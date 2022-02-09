«Вулверхэмптон» — «Арсенал». «Барселона» обрушит результативность АПЛ

10 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Вулверхэмптона» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 10 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 24-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (10.02.2022)

Совсем скоро вернутся еврокубковые состязания, однако пока всё внимание обращено на внутреннюю арену. В английской Премьер-лиге 10 февраля состоится две встречи 24-го тура. В одной из них «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Стартовый свисток на стадионе «Молине» прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Совсем недавно «Вулверхэмптон» отпустил в аренду лучшего дриблёра АПЛ — Адама Траоре. Испанец присоединился к каталонской «Барселоне» и в первой же встрече с «Атлетико» отметился результативной передачей. Не жалеет ли руководство о трансфере? С результативностью у «волков» и так не всё в порядке. За 21 игру чемпионата Англии забили только 19 голов.



На стадии 1/16 финала Кубка Англии даже пропустившему больше всех в АПЛ «Норвичу» забить не сумели — поражение 0:1. По владению мячом перевес большой, а вот по ударам (в том числе в створ) остались не у дел. Очевидно, долгожданное возвращение Рауля Хименеса, восстановившегося от страшной травмы, пока не принесло никаких плодов.



В прошлом сезоне наблюдалась идентичная проблема. За 38 матчей чемпионата Англии забили только 36 голов. Примечательно, что даже в топ-50 лучших бомбардиров ни один игрок «Вулверхэмптона» не попал. Аж на 60-й строчке расположился Педру Нету с пятью голами. История имеет все шансы повториться.

В текущем розыгрыше АПЛ подопечные Бруну Лаже пропустили лишь 16 мячей за 21 игру. Благодаря чему не потерпели ни одного поражения за последние пять матчей. Сыграли вничью с «Челси» (0:0). Победы одержали в играх с «Брайтоном» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (тоже 1:0), «Саутгемптоном» (3:1) и «Брентфордом» (2:1).



В недавнем перенесённом полуфинальном матче Кубка лиги «Арсенал» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2). В нападении не показал ничего внятного. Нанёс семь ударов, два из которых в створ. Бóльшую часть встречи жался к своим воротам и выглядел крайне неуверенно. Уступил по всем параметрам и получил закономерный результат.

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После яркого победного отрезка в АПЛ, длившегося четыре матча, подопечные Микеля Артеты проиграли в 21-м туре «Манчестер Сити» (1:2). Затем скатали безголевую ничью с «Бёрнли». А также вылетели из Кубка Англии на стадии 1/32 финала, проиграв «Ноттингем Форест» (0:1). Положение дел, откровенно говоря, плачевное.

Благо в обороне плюс-минус порядок, пропустили «канониры» не очень много. Но что случилось с атакующей линией? Ответ на вопрос достаточно прост. Александр Ляказетт утратил былую мобильность, забивает редко. Помимо него, в атаке участвуют четыре молодых игрока — Габриэл Мартинелли, Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор и Букайо Сака. Юные футболисты стабильностью похвастаться не могут, хотя и радуют.



Не так давно лондонский клуб покинул Пьер-Эмерик Обамеянг. Как и Адама Траоре, он присоединился к каталонской «Барселоне», после чего заявил, что был не совсем счастлив в предыдущем коллективе. Напомним, габонец поссорился с Микелем Артетой и был лишён капитанской повязки за грубое дисциплинарное нарушение. В трансферное окно обзавестись новым нападающим не удалось, так что дела плохи.

«Волки» славятся крепкой обороной, однако с результативностью проблемы испытывают не первый год. Уход Адама Траоре в аренду точно не скажется позитивно на их результативности. «Канониры» же угодили в кризис. Вылетели из всех кубковых турниров и в последних двух матчах АПЛ выступили не лучшим образом, без остроты в нападении.



Судя по всему, Микелю Артете ничего не осталось, кроме как хвататься всеми силами за топ-4 чемпионата Англии. Возвращение в Лигу чемпионов вполне может покрыть прошлые неудачи. Однако сперва нужно что-то сделать с атакой. Пока же, на наш взгляд, много голов ждать не стоит. В предстоящей игре возьмём ТМ 2.5 мяча за 1.65.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 10 февраля 2022 года

«Вулверхэмптон» демонстрирует очень скромную статистику. Крепость в обороне — это хорошо, но 19 забитых мячей за 21 матч АПЛ никуда не годятся. Без Траоре статистика может стать только хуже, хотя в последнее время он и не блистал. «Арсенал», в свою очередь, угодил в кризис, не сумел забить даже «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа, а также «Бёрнли». Нападение перестало функционировать должным образом. Лучший вариант — поставить на общий низ по голам.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

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