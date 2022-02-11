Биатлон на ОИ-2022, мужской спринт. Максим Цветков не сломается

На Олимпиаде в Пекине 12 февраля состоится мужской спринт по биатлону на 10 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: по их мнению, наибольшие шансы на победу имеет Йоханнес Бё. Заключить пари на норвежца в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 4.50.

Состав мужской сборной России по биатлону на спринт на Олимпиаде.

Мужской спринт на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (12.02.2022)

В тройку фаворитов также входят француз Кентен Фийон Майе и россиянин Александр Логинов (по 5.05). Следом идут Бенедикт Долль из Германии (10.00) и Эдуард Латыпов из России (11.50). За ними в списке претендентов находится ещё один спортсмен сборной России — Максим Цветков (14.00). Сделать ставку на Себастиана Самуэльссона или Эмильена Жаклена можно за 20.00

Мужской спринт на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 12 февраля 2022 года

Индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине прошла для мужской сборной России по биатлону неоднозначно. С одной стороны, все спортсмены показали хорошую физическую подготовку. Максим Цветков, например, достойно сражался с Йоханнесом Бё, Александр Логинов тоже бежал феноменально — наравне с Фийоном Майе и тем же норвежцем.

Карим Халили, к слову, несмотря на огрехи в стрельбе, ногами тоже работал очень усердно. Небольшие вопросы остаются разве что по Эдуарду Латыпову. Судя по всему, карантин бесследно не прошёл для спортсмена. Видно, что гоночной практики ему не хватает. Например, Александру проиграл целых 45 секунд ходом.



Однако огневой рубеж стал настоящим камнем преткновения. Безупречная стрельба гарантировала бы Цветкову и сборной России олимпийское золото, но Максим промахнулся последним выстрелом. Более того, он сильно затянул с ним, а потому упустил возможность просто забраться на пьедестал. До Бё-младшего было менее четырёх секунд.



Александру Логинову и Эдуарду Латыпову повезло меньше. У них по три промаха и десятое с одиннадцатым места соответственно. И если Эдуарду могло быть немного тяжелее чисто физически, пропала стабильность из-за отсутствия практики, то Александра подвела стрельба на стойке. К финальной стрельбе подошёл в числе лидеров, но дважды промахнулся.

Впрочем, индивидуалка — это не единственная дисциплина в личных гонках. 12 февраля пройдёт мужской спринт. Дальше будет гонка преследования. Затем — после эстафеты — состоится заключительная гонка для биатлонистов на Олимпийских играх — масс-старт. Так что у наших спортсменов есть ещё время забрать домой медали.



Эксперты в этот раз считают, что у российских спортсменов хорошие шансы на борьбу за медали. Максим Цветков, который не попал на смешанную эстафету, но усердно готовился к личной гонке, приятно удивил. Если ключевой промах не скажется психологически, россиянин снова может показать отличный результат.



Букмекеры, кстати, предлагают сравнить его с норвежцем Стурлой Холм Легрейдом. В случае если россиянин прибудет на финиш быстрее, сыграет коэффициент 2.10. Если же Легрейд окажется выше — коэффициент 1.70. На наш взгляд, из этого может получиться интересное противостояние.

Стурла выступает на Кубке мира с первого этапа, пропустил всего один. За это время показал себя в спринте со всех сторон. Был 37-м и 20-м, но также ему удавалось заходить в топ-10 и даже брать медаль — а именно бронзу в немецком Оберхофе. Однако в Китае ему удалось прийти лишь 15-м, совершив целых три промаха.



Максим, в свою очередь, начал выступать на Кубке мира только с пятого этапа и в спринте пока не успел разогнаться. Сначала занял 52-е место, зато на следующем этапе уже пришёл 21-м. Также стоит упомянуть, что в одном из пасьютов сначала снял 40 позиций и пришёл 12-м, а потом зашёл в топ-10. Достойно.

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В стрельбе спортсмены примерно равны, хотя Максим вообще показывает довольно стабильные результаты. При этом на лыжне Цветков может быть быстрее, а это в спринте играет крайне важную роль. Впрочем, тем, кто не не любит рисковать, можно обратить внимание на ставку «Латыпов выше Понсилуомы» за коэффициент 1.85.



В спринтах на Кубке мира россиянин не опускался ниже 11-го места, а также брал серебро во Франции. Швед тоже смог финишировать вторым, но это был тот самый единственный раз, когда он в принципе попал в топ-10. В остальных случаях приходил на 79-м, 11-м, 71-м, 57-м и 14-м местах. Едва ли в этот раз он сможет снова удивить.



А вот Эдуарду индивидуальная гонка в Китае наверняка помогла ещё набрать кондиции. Также россиянин финишировал раньше шведа. Неудивительно и то, что Латыпов лучше Мартина по всем показателям. Конечно, разница в скорости у них не такая большая, но на рубеже швед заметно уступает.

И это при условии, что у Эдуарда на стойке не всегда всё проходит гладко. На наш взгляд, у Эдуарда есть все шансы оказаться выше Понсилуомы в спринте на Олимпиаде. Ровно так же Максим Цветков вполне готов сражаться с Легрейдом и исправиться за досадный промах в индивидуальной гонке. Верим в россиян!

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Мужская индивидуальная гонка расстроила. Максиму Цветкову нужно найти уверенность в себе, чтобы не зацикливаться на роковом промахе. Шансы исправиться ещё есть. На наш взгляд, в предстоящем спринте Максим вполне может навязать борьбу норвежцу Легрейду, который пока не особо впечатляет. Также следим за Эдуардом Латыповым. Коронавирус заметно сказывается, но после индивидуалки должно быть лучше. Ждём, что опытный Латыпов разберётся со шведом Понсилуомой. У того в спринтах не клеится.



Ставка 1: Латыпов выше Понсилуомы за 1.85.

Ставка 2: Цветков выше Легрейда за 2.10.

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