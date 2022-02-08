«Вашингтон» — «Коламбус». Александр Овечкин, верим!

9 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех «Блю Джекетс» идёт за 4.33.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Коламбус»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» 9 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус» 9 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Гол в первые 10 минут идёт за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 9.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (09.02.2022)

Олимпийские игры набирают обороты. НХЛ не пустила своих игроков на хоккейный турнир, зато можно следить за клубными делами. Тем более после Матча звёзд возвращается регулярный чемпионат. На 9 февраля запланировано семь встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию «Вашингтона» и «Коламбуса», которое пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены».

«Вашингтон» сейчас идёт на седьмой позиции в Восточной конференции, набрав 59 баллов за 46 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 10 очков. Перед Матчем звёзд «Кэпс» проиграли «Эдмонтону» (3:5), зато до этого было две победы. Хотя многие помнят провальный январь: восемь поражений за 13 игр. Жуть.

Так ещё и Александр Овечкин перед самым перерывом попал в ковид-протокол. Капитан пока под вопросом на матч с «Коламбусом», который находится на 10-м месте в Восточной конференции. Набрали 41 балл за 43 игры. Отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. При этом дела идут не очень. В последних пяти играх — лишь две победы. К слову, как и у «Вашингтона».

Перед перерывом «Коламбус» проиграл «Флориде» (4:8). Пропустить восемь шайб, пусть и от лучшего клуба НХЛ на данный момент, всегда неприятно. Хотя лидеры этого сезона выступают очень здорово. Зато в личных встречах в Вашингтоне у «Блю Джекетс» дела идут более успешно. Хотя преимущество небольшое.

В последних пяти очных встречах в столице США гости одержали три победы. Но при этом голов команды забивают мало. Лишь раз тотал перевалил за пять шайб. Так что и сейчас ждать особой прыти не стоит, пусть оппоненты явно отдохнули. «Вашингтон» имеет неплохие показатели в атаке и защите: забросили 152 шайбы (против 136 у соперника), а пропустили 130 (против 159).

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Конечно, когда в составе есть Евгений Кузнецов (45 очков за 44 встречи), Никлас Бекстрём (13 очков за 14 игр) и Том Уилсон (31 очко за 43 встречи), дела в атаке идут хорошо даже без Овечкина. «Коламбус» может похвастаться лучшим бомбардиром — Буном Дженнером (30 очков за 43 игры). Владислав Гавриков набрал 17 очков, Егор Чинахов — восемь. Показатели явно хуже.

Травмированных игроков тоже хватает. Александр Овечкин пока под вопросом, зависит от его состояния. За «Кэпиталз» точно не сыграют Ти Джей Оши, Энтони Манта, Михал Кемпни. Участие голкипера Витека Ванечека тоже под вопросом. Илья Самсонов подстрахует, если что. «Коламбус» не сможет рассчитывать на трёх игроков основы, один из которых Даниил Тарасов — голкипер команды.

В целом, конечно, «Вашингтон» выглядит фаворитом встречи. Играют дома после паузы, многие лидеры в строю. Плюс выдавали хорошие игры в сезоне (не считая января, разумеется). Да и во вратарской линии всё более-менее стабильно. Однако «Коламбус» нельзя недооценивать, на свои шайбу-две наиграть может. Мы бы попробовали взять ставку «обе забьют + П1» за 1.83.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз и ставка на матч НХЛ 9 февраля 2022 года

«Вашингтон» плачевно провёл январь, но в целом по сезону идёт намного лучше оппонента. «Коламбус» не блещет, зато в личных встречах в Вашингтоне имел успех. Однако сейчас у хозяев есть преимущество льда, а также более звёздный состав. Гости наверняка навяжут борьбу, но на очки рассчитывать будет трудно.

Ставка: обе забьют + победа «Вашингтона» за 1.83.

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