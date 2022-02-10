Биатлон на ОИ-2022, женский спринт. Кристина Резцова злилась не зря

На Олимпиаде в Пекине 11 февраля состоится женский спринт по биатлону на 7,5 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 4.50.

Состав женской сборной России по биатлону на спринт ОИ-2022.

Женский спринт на ОИ-2022, биатлон: коэффициенты букмекеров (11.02.2022)

В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции за 6.50 и норвежка Тириль Экхофф за 8.00. Следом идут немка Денизе Херрман (9.00) и шведка Ханна Эберг (14.00). За ними в списке претендентов находятся Динара Алимбекова из Беларуси и россиянка Кристина Резцова (по 15.00). Заключить пари на Ульяну Нигматулину можно за 81.00.

Женский спринт на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ гонки 11 февраля 2022 года

Первые три гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине позади, у сборной России пока всего одна медаль. В смешанной эстафете. В личных гонках у наших спортсменов не задалось, хотя шансы имелись. Накануне Максим Цветков из-за досадного промаха последним выстрелом лишил себя золота и финишировал только на четвёртом месте.

Кристина Резцова тоже из-за лишнего промаха в индивидуальной гонке не смогла побороться за медаль — пришла только девятой в итоге. Однако впереди ещё по три личных гонки, в которых есть шанс себя показать. Первая из них, а именно женский спринт на 7,5 километров, состоится 11 февраля.



Букмекеры предлагают снова сравнить Кристину Резцову с француженкой Жулией Симон, которая в общем зачёте Кубка мира находится прямо над Кристиной. Коэффициент на каждую составляет по 1.88. Однако Жулия всего один раз из шести спринтов на Кубке мира приходила выше россиянки.



Кристина Резцова в Швеции оказалась 33-й и 27-й, в Австрии — 22-й, во Франции — пятой, а в Германии — седьмой и 20-й. В то время как Симон в Швеции была 35-й и 48-й, в Австрии — 66-й, во Франции — 13-й, а вот в Оберхофе была второй. Это тот самый единственный раз, когда француженка оказалась выше.

Впрочем, такие показатели не сильно удивляют. По статистике в стрельбе биатлонистки приблизительно равны, а вот скорость у Резцовой заметно выше. Более того, биатлонистка сборной России показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Так что вполне можно проверить ставку «Резцова выше Симон» за 1.88.



Кристина сейчас находится в очень хорошей форме. Она явно выделяется на фоне остальных биатлонисток женской российской команды. При этом после индивидуальной гонки заявила, что злится на себя и в следующий раз будет более агрессивной. Здоровая спортивная злость действительно не помешает, на россиянку возлагаются немалые надежды.

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За такой же коэффициент можно поставить на то, что Анна Сола окажется выше Жюстин Бреза-Буше. На Кубке мира спортсменка из Беларуси всегда была выше, а ниже седьмого места вообще не опускалась. Поразительная стабильность. При этом в её коллекции есть все призовые медали за спринт. Если не считать последний, на который она вышла после простуды. Тогда финишировала лишь 36-й.



Француженка же дважды выпадала из топ-30. Один раз заняла 17-е место, а остальные три гонки завершила в первой десятке. При этом на пьедестале была всего один раз, забрав серебро. Вряд ли теперь сможет навязать борьбу сопернице. Вообще биатлонисты из Беларуси радуют в последнее время. Так что и этот вариант для ставки вполне рабочий.



Также можно сравнить Ханну Эберг и Доротею Вирер. Если шведка придёт к финишу быстрее, то сыграет коэффициент 1.70. Итальянка имеет 85% попаданий на лёжке и 82% — на стойке. У Ханны цифры хуже, пусть и ненамного (82% на лёжке и 80% на стойке). Однако на лыжне шведка гораздо быстрее.

Во многом именно из-за этого она оказывалась выше Доротеи в пяти из шести спринтов на Кубке мира. При этом в шведском Эстерсунде, то есть дома, вовсе смогла взять золотую медаль. Любопытно, что пока ниже 11-го места она не опускалась. Вирер тоже без медали не осталась. На последнем этапе в Рупольдинге смогла забраться на третье место.

До этого ей не удавалось подняться даже выше десятого места. В Австрии был худший результат — 33-е место. Шведка, между прочим, в той гонке пришла пятой. Словом, снова ждём от шведской спортсменки неплохой результат. У неё есть все шансы бороться за пьедестал. На наш взгляд, ставка «Ханна Эберг выше Доротеи Вирер» за 1.70 выглядит очень уверенно.

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Сборная России не смогла порадовать медалями в индивидуальной гонке, но впереди нас ждёт увлекательный спринт. На наш взгляд, Кристина Резцова, которая показывает приличные результаты в женской российской команде, вполне способна обойти свою соперницу по Кубку мира — Жулию Симон. Спортсменки примерно одинаково стреляют, зато россиянка быстрее на лыжне. Ей немного не хватило до медали в индивидуальной гонке. Теперь есть ещё один шанс.



Ставка 1: Кристина Резцова выше Жулии Симон за 1.88.



Ставка 2: Ханна Эберг выше Доротеи Вирер за 1.70.

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