Дания — Россия, лыжная разделка и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 февраля.

На что ставить в футболе 11 февраля

Пожалуй, самая интересная игра сегодня пройдёт во Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», и там может быть жарко. Парижане должны выходить на пик формы к плей-офф Лиги чемпионов, ну а соперник не из робких.



Кроме того, в Германии «Лейпциг» Доменико Тедеско примет «Кёльн», а в Примере «Севилья» встретится с «Эльче».



Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению чемпионата, играть товарищеские матчи. «Зенит» играет на Кубке Атлантики, сегодня команда Сергея Семака сразится с «Брондбю». «Спартак» встретится с армянским «Пюником».

На что ставить на Олимпиаде 11 февраля

Наши хоккеисты сегодня проведут свой второй матч на турнире. В соперниках – Дания, номинальный аутсайдер. Но шапкозакидательских настроений быть не должно, датчане уже успели обыграть чехов.



Лыжники сегодня бегут 15 км классическим стилем. Фаворит здесь – финн Ийво Нисканен, но поборются, конечно, и Большунов, и остальные наши спортсмены. У биатлонисток спринт на 7,5 километров. Надеемся на достойное выступление девушек во главе с Кристиной Резцовой.



В скелетоне ждём борьбы за медали от Александра Третьякова и Евгения Рукосуева, они после двух попыток делят четвёртое место. В коньках болеем за Александра Румянцева на дистанции 10 000 метров.



Кроме того, очередные поединки проведут кёрлингисты, стартуют соревнования в женском скелетоне, а в шорт-треке девушки выйдут на дистанцию 1000 метров.

На что ещё ставить 11 февраля

В ночь на субботу четыре матча пройдёт в НХЛ. Продолжаются мужские теннисные турниры в Буэнос-Айресе и Роттердаме и женский – в Санкт-Петербурге.



В баскетбольной Евролиге УНИКС дома примет «Црвену Звезду», важнейший матч в борьбе за плей-офф.



В мужской волейбольной Суперлиге «Урал» примет «Факел», а у женщин «Спарта» сыграет с краснодарским «Динамо». Кроме того, в рамках Лиги чемпионов отложенный матч сыграют казанское «Динамо-Ак Барс» и турецкий «Фенербахче».