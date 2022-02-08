Сноуборд, биатлон, лыжный спринт и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 февраля.

На что ставить в футболе 8 февраля

Сегодня три матча в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» отправляется в гости к «Бёрнли», «Вест Хэм» сразится с «Уотфордом», а «Ньюкасл» встретится с «Эвертоном» Фрэнка Лэмпарда.



Будет интересно и в Италии: в четвертьфинале Кубка «Интер» примет «Рому». Жозе Моуринью возвращается в Милан, где он творил чудеса. Будет ли у Особенного хотя бы полуфинал?

Где покажут матч «Интер» — «Рома»?

Продолжаются сборы команд РПЛ. «Рубин» сыграет контрольный матч с батумским «Динамо», а «Химки» — с датским «Хёльсингером».

На что ставить на Олимпиаде 8 февраля

На Олимпиаде в Пекине сегодня просто невероятный день. Если вы пропустили раннее утро в фигурном катании и фристайле, то начните день со сноуборда: здесь разыгрывают медали в параллельном слаломе. И у мужчин, и у женщин в числе претендентов на победу есть наши спортсмены.



Продолжится день мужской индивидуальной биатлонной гонкой, здесь надеемся в первую очередь на Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Ну а дальше лыжный спринт! У девушек надежд на медаль не так много, но вдруг выстрелит Наталья Непряева?

Ну а у мужчин главный вопрос: разобрались ли в причинах провала в скиатлоне норвежцы и конкретно Йоханнес Клебо? В любом случае Большунов, Устюгов, Мальцев и Терентьев дадут бой грозным конкурентам.

Петтер Нортуг дал прогноз на мужскую спринтерскую гонку зимней Олимпиады в Пекине.

Не будем забывать и о санном спорте: Татьяна Иванова после двух попыток идёт третьей. Ещё разыграют медали в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 1500 метров, здесь тоже ждём сюрпризов от наших парней. Ну и женский хоккей завершит день. Сборная России сыграет с Финляндией. Будем надеяться, что хотя бы без масок.

На что ещё ставить 8 февраля

В ночь на среду семь матчей в НХЛ. Александр Овечкин и его «Вашингтон» принимают «Коламбус», а «Миннесота» Кирилла Капризова едет в Виннипег.



На теннисном турнире в Роттердаме сыграют сразу трое наших. Аслан Карацев встретится с местным теннисистом Таллоном Грикспуром, Андрею Рублёву выпало играть с Хенри Лааксоненом из Швейцарии, а Карену Хачанову будет противостоять Алексей Попырин из Австралии.

Женщины на этой неделе играют в Санкт-Петербурге, там Анастасия Павлюченкова встретится с румынкой Жаклин Кристиан. Вере Звонарёвой предстоит матч с Терезой Мартинцовой, Камилла Рахимова сразится с Петрой Мартич, а Анастасия Потапова – с Марией Саккари.



В мужской волейбольной Лиге чемпионов «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с португальской «Бенфикой».

Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине: прогноз тренера сборной Норвегии на мужской спринт.

«Большунов был с другой планеты». Американский журналист — о скиатлоне на зимней Олимпиаде.