Биатлон на ОИ-2022, женская гонка преследования. Кристина Резцова закончит начатое

На Олимпиаде в Пекине 13 февраля состоится женская гонка преследования по биатлону на 10 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали имеет Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 1.40. В противном случае сыграет коэффициент 2.75.

Женская гонка преследования на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (13.02.2022)

В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции (4.70) и итальянка Доротея Вирер (7.00). Следом идёт австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер (14.00). За ней в списке претендентов находятся россиянка Кристина Резцова (40.00) и норвежка Ингрид Тандреволд (41.00). Заключить пари на Ульяну Нигматуллину можно за 101.00.

Женская гонка преследования на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 13 февраля 2022 года

На Олимпиаде в Пекине по биатлону завершились спринтерские гонки. Крайне обидно за Максима Цветкова, который провёл работу над ошибками в стрельбе, ни разу не промахнулся в этот раз, но снова оказался на четвёртом месте и пролетел мимо пьедестала. Норвежец Тарьей Бё финишировал быстрее буквально на полторы секунды.

Благо впереди спортсменов ждёт гонка преследования. Здесь у Максима будет ещё один шанс показать свой характер. Мужская гонка стартует в 13:45 мск, а вот женщины начнут бежать на 1 час 45 минут раньше. Хотя, откровенно говоря, пока в личных состязаниях российские девушки больше разочаровывают. Отдать должное стоит разве что Кристине Резцовой.



Кристина стала главной надеждой на этих Олимпийских играх, настоящий боец. Однако её снова подвела стрельба. В индивидуальной гонке из-за лишнего промаха не смогла побороться за медали, финишировала в итоге лишь на девятой позиции. А в недавнем спринте вовсе показала чуть ли не самый лучший ход на лыжне. Обошла по скорости практически всех.



Только вот допустила по промаху на стойке и лёжке, в отличие от своей соперницы — Марте Рёйселанд. Если бы не эти обидные оплошности, как минимум на пьедестал бы россиянка могла рассчитывать. А так — теперь стартует с шестой позиции с отставанием от норвежки в 1 минуту и 5 секунд. До третьей Доротеи Вирер — чуть меньше 28 секунд.

Строго говоря, в качестве ставки можно было бы даже рассмотреть вариант «Резцова выше Хаузер» за крепкий коэффициент 2.10. Да, австрийская спортсменка в спринте финишировала на четвёртом месте. Ни разу не промахнулась на рубеже и отстала от той же Вирер всего на 10 секунд. Результат действительно достойный.

Однако в индивидуальной гонке на 15 километров Лиза Тереза Хаузер показала лишь 17-й результат, допустив три промаха на четырёх рубежах. В предстоящем пасьюте тоже будут четыре рубежа и чуть длиннее дистанция. При этом на Кубке мира биатлонистка не особо хорошо смотрится в данной разновидности гонок.



Например, после золота в спринте на втором этапе в Эстерсунде финишировала четвёртой в пасьюте. В Анси тоже не смогла сохранить своё четвёртое место после спринта — в пасьюте пришла только седьмой. Да и в немецком Рупольдинге спринтерскую гонку завершила на шестой позиции, а гонку преследования — на десятом.



Кристина Резцова, в свою очередь, на Олимпийских играх в Китае показывает прекрасную физическую готовность. Ногами в недавнем спринте она обошла Тириль Экхофф на 11 секунд, а Доротею Вирер — на 25 секунд. Не удалось выиграть только у всё той же Рёйселанд и Анны Солы из Беларуси. Но в остальном на лыжне полнейший порядок.

На наш взгляд, россиянка сумеет провести работу над ошибками после очередной неудовлетворительной стрельбы, как это сделал Максим Цветков. По медалям сборная России, конечно, успела соскучиться. Со смешанной эстафеты прошло уже много времени, было много шансов. По крайней мере, обойти Лизу Терезу Хаузер Кристина вполне может. Хотя всегда ждём большего.

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За Кристину Резцову на Олимпиаде точно не стыдно. Борется в каждой гонке, но до медали не хватает совсем немного. В спринте россиянка показала третье время на лыжне, оставив не у дел лучших биатлонисток, однако из-за неудовлетворительной стрельбы пришла шестой. На наш взгляд, Кристина в пасьюте сумеет улучшить свой результат. По крайней мере, финиширует быстрее мощной Лизы Терезы Хаузер, которая, правда, пасьюты на Кубке мира проводит не очень. Хотя ждём большего!



Ставка: Кристина Резцова выше Лизы Терезы Хаузер за 2.10.