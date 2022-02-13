«Специя» — «Фиорентина». Александр Кокорин засиделся в Италии

14 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Специи» оценён экспертами в 3.96. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Специя» — «Фиорентина» 14 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Специя» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Фиорентина» (14.02.2022)

Совсем скоро всё внимание заберут еврокубковые соревнования. Перед этим в Италии успеют провести один тур. 14 февраля в Серии А состоится одна встреча, которая закроет программу 25-го тура. На стадионе «Альберто Пикко» померятся силами «Специя» и «Фиорентина». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

«Специя» располагается неподалёку от зоны вылета в Серию В. Провалив первую часть сезона, команда нашла в себе силы реанимироваться. За последние семь туров Серии А потерпела поражение только от бойкой «Вероны» (1:2). Также сыграла вничью с «Эмполи» (1:1) и «Салернитаной» (2:2), а победы одержала над «Наполи» (1:0), «Дженоа» (1:0), «Миланом» (2:1) и «Сампдорией» (1:0).



Во встрече с неаполитанцами очень повезло, соперник сам внёс мяч в свои ворота. В противостоянии с «россонери» тоже фортуна улыбнулась, три очка «орлята» добыли из-за ошибки арбитра встречи, хотя это уже другая история. Во всех случаях без забитого мяча с поля не уходили. Показательно.



Тьяго Мотте стоит отдать должное. Несмотря на скромный тренерский опыт, он сумел акклиматизироваться в нынешней команде и подобрать оптимальный подход к подопечным. Из Кубка Италии они, правда, вылетели, потерпев поражение во втором раунде от «Лечче» (0:2) из Серии В. Однако это было давно, ещё до ничьей с «Эмполи».

В последнем противостоянии с «Фиорентиной» коллектив из Специи потерпел разгромное поражение (0:3). Нанёс всего три удара по воротам (ни одного в створ). С тех пор многое изменилось, «орлята» обрели уверенность и буквально научились летать. Смотрятся очень симпатично, не боятся даже крепких оппонентов.



В той встрече хет-трик оформил Душан Влахович — один из лучших бомбардиров Серии А. Недавно серб принял решение присоединиться к «Ювентусу». Впрочем, похоже, замена ему уже найдена. В Кубке Италии «лилии» прошли в полуфинал, одолев «Аталанту» (3:2). Дубль записал на свой счёт польский нападающий Кшиштоф Пёнтек.

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Похоже, у Винченцо Итальяно исключительное чутьё на талантливых форвардов. Единственный, кто никак не вписывается в стратегию итальянского специалиста, — Александр Кокорин. Россиянином недовольны во Флоренции абсолютно все. Начиная болельщиками, заканчивая руководством. Первые ждут с нетерпением, когда игрок покинет команду, вторые раздумывают над тем, чтобы разорвать контракт.



Ко всему прочему, фиолетовые недавно подписали контракт с лучшим форвардом «Базеля» — Артуром Кабралом. В текущем сезоне успехи 23-летнего бразильца таковы: 14 голов за 18 матчей чемпионата Швейцарии. Смысла сохранять Кокорина с каждым днём становится меньше. Ждём возвращения нападающего в Россию?



В последних трёх матчах Серии А «Фиорентина» сыграла очень по-разному. Одержала крупную победу над «Дженоа» (6:0), сыграла вничью с «Кальяри» (1:1) и потерпела разгромное поражение от «Лацио» (0:3). Результаты напрямую связаны с уходом Душана Влаховича, но, судя по недавней победе над «Атлантой», можно обходиться и без серба.

«Специя» в последнее время очень радует. Одержала в Серии А достаточно много побед, пусть и не все они относятся к разряду честно добытых. Тьяго Мотта окреп как тренер и ведёт своих подопечных в правильном направлении. Забили во всех семи последних матчах, а значит, что и с предстоящим соперником церемониться не станут.



Флорентийцы потеряли лучшего бомбардира в лице Душана Влаховича, однако в Кубке Италии выступили очень здорово и без него. В чемпионате Италии успехи не так хороши, но приобретение Кабрала и хорошая форма Кшиштофа Пёнтека должны поправить ситуацию. Думаем, можно взять «обе забьют» за 1.66.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Специя» — «Фиорентина» 14 февраля 2022 года

Обе команды на ходу. «Специя» поражает бойкостью и желанием цепляться за очки. Прогрессирует под указкой Тьяго Мотты и регулярно забивает в последнее время. «Фиорентина» тоже не отстаёт. Винченцо Итальяно старается как можно скорее найти замену Влаховичу, и, судя по всему, у него отлично получается. Новичок из «Базеля» и Пёнтек — главные претенденты. Думаем, обе забьют.



Ставка: обе забьют за 1.66.

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