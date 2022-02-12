«Вашингтон» — «Оттава». Александр Овечкин соскучился по голам

«Оттава» не выигрывала в Вашингтоне с 2014 года. Для вернувшегося с карантина капитана это отличный шанс.

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталс» в основное время можно с коэффициентом 1.62, успех «Сенаторз» идёт за 4.30. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Оттава»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» 13 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 13 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.29. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.60, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.90.

«Вашингтон» — «Оттава»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.02.2022)

Олимпийские игры в самом разгаре, а в НХЛ по-прежнему гремит регулярный чемпионат. Лига не отпустила игроков в Пекин, впрочем, огорчаться не стоит. На 13 февраля запланировано девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Оттавы», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 20:30 мск.

«Вашингтон» потихоньку приходит в себя, но всё ещё находится на седьмой строчке в Восточной конференции, имея 61 очко после 49 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет восемь пунктов. После Матча звёзд «столичные» провели две встречи. Сперва проиграли «Коламбусу» (4:5), зато потом разгромили «Монреаль» (5:2). Победа была очень кстати.

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Александр Овечкин в последнем матче участия не принимал из-за канадских правил по карантину. Вместо него в тройке с Кузнецовым и Уилсоном играл Джо Снивли, который отметился дублем и передачей. Неужели метит на место капитана? Шутки шутками, а его действия внесли огромный вклад в победу. Это очень хорошо.

«Сенаторз» идут на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 36 очков в 43 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 19 очков. Вопрос об участии в борьбе за Кубок Стэнли отпадает сам собой. Хотя команда борется за каждый балл, и это похвально. После уик-энда успела провести три встречи. В двух ждал успех.

Обыграли «Нью-Джерси» (4:1), а затем — неожиданно — «Каролину» (4:3). Причём соперник не забивал до третьего периода. Накануне проиграли «Питтсбургу» (0:2). Обидное поражение, а впереди — «Кэпиталз», с которыми у гостей в личных встречах не всё гладко. В последних 10 матчах победу одерживал один «Вашингтон».

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Иные слова излишни, фаворит очевиден. Хотя многие помнят провальный январь «столичных». Зато сейчас у команды всё потихоньку налаживается. Игра в атаке начинает всё больше нравиться, забивают снова исправно и много. Это уже отличный показатель. Так ещё и вратарь Илья Самсонов одержал 15-ю победу в сезоне.

Хотя у соперников снова проблемы с травмированными. За гостей не сыграют сразу пять игроков основы, за хозяев не сыграет Витек Ванечек. Благо Илья в обойме, снова может помочь. С другой стороны, Ти Джей Оши тоже находится в лазарете. Не очень хорошо. Впрочем, другие основные игроки на месте. Вернулся после коронавируса Овечкин, наверняка соскучился по игре.

Никита Зайцев и Артём Зуб, конечно, постараются остановить Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, но пока это сделать им не удавалось. Поэтому мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.76. Всё-таки хозяева разыгрались, так ещё и основные бомбардиры и снайперы на месте.

К тому же в очных встречах команды редко бывают скупы на голы, можно поразмыслить и над тоталом больше 5.5 шайбы. По всему гости сейчас — явный андердог противостояния, пусть даже прибавили в игре. Однако на своём льду «Вашингтон» не проигрывал сопернику пять встреч подряд. Это тоже весомый показатель.

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«Оттава» в этом сезоне не радует, но борется за очки. Правда, до места в плей-офф далеко. «Вашингтон» же старается вернуть себе лидирующие позиции после провального января. В атаке дела налаживаются, да и потихоньку с составом дела устаканились. Плюс хозяева не проигрывают в личных встречах оппоненту пять матчей на своём льду и имеют явный перевес. Так что остановимся на победе хозяев.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.76.

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