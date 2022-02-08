«Интер» — «Рома». Прогноз «Фонбет»: лидер Серии А отыграется на Моуринью

На днях «Интер» проиграл в миланском дерби, хотя вёл в счёте. Злости хватит на всех.

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором миланский «Интер» сыграет с «Ромой». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»), стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Сделать ставку на исход противостояния Симоне Индзаги и Жозе Моуринью можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Интер»

В субботу «нерадзурри» проиграли в миланском дерби своим соседям (1:2) и прервали серию из восьми матчей без поражений во всех турнирах. Вместо семи очков преимущества (при игре в запасе) теперь между «Интером» и «Миланом» всего одно очко разницы. Любопытно, что впервые с 2005 года чёрно-синие уступили в двух кряду «Дерби делла Мадоннина» на своём поле.

При этом в следующем туре «нерадзурри» играют с другим преследователем — «Наполи». Неаполитанцы на старте сезона сами лидировали, а потому наверняка будут крайне мотивированы. Так что есть вероятность, что через неделю в Серии А может быть уже новый лидер. Хотя понятно, что действующий чемпион приложит все усилия, чтобы этого не допустить.

С другой стороны, в последней неудаче винить себя может главный тренер «Интера» Симоне Индзаги. С 70-й по 73-ю минуты он снял с игры трёх игроков, доставлявших «Милану» огромные проблемы: Лаутаро Мартинеса, Ивана Перишича и Хакана Чалханоглу. Вместе с ними команда создавала моменты у ворот соперника, но выше всяческих похвал действовал вратарь Майк Меньян. Он не раз оставлял номинальных гостей в игре.

При этом подтвердилась статистика, согласно которой «россонери» сильнее без Златана Ибрагимовича в составе. Со шведом в стартовом составе красно-чёрные из 11 матчей Серии А выиграли лишь четыре, без него – 12 из 13 встреч. В этот раз героем стал Оливье Жиру, который оформил дубль. Французский форвард нанёс первое поражение чёрно-синим в чемпионате Италии с октября.

Впрочем, «Интер» остаётся самой результативной командой Серии А с 54 забитыми мячами. В 10 последних матчах во всех турнирах не сумел забить лишь дважды. На предыдущей стадии Кубка Италии прошёл «Эмполи» (3:2 доп. вр.). В минувшем сезоне остановился в шаге от финала турнира, по сумме двух матчей вылетев от будущего победителя – «Ювентуса».

В какой форме «Рома»

«Волки» не проигрывают в четырёх матчах кряду. В чемпионате они были сильнее «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (4:2), в Кубке Италии – «Лечче» (3:1). В последнем туре Серии А разошлись миром с «Дженоа» (0:0). С середины сентября у римлян не было пяти и более матчей подряд без поражений. С учётом того, что во вторник им будет противостоять действующий чемпион и лидер текущего сезона, серия вновь может прерваться.

«Рома» на своём поле и на чужом – две разные команды. По первому показателю римляне входят в тройку лучших команд Серии А, по второму – лишь девятые. Они являются лидерами чемпионата по «сухим» матчам на домашнем стадионе (7 из 13), зато в гостях сумели сыграть на ноль лишь два раза в 11 встречах. Нулевая ничья с «Дженоа» в последнем туре также не может быть занесена в актив.

«Грифоны» уверенно летят в Серию В, занимая предпоследнее место. В 24 матчах у них всего одна победа, плюс два раза была смена тренера. Однако «Рома» не сумела справиться даже с таким соперником. На 95-й минуте Моуринью лишился ещё и полузащитника Николо Дзаньоло, схватившего удаление. Стабильности римской команде явно не хватает.

Семь поражений из девяти «Рома» потерпела с разницей в один мяч. Только «Лацио» из семёрки лидеров Серии А пропускает больше «волков». В минувшем розыгрыше Кубка Италии римляне вылетели в 1/8 финала, уступив «Специи» (2:4 доп. вр.). Позднее им было присуждено техническое поражение 0:3 за превышение количества произведённых замен.

«Интер» – «Рома»: статистика личных встреч

«Интер» не проигрывает «Роме» в девяти матчах кряду во всех турнирах. Последний успех «волков» случился в конце февраля 2017 года, то есть практически пять лет назад. Предыдущее противостояние команд в Кубке Италии завершилось двумя победами римлян – 2:1 дома и 3:2 в гостях.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Кубка Италии «Интер» – «Рома» 8 февраля 2022 года

Ставка: индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 мяча за 1.60. (Сделать ставку).

Ставка на то, что «Интер» забьёт «Роме» больше одного гола, прошла в четырёх последних очных встречах (3:0, 3:1, 2:2, 2:2). При этом во всех случаях миланцы как минимум не проигрывали. Вообще «нерадзурри» являются самой результативной командой чемпионата Италии. Более того, они не уходят с поля без голов в 15 встречах кряду во всех турнирах.

«Волки» же, в свою очередь, в двух предыдущих играх на выезде в Серии А пропустили целых пять раз. Жозе Моуринью явно принёс что-то новое в римский клуб, однако со стабильностью заметные проблемы. Команда укрепилась двумя футболистами, португальский специалист заявил, что теперь в полузащите появится необходимый баланс. Однако в быстрое исцеление верится с трудом.

К тому же настрой у действующего чемпиона Италии после досадного поражения от «Милана» в дерби теперь будет явно неприветливый. Скорее всего, гостям с первых минут придётся несладко. На наш взгляд, разозлившиеся и мотивированные «нерадзурри» вполне могут рассчитывать как минимум на пару забитых мячей.

Другой похожий вариант для ставки с примерно таким же коэффициентом (1.63) — тотал больше 2.5 мяча. Всё же «Рома» весьма крепка, несмотря на все свои проблемы. С результативностью проблем тоже нет. Да и в семи из восьми последних матчей «Ромы» в Кубке Италии, а также в двух предыдущих играх «Интера» в чемпионате забивалось как минимум минимум три мяча. Должно быть весело и в этот раз.