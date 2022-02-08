Хоккеисты стартуют на Олимпиаде, а в футболе идёт клубный чемпионат мира.

Россия – Швейцария, «Милан» — «Лацио» и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 февраля.

На что ставить в футболе 9 февраля

В АПЛ продолжается очередной тур, сегодня 4 матча. Лидер – «Ман Сити» — сыграет дома с «Брентфордом». «Норвич» встретится с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» — с «Саутгемптоном». Наконец, «Астон Вилла» сразится с «Лидсом».

В Кубке Италии тоже жарко: «Милан» примет «Лацио». Хозяева полны решимости после победы в миланском дерби, но и римляне на подъёме: у них четыре матча подряд без пропущенных голов. В Кубке Испании «Райо Вальекано» встретится с «Бетисом».

Где смотреть матч «Милан» — «Лацио»?

На клубном чемпионате мира «Монтеррей» сыграет с «Аль-Джазирой», а «Челси» предстоит матч с «Аль-Хилялем».

Продолжаются сборы команд РПЛ. ЦСКА сыграет товарищеский матч с датским «Люнгбю», а «Химки» — с румынским «Херманнштадтом». «Ростову» будет противостоять норвежский «Хаугесунн». Ну и решил дополнить программу товарищеских матчей «Спартак», красно-белые сыграют с клубом «Лива» из ОАЭ.

На что ставить на Олимпиаде 9 февраля

На Олимпиаде в Пекине главное событие для нас сегодня, разумеется, старт хоккейного турнира. Сборная России сразится со Швейцарией, это точно будет непросто. Кроме того, Чехия сыграет с Данией.

Где покажут матч Россия — Швейцария?

Из других соревнований выделяем дистанцию 1500 метров у мужчин в шорт-треке, коронная дисциплина Семёна Елистратова. Ну и вступают в борьбу кёрлингисты, здесь наши мужчины сыграют со сборной США.

На что ещё ставить 9 февраля

В ночь на четверг шестью матчами порадует поклонников НХЛ. На теннисном турнире в Роттердаме сегодня Карен Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри. Женщины на этой неделе играют в Санкт-Петербурге, там Варвара Грачёва сыграет с Еленой Рыбакиной, а Екатерина Александрова – с Марией Саккари.

В мужской волейбольной Лиге чемпионов «Локомотив» из Новосибирска примет грозную итальянскую «Чивитанову», а московское «Динамо» на выезде сыграет с польским «Проектом». В Кубке ЕКВ российская дуэль на стадии четвертьфинала: «Зенит-Казань» — «Кузбасс».

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