Биатлон на ОИ-2022, мужская эстафета. Вот так бы сразу!

На Олимпиаде в Пекине 15 февраля состоится мужская эстафета по биатлону 4х7,5 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет сборная Норвегии. Заключить пари на их команду в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 1.60.

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В тройку фаворитов также входят сборная Франции (3.50) и сборная России (5.00). Следом идут команды Германии (13.00) и Швеции (16.00). За ними в списке претендентов находятся Италия (81.00) и Беларусь с Украиной (по 151.00). Сделать ставку на успех США, Австрии или Швейцарии можно за 251.00

Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 15 февраля 2022 года

Гонка преследования на Олимпиаде в Пекине прошла для мужской сборной России по биатлону успешно. Конечно, с одной стороны, обидно, что бóльшая часть спортсменов плохо показала себя на рубежах. Прежде всего, Александр Логинов, который оказался 27-м только потому, что допустил пять промахов. Максим Цветков пришёл 17-м. Он промазал шесть раз.

За Максима, пожалуй, обиднее всего. Во время индивидуальной гонки несколько дней назад он вполне мог рассчитывать не только на пьедестал, но и на золотую медаль. Однако промазал последним выстрелом. Пришёл четвёртым. В спринте улучшить показатели не удалось, буквально на полторы секунды его обошёл Тарьей Бё. Россиянин снова четвёртый.



Даниил Серохвостов вообще затерялся. В недавнем пасьюте финишировал 39-м, допустив восемь промахов. Это всего лишь 60% попаданий. Хотя с ходом, как и ожидалось, всё в порядке. Однако скрасил общую картину Эдуард Латыпов. Промазал лишь однажды, на равных боролся с Тарьеем Бё и благодаря упорной работе принёс сборной России вторую бронзовую медаль в общем зачёте и первую — в личном.



Следующей дисциплиной станет эстафета. Здесь-то российские спортсмены точно должны принести ещё одну медаль в общую копилку. Ведь на Кубке мира мужчины в эстафете без медалей ни разу не оставались, даже при отсутствии Латыпова. В Эстерсунде Халили, Серохвостов, Логинов и Латыпов завоевали бронзу.

В Хохфильцене Томшин сменил Халили, но результат никак не изменился. А вот в Рупольдинге, когда Карим вновь поменялся местами с Томшиным, а вместо Латыпова, который сел на карантин, пришёл Максим Цветков, мужская сборная России вовсе забрала золото. К эстафете в Антхольце Латыпов уже оказался готов.



Вместе с Бабиковым, Серохвостовым и Логиновым они пришли к финишу вторыми. На Олимпиаде, к слову, россияне со смешанной эстафеты без медали тоже не ушли. Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов — лидеры сборной по биатлону — принесли России бронзу. Во многом благодаря мужчинам. В мужской эстафете, помимо лидеров, побегут, скорее всего, Максим Цветков и Карим Халили.

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На наш взгляд, именно эти ребята и завоюют медаль. Коэффициент на то, что придут в первой тройке, довольно скромный — 1.45. Зато на победу дают очень мощные 5.00. И сборная России имеет всё необходимое для борьбы за золото. Дело в том, что в скорости они практически не уступают фаворитам Олимпиады — норвежцам и французам. Единственная загвоздка — в стрельбе.



В Пекине у ребят зачастую не хватает концентрации и банального везения. Однако к концу турнира они должны привыкнуть к волнению и понять, что могут победить. Максима Цветкова снова подвела стрельба на фоне порыва, но теперь количество патронов увеличится (в эстафете даётся три дополнительных выстрела), а число рубежей сократится до двух.



Эдуард Латыпов начинал довольно серо. Судя по всему, последствия длительного карантина сказались. Впрочем, после завоёванной бронзы в пасьюте и нескольких личных гонок за спиной наверняка будет в лучшем состоянии. Также мы знаем, что Александр Логинов довольно неплохо работает ногами, а Карим Халили наверняка подойдёт подготовленным.

Да, главными фаворитами являются норвежцы. За скандинавами идут французы. В личном зачёте Кентену Фийону Майе нет равных, он уже забрал два золота и серебро, но эстафета — это, прежде всего, командная работа. За счёт одного сильного спортсмена выехать будет трудно. А норвежцев один раз россиянам удалось победить в эстафете. Хочется верить, что удастся снова.

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В личных гонках российские биатлонисты несколько раз ходили вокруг подиума, пока Эдуард Латыпов в пасьюте наконец не взял бронзу. Впереди эстафета, где мужская сборная России должна бороться за золото. В скорости россияне не сильно уступают даже норвежцам, остаются вопросы только к стрельбе, которую к концу ОИ нужно взять под контроль. В эстафете есть дополнительные патроны, а состав у россиян ровный. Думается, шансы на золото будут.



Ставка: сборная России придёт первой за 5.00.

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