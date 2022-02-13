«Спортинг» — «Манчестер Сити». Всего лишь формальность

15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех португальцев оценён экспертами в 11.00. Ставки на ничью принимаются за 6.05.

Где покажут матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити» (15.02.2022)

На выходных миновали матчи внутренних первенств. На очереди — Лига чемпионов. 15 февраля состоятся две первые встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Жозе Алваладе» сразятся «Спортинг» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Срджан Йованович из Сербии.

Матч последнего тура чемпионата Португалии выдался для «Спортинга» очень непростым. В противники попался лидирующий «Порту». В первом тайме смотрелся на порядок лучше, забил два гола и плотно держался в обороне, однако под занавес первого тайма всё же пропустил. Второй тайм клуб начал не с той ноги. Красную карточку схлопотал Себастьян Коатес, и «драконы» забили второй гол. Ничья — 2:2.

С крепкими оппонентами «львам» тягаться крайне трудно, о чём свидетельствуют в том числе выступления в Лиге чемпионов. За шесть встреч группового этапа они потерпели три поражения: от «Аякса» (1:5 и 2:4) и «Боруссии» Дортмунд (0:1). Победы одержали над «Бешикташем» (4:1 и 4:0), а также отомстили дортмундцам (3:1).

Впрочем, в последнем случае отсутствовал главный бомбардир «шмелей» — Эрлинг Холанд. Повезло подловить соперника на неудачном отрезке. С «аяксидами» повезло на порядок меньше. В обоих случаях владение мячом осталось за голландцами, и цифры на табло соответствующие. С «Манчестер Сити» предвидится схожая история.

Помимо ничейной встречи с «Порту», лиссабонцы неудачно выступили в 17-м и 19-м турах португальской Примейры. Потерпели поражения от «Санта-Клара» (2:3) и «Браги» (1:2) соответственно. С результативностью, конечно, порядок, забивают регулярно, но в обороне очевидно не хватает крепости.

«Манчестер Сити» совсем в ином положении. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии и держит приличный отрыв от догоняющего «Ливерпуля». 15 встреч кряду не проигрывает при одной ничьей с «Саутгемптоном» (1:1). Чудом не дожал. При этом демонстрирует великолепную результативность и выглядит одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

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В плей-офф евротурнира «горожане» пробрались с первого места благодаря победам над «Лейпцигом» (6:3), «Брюгге» (5:1 и 4:1) и «ПСЖ» (2:1). Поражения потерпели от французов (0:2) и немцев (1:2). В последнем случае очевидно расслабились, ведь на тот момент уже обеспечили себе досрочный выход в 1/8 финала.

По поводу текущего результата Хосеп Гвардиола высказался в недавнем интервью. Испанский специалист заявил о стремлении остаться в топ-4 по итогу сезона и в очередной раз побороться в Лиге чемпионов. Также отметил, что хорошо бы и АПЛ выиграть. Приоритет тренера предельно понятен — евротурнир на первом месте.

Хотя в других соревнованиях у его подопечных тоже всё здорово. В чемпионате Англии лидируют. На стадии 1/16 финала Кубка Англии разгромили «Фулхэм» (4:1). Только из Кубка лиги вылетели на стадии 1/8 финала от «Вест Хэма» (0:0, по серии пенальти 4:5), хотя тоже могли победить. Нанесли баснословное количество ударов и большую часть встречи контролировали мяч.

С другой стороны, лиссабонцы могут укусить. Особенно на своём поле. Забивают регулярно. Тому же «Аяксу» три мяча за два матча отгрузили. Однако в обороне случаются огрехи, о чём свидетельствуют поражения в Примейре и не только. За шесть туров в Лиге чемпионов пропустили 12 раз. Многовато.

«Горожане» же великолепны на всех фронтах и демонстрируют отличную результативность. Хосеп Гвардиола сосредоточен на евротурнире. Это стало понятно ещё после поражения в финале прошлого розыгрыша, а теперь испанец это подтвердил. «Львам» несдобровать. Рискнём и возьмём Ф2 (-1.5) за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити» 15 февраля 2022 года

«Спортинг» потратил много ресурсов в противостоянии с «Порту». С силачами клуб часто испытывает большие проблемы, в первую очередь оборонительного характера. Забить может, но и пропустить – тоже. «Манчестер Сити», в свою очередь, крайне успешен. Забивает много, радует результатами и нацелен на успех в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Думается, английский клуб одержит уверенную победу.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.87.

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