояниях с командами из верхней части турнирной таблицы. Но в последней очной встрече разгромили римлян (3:0), а значит — их не боятся. «Рома», в свою очередь, часто выступает нестабильно и даже хромающего «Дженоа» в последней встрече в Серии А одолеть не смогла.

Думаем, в этот раз сыграет комбинированная ставка «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.90. «Интер», как ни крути, остаётся заслуженным лидером чемпионата Италии и главным претендентом на золотые медали. А после поражения в дерби на «Сан-Сиро» наверняка будет заряжен. Жозе Моуриньо не спасёт даже Эльдор Шомуродов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Рома» 8 февраля 2022 года

У «Интера» целый список положительных достижений, отличный состав и яркая группа нападения, забившая больше 50 мячей за 23 встречи Серии А. Осечки, как накануне с «Миланом», встречаются крайне редко. «Рома» крепка, но трудности испытывает регулярно, даже с аутсайдерами первенства. Очень нестабильна и ненадёжна в обороне. Думаем, хозяева одержат победу. Что-то в духе 2:0 или 2:1 здесь вполне может быть. С мотивацией у чемпиона проблем возникнуть не должно.



Ставка: победа «Интера» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

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