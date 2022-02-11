«Вильярреал» — «Реал». Матч с «ПСЖ» важнее

12 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех «Реала» оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Реал» 12 февраля 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» (12.02.2022)
Последний месяц зимы приближается к экватору. Совсем скоро всё внимание заберут еврокубковые соревнования. Перед этим в испанской Примере успеют провести один тур. 12 февраля состоится четыре встречи. В одной из них на стадионе «Керамика» «Вильярреал» примет мадридский «Реал». Начало запланировано на 18:15 мск.
«Вильярреал» угрюмо начал нынешний сезон Ла Лиги. Часто терял очки и выглядел симпатично только на евроарене. Заполучив путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, сконцентрировался на первенстве и начал стремительно подниматься вверх по таблице. Теперь располагается на шестой строчке и имеет большие амбиции.
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За последние восемь матчей чемпионата Испании «жёлтая субмарина» потерпела только одно поражение — от «Эльче» (0:1), а также сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2). В остальных шести встречах добыты победы. В том числе с крепкими «Реалом Сосьедад» (3:1) и «Бетисом» (2:0). Последний вовсе замыкает топ-3.
Не так давно к «Вильярреалу» присоединился Джовани Ло Чельсо. Аргентинец перешёл на правах аренды из английского «Тоттенхэма». В Ла Лиге игрок уже выступал, причём весьма успешно — за «Бетис». В матче с бывшей командой полезными действиями не отметился, но в перспективе трансфер обещает быть оправданным.
А вот в Кубке Короля подопечные Унаи Эмери, откровенно говоря, провалились. На стадии 1/16 финала потерпели поражение от хихонского «Спортинга» (1:2) и вылетели. Видимо, сосредоточиться могут только на одном турнире. Сначала в приоритете была Лига чемпионом, теперь на прицеле чемпионат Испании.
У «Реала» имеется одна серьёзная проблема. Травмирован лучший форвард не только клуба, но и всего первенства — Карим Бензема. В 21 матче Ла Лиги француз забил 17 мячей и отдал семь результативных передач. В последнем туре его подменял Иско. Не сказать, что успешно, атакующая линия сильно просела. С трудом удалось обыграть «Гранаду» (1:0).
1/4 финала Кубка Испании Бензема тоже пропустил. В результате «сливочные» вылетели из турнира, потерпев поражение в матче с «Атлетиком» Бильбао (0:1). Нанесли неприлично мало ударов — семь (два в створ). По собственным меркам это мало. Владение мячом осталось всецело за ними, однако это не помогло.
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Есть, конечно, и другие высококлассные футболисты, которые умеют забивать. Например, Винисиус Жуниор забил уже 12 голов и сделал пять голевых передач в 21 матче чемпионата Испании. Вот только бразилец зачастую великолепно комбинировал на футбольном поле как раз с французом. На пару они и делали результат.
Сейчас бы очень пригодился Килиан Мбаппе, которого СМИ активно сватали в Мадрид. Иско вряд ли сумеет заменить Бензема, ведь он получал очень мало игровой практики в текущем сезоне. Марко Асенсио тоже нельзя отнести к числу голеадоров, в 18 играх Ла Лиги испанец забил шесть голов. В четырёх матчах Лиги чемпионов — один. Немного.
В грядущем матче в роли фаворита вполне может выступить «жёлтая субмарина». Во-первых, она отлично выступает в чемпионате Испании уже восемь игр кряду и сосредоточена на том, чтобы одержать очередную победу. Во-вторых, «сливочные» лишились Карима Бензема, из-за чего вылетели из Кубка Короля.
Сильно снизилась результативность, забивать особо некому. Думаем, можно даже рискнуть и взять П1 за внушительный коэффициент 2.68. Вариант попроще — П1 с нулевой форой за 1.98 или даже 1Х за 1.53. Дело ещё в том, что «Вильярреал» на своём поле довольно редко проигрывает мадридцам.
К тому же через три дня у мадридского «Реала» первая игра в 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Причём на выезде. Тратить все свои силы на битву в регулярном чемпионате Испании было бы нелогично. Наверняка гости будут держать в голове скорую поездку в Париж.
Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Реал» 12 февраля 2022 года
«Вильярреал» полностью сосредоточился на Ла Лиге после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Усилился Ло Чельсо и уверенно побеждает даже сильных противников вроде «Бетиса». «Реал» после травмы Карима Бензема угодил в кризисное положение. Забивает мало, из Кубка Испании вылетел. Если уж с «Гранадой» возникли проблемы, то чего ожидать от противостояния с ожившей «жёлтой субмариной»? Рискнём и проверим победу хозяев.
Ставка: победа «Вильярреала» за 2.68.
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