Канада — Германия, хоккей на Олимпиаде-2022. Канадцев никто не боится

10 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Канада — Германия. Начало встречи — в 16:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех сборной Германии идёт за 3.65. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Канада — Германия 10 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Канада — Германия 10 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.21. Гол в первые 10 минут идёт за 1.80. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 8.00.

Канада — Германия: прогноз на матч хоккейного турнира Олимпиады (10.02.2022)

Стартовал мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине. На 10 февраля запланировано четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию сборных Канады и Германии, которое пройдёт на льду «Укэсун Спортс-центра». Первое вбрасывание состоится в 16:10 мск.

Сборная Канады на эти Олимпийские игры привезла крайне смешанный состав. Настоящая «солянка», иначе сказать сложно. Посмотрите сами. Среди голкиперов Эдди Паскуале из «Локомотива», Девон Леви из NCAA, Мэтт Томкинс из шведской «Фрёлунды». В нападении — Корбан Найт («Авангард»), Джордан Уил («Ак Барс») и Эрик О'Делл («Динамо М»), а также ребята из АХЛ. А именно Эрик Стаал из «Айовы», Адам Крэкнелл из «Бэйкерсфилда», Джош Хо-Сэнг из «Торонто» и другие. В защите дела обстоят точно также. И это не сулит ничего хорошего. Состав из разных лиг — разные площадки, разные скорости. С сыгранностью будут трудности, по крайней мере, в первых играх. Да и прошлые Олимпийские игры без игроков НХЛ для канадцев прошли невесело.



Как раз Германия и выбила «кленовых» из борьбы за золотые медали. Причём не первый год Немецкая хоккейная лига прогрессирует. Да и состав на Олимпиаду в Пекин приехал местного посола. Так что сыгранность должны быть на хорошем уровне, особенно при условии, что собран он из команд чуть ли не целыми звеньями. В битве с Канадой это плюс.

Из вратарей в составе Дэнни аус ден Биркен («Ред Булл»), Феликс Брюкман («Адлер») и Матиас Нидербергер («Айсберн»). Нападающие — Николас Креммер, Матиас Плахта, Давид Вольф, Леан Бергман (все — «Адлер»), Фредерик Тиффельс, Ясин Эхлиз, Патрик Хагер (все — «Ред Булл»).



Из защитников среди прочих в заявку попали Конрад Абельтсхаузер из «Ред Булла», Доминик Биттнер из «Гриззлис», Марцель Брандт из «Страубинга», Корбиниан Хольцер из «Адлера» и Йонас Мюллер из «Айсберна». Как видно, одноклубников действительно очень много.

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В группе А, где собрались США, Канада, Германия и Китай, мы бы не ставили Германию на третью строчку. По силам немцы явно способны на большее. На прошлой Олимпиаде «крестоносцы» показали всему миру, что их хоккей уже способен конкурировать. Лишь с США, скорее всего, будет довольно проблемно, пусть те и привезли молодой состав.



К слову, Германия сложа руки не сидела перед Олимпиадой. На Кубке Германии обыграла трёх соперников кряду. А вот Канада успешно выступала лишь на ЧМ, где с трудом в овертайме одолела Финляндию в финале. Однако в декабре на российском этапе Евротура выступила, откровенно говоря, так себе. Уровень без игроков НХЛ упал, что на руку немцам.



Хоть и нет в составе Леона Драйзайтля и Томаса Грайсса, но он явно не уступает прошлому на Олимпиаде. Мы бы рассмотрели даже итоговую победу немецкой команды. С учётом первого матча, а также отсутствия должной сыгранности у соперника можно вполне ожидать хорошей прыти от немцев. Хотя букмекеры и не дают им больших шансов в противостоянии.

Однако, на наш взгляд, всё же номинальные гости должны выгрызать победу. Пусть даже не в основное время. Канада явно совсем не та, что прежде. С ней можно и нужно играть. Тем более что обе команды не забыли прошлую очную встречу на Олимпиаде. Немецкая сборная показала зубы. Покажет и сейчас.

Канада — Германия: прогноз и ставка на матч хоккейного турнира Олимпиады 10 февраля 2022 года

Сборная Германии на Олимпиаду привезла более сбалансированный состав. У Канады же игроки собраны со всех лиг мира, что явно повлияет на сыгранность. По крайней мере, в первом матче. Обе команды не забыли прошлые Олимпийские игры, Германия и сейчас привезла схожий состав. На наш взгляд, она может даже победить. Пусть и за пределами основного времени.

Ставка: итоговая победа Германии за 2.66.

Ставка на матч США — Китай с коэффициентом 2.20.

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