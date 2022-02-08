Роман Ротенберг – фаворит Кубка Гагарина. Но претендентов на чемпионство в КХЛ много

Итак, регулярный сезон КХЛ доигрывать не будут. То, о чём говорили давно, стало явью. Тем, у кого были шансы попасть в плей-офф, закрыли шлагбаум. Это решение вызвало споры, но менять его не будут. Таким образом, уже сейчас мы знаем пары плей-офф, а букмекеры осторожно дают прогнозы на обладателя Кубка Гагарина. Давайте изучать расклады.

Кто с кем сыграет в плей-офф Кубка Гагарина

Как вы помните, регулярный чемпионат КХЛ остановили по причине пандемии коронавируса. То один, то другой клуб уходили на карантин. Кроме того, эта пауза позволила сборной России провести полноценную подготовку к Олимпиаде в Пекине. И это скорее причина номер 1 остановки сезона. Вот и получилось, что регулярка – это такой чемодан без ручки. Вроде бы и надо её доиграть, но некуда впихнуть матчи. Все возможные сценарии отвергли. В итоге посчитали процент набранных командами очков и на его основании составили таблицу, из которой и стало понятно, кто в плей-офф, а кто уходит в отпуск до осени. Да-да, 9 месяцев без хоккея проведут клубы, не попавшие в розыгрыш Кубка Гагарина. Невероятно, но факт.

Больше всего пострадали от такого решения «Автомобилист» и «Торпедо», которые вели борьбу за место в плей-офф. Екатеринбуржцы даже выпустили гневное заявление, но, разумеется, оно ни на что не повлияет. Немного поменялись по проценту набранных очков и пары плей-офф, но совсем незначительно. Вот так выглядят пары первого раунда.

Западная конференция

СКА — «Динамо» Мн

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» М — «Северсталь»

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»



Матчи плей-офф начнутся 1 марта.

Ротенберг – фаворит. Так считают букмекеры

Букмекеры очень и очень осторожно выставляют коэффициенты на победителя Кубка Гагарина. Оно и понятно, впереди ещё три недели без хоккея. У многих команд игроки поехали на Олимпиаду, да и коронавирус по-прежнему активничает.

Прямо сейчас аналитики выделяют как фаворита только одну команду. Это СКА, который недавно возглавил Роман Ротенберг. Поставить на победу команды из Санкт-Петербурга можно за 8.00.

Авантюра, скажете, с самоназначением? Скорее, хорошо продуманный план. Глубокий состав, грамотный штаб – у СКА есть всё, чтобы побеждать. И, положа руку на сердце, Роман Ротенберг руководил командой давно, просто сейчас он вышел на публику. В первом раунде питерцам играть с минским «Динамо» — командой неплохой, но не более. Шансы минчан на Кубок Гагарина оценивают коэффициентом 70.00. Кажется, в этой паре всё ясно.

Преследователей целая толпа

Что до остальных претендентов, то их очень много. За 10.00 можно поставить на «Ак Барс», московское «Динамо», «Йокерит», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА. Да, вот так всё плотно и непредсказуемо. Представить, кто после 1,5 месяцев без хоккея будет лучше, очень и очень сложно, если вообще возможно.

Отметим, что «Ак Барсу» уже в первом раунде играть с омским «Авангардом» — действующим чемпионом. Противостояние этих команд в прошлом сезоне было очень ярким. Конечно, в Казани предпочли бы начать плей-офф с кем-то попроще, но процент очков спутал карты. Омичи, кстати, тоже совсем рядом, на них дают коэффициент 12.00.

Непросто будет и ЦСКА, которому в соперники выпал «Локомотив», ярославцы тоже дышат в спину преследователя в букмекерских рейтингах. На ярославский клуб предлагают коэффициент 11.00.

А вот у кого первый раунд, по оценке экспертов, должен получиться лёгкой прогулкой, так это у «Трактора» и «Металлурга». На их соперников – «Нефтехимик» и «Барыс» — коэффициенты самые высокие — по 100.00. Поставить на «Сибирь» можно за 80.00, новосибирцам в первом раунде играть с «Салаватом Юлаевым». Шансы «Спартака» оценили коэффициентом 50.00, а на «Северсталь» дают 30.00.

Будут ли сенсации в первом раунде? Думаем, что да. Уж очень сложно командам будет подготовиться к возобновлению сезона. Но кто именно их преподнесёт – сказать сложно. Будем следить за новостями из команд. Удачных ставок!