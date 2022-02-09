«Зенит» — «Бетис». Мы зря не верим в команду Семака

17 февраля «Зенит» откроет весеннюю часть еврокубков. Петербуржцы в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с испанским «Бетисом». Конечно, имя этого клуба не такое грозное, как «Реал» или «Барселона», но на самом деле зенитовцам достался один из самых сложных соперников. Давайте разбираться в букмекерских раскладах.

Что можно сказать о «Зените»

Главная проблема для клуба из Санкт-Петербурга этой зимой – уход Сердара Азмуна. Иранец очень долго собирался уйти из «Зенита» — и вот это случилось. Новым клубом Азмуна стал леверкузенский «Байер». Немцы подписали иранского нападающего как свободного агента, но затем и вовсе договорились о переходе зимой. Что ж, эпоха Сердара в Санкт-Петербурге завершена, дальше нужно искать новые варианты.

Семак: Крицюк точно не будет готов к матчу «Зенита» с «Бетисом».

И клуб их активно ищет. Для начала команда Сергея Семака подписала форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Может быть, не самый топовый игрок, но для глубины состава точно пригодится, ведь играть предстоит на несколько фронтов. Ну и главный трансфер: бразильский форвард Юри Алберто, перешедший из «Интернасьонала».

Футболист одарённый, по своим навыкам совершенно точно топовый для нашего чемпионата, но адаптация бразильца в России – вещь непредсказуемая. Хотя бразильская колония в «Зените» большая, с помощью соотечественников Алберто должен завершить этот процесс ускоренно.



Немного огня добавляет ситуация с контрактами Артёма Дзюбы и Ярослава Ракицкого. Они завершаются в конце сезона и пока не продлены.

Что можно сказать о «Бетисе»

Севильцы в этом году в порядке. Да, отчасти это вызвано проблемами грандов, но «Бетис» борется за высокие места. Прямо сейчас команда Мануэля Пеллегрини идёт на третьем месте в Примере. Конечно, до «Реала» и даже до «Севильи» дотянуться будет сложно, но побороться с «Барселоной» и «Атлетико» за место в тройке, а также за лигочемпионскую четвёрку более чем реально.

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Кроме того, «Бетис» здорово выступает в Кубке Короля. Команда уже дошла до полуфинала, в котором сегодня сыграет с «Райо Вальекано». Прямо скажем, можно думать и о финале, а там и победа не так далеко! В 1/4 финала севильцы разгромили на выезде «Реал Сосьедад» (4:0), до того были крупные победы в матчах с «Алавесом» и «Эспаньолом». Правда, в последнем туре случилось поражение от «Вильярреала», но надо понимать, что «Бетис» всё-таки не гранд мирового футбола. Однако эта команда очень сильна, у неё сейчас разгар сезона, и она демонстрирует яркий футбол.



Лидер «Бетиса» — Набиль Фекир. Французский форвард в своё время должен был перейти из «Лиона» в «Ливерпуль», но оказался в «Бетисе». Адаптация заняла время, да и пандемия случилась, но сейчас Фекир хорош.

Кто победит в Лиге Европы?

Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге, и здесь букмекеры считают «Зенит» фаворитом. Вероятно, должен сыграть свою роль фактор русской зимы: испанцам на морозе будет некомфортно. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.30, а на испанский клуб дают 3.00. Сделать ставку на ничью можно за 2.50.

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Если же говорить о проходе в 1/8 финала, то здесь фаворит, по оценке аналитиков, как раз «Бетис». На его проход предлагают коэффициент 1.60, а на зенитовцев 2.35. Что ж, с одной стороны, коэффициент на испанцев кажется довольно высоким. С другой — «Зенит» достойно сыграл в Лиге чемпионов с «Челси» и «Ювентусом». Почему бы не пройти дальше по сумме двух матчей?



До старта Лиги Европы осталась всего неделя. Самое время определиться. Удачных ставок!

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