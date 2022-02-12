«Эспаньол» — «Барселона». Хави на пороге новой эры

13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Барселона» 13 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Эспаньол» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» (13.02.2022)

Последний месяц зимы приближается к экватору. Совсем скоро всё внимание заберут еврокубковые соревнования. Перед этим в испанской Примере успеют провести один тур. 13 февраля состоятся четыре встречи. В самой поздней из них на стадионе «Корнелья-Эль Прат» пройдёт каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона».

Несмотря на богатую историю и глубокие корни, «Эспаньол» в позапрошлом сезоне вылетел в Сегунду. Во втором по силе дивизионе Испании набрался сил, завоевал золотые медали и вернулся в первенство. В текущем розыгрыше успехи достаточно средние, располагается на 13 позиции с 27 очками. До зоны еврокубковых соревнований далеко, до вылета обратно — тоже.



Хотя последние четыре матча Ла Лиги заставляют насторожиться. Потерпел поражения от «Эльче» (1:2), «Бетиса» (1:4) и «Атлетика» Б (1:2). Также сыграл вничью с расположившимся в зоне вылета «Кадисом» (2:2). Наиболее интересен матч с командой из Бильбао. Тут отличился новичок «попугаев» — Тонни де Вильена, перебравшийся в Испанию на правах аренды из российского «Краснодара».



Голландский полузащитник отличился на третьей минуте встречи мощным ударом в «девятку». Его старания оказались напрасными. Уже на пятой минуте сравнял счёт полузащитник Ойан Сансет, а на 16-й итоговый счёт установил Иньиго Мартинес. Соперник сел в оборону и успешно оборонялся до самого финального свистка.

Неудивительно, атакующая линия бело-синих не из числа результативных, за 23 матча забили 27 мячей. Да и в обороне частенько не хватает прочности, пропустили за этот же период 32 раза. Именно эти две причины привели к вылету из Кубка Короля. На стадии 1/8 финала уступили скромной «Мальорке» (1:2).



«Барселона» в начале сезона смотрелась так же уныло. Однако благодаря Хави наверстала упущенное и вскарабкалась на четвёртую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. За вершину пьедестала вряд ли поборется, лидирующий «Реал» оторвался больше чем на 10 пунктов. Зато путь в Лигу чемпионов открыт. Хотя понятно, что конкурентов много.



За последние семь встреч чемпионата Испании сине-гранатовые не потерпели ни одного поражения при трёх ничьих с «Осасуной» (2:2), «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1). Победы одержали над «Эльче» (3:2), «Мальоркой» (1:0), «Алавесом» (1:0) и мадридским «Атлетико» (4:2). Как видно, даже крепких противников снова не боятся.

Да и поводов кого-либо остерегаться теперь нет. «Барса» усилилась в трансферное окно, подписав Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Новички уже принесли пользу в матче последнего тура Ла Лиги с «матрасниками». Записали на свой счёт по результативной передаче.

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Очень радует нестареющий Дани Алвес. Бразилец держит себя в отличной форме и стабильно приносит результат. В первую очередь есть позитивные изменения в оборонительном плане, подопечные Хави стали гораздо реже пропускать. Жаль, что грядущее противостояние опытный защитник пропустит. В матче с «Атлетико» он забил гол, отдал голевую и схлопотал красную. Придётся отбывать дисквалификацию.



Есть и ещё пара негативных моментов. В упорной борьбе «Барселона» вылетела из кубковых соревнований. На стадии 1/2 финала Суперкубка Испании уступила «Реалу», в 1/8 финала Кубка Короля — «Атлетику» из Бильбао. В обоих случаях со счётом 2:3 в добавленное время. Смотрелась крайне приятно, создавала много моментов. Просто не повезло.



Фаворит грядущего противостояния отчётливо прорисовывается. «Барселона» имеет на руках не только отличные результаты, но и прекрасный подбор игроков. Трансферы уже понемногу себя окупают, кадровых потерь меньше. Работа Хави на тренерском мостике приносит большую пользу команде. Без Дани Алвеса будет потруднее, но она в любом случае сильнее.

«Попугаи» в последних четырёх матчах чемпионата Испании выступили далеко не лучшим образом. Располагаются в середине турнирной таблицы, без претензий на еврокубковые соревнования. Для них это уже достижение, однако бороться с окрепшей «Барселоной» будет тяжело. П2 за 1.78 выглядит нормально. Бой в дерби дадут, но гости не проигрывают в Примере с середины декабря.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Барселона» 13 февраля 2022 года

«Барселона» продолжает расти при Хави. Новички уже приносят результаты, и в следующем сезоны мы, вероятно, увидим очень грозную команду. Позитивных изменений много, они и позволили вернуться в зону Лиги чемпионов. «Эспаньолу» до таких подвигов далеко. Аренда Тонни де Вильены пошла на пользу, но череда неудовлетворительных выступлений от этого не прервалась. Думается, «Барса» снова победит в дерби.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.78.

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