Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Миннесота» — «Детройт», 15 февраля 2022 года, прогноз и ставки на матч НХЛ, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Миннесота» — «Детройт». Кирилл Капризов далеко пойдёт
Данил Моисеев
«Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ 15.02
Комментарии
Кирилл уже набрал столько же баллов, что и в дебютном сезоне. А ведь теперь регулярка длиннее.

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Ред Уингз» идёт за 3.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

Где покажут матч «Миннесота» — «Детройт»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» 15 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» 15 февраля получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно за 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.40.

«Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.02.2022)

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

На 15 февраля в Национальной хоккейной лиге запланировано всего четыре встречи, но менее интересно от этого не станет. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Детройта», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

Биатлон на ОИ-2022, мужская эстафета. Вот так бы сразу! Биатлон на ОИ-2022, мужская эстафета. Вот так бы сразу!

«Миннесота» вернула себе вторую позицию в Западной конференции. В активе 61 балл после 43 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 11 очков, только при этом «дикари» имеют сразу три игры в запасе. А ведь они проиграли лишь раз в последних восьми матчах.

На выезде не справились со скромным «Виннипегом» (0:2). Всему виной стали удаления, которых суммарно набралось на 23 минуты. А это целый период и ещё щепотка! Пропустили в середине первой двадцатиминутки в меньшинстве. Потом имели возможность сравнять счёт, однако не сумели. В самой концовке пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

Зато накануне разобрались с мощной «Каролиной» (3:2). Кирилл Капризов отметился шайбой, теперь у него в активе 54 очка, 20 из которых — заброшенные шайбы. Кстати, в дебютном сезоне Кирилл набрал столько же, но за 62 игры. Сейчас же не закончен даже регулярный сезон, а плей-офф команде, судя по всему, гарантирован. То ли ещё будет!

«Спортинг» — «Манчестер Сити». Всего лишь формальность «Спортинг» — «Манчестер Сити». Всего лишь формальность

Конечно, здесь стоит отметить, что «Харрикейнз» до третьего периода играли довольно уныло, безынициативно. Открыл счёт Кевин Фиала лишь после 30 минут игры. И всё же «Уайлд» забрали два очка вполне заслуженно. Вообще прогресс очевиден. Команда по сезону выступает крайне уверенно. Место в таблице это только подтверждает.

У «Детройта» дела хуже. Девятое место в Восточной конференции и 50 очков в 49 встречах. Положение неприятное. Дело ещё в том, что до топ-8 конференции не хватает семи баллов, а у конкурента — «Бостона» — на три сыгранных матча меньше. Правда, после Матча звёзд «Ред Уингз» выиграли две встречи. Обе были с «Филадельфией», общий счёт — 10:5.

Николишин: хотите красивый хоккей — смотрите НХЛ.

Владислав Наместников забросил шайбу в пустые ворота, теперь у него 23 очка после 49 встреч. В прошлом сезоне было всего 17 очков в 53 играх. Прогресс тоже очевиден, в нынешнем сезоне российский форвард играет здорово. Без преувеличений становится одним из лидеров команды из Детройта. При этом есть и другие хорошие игроки.

Дилан Ларкин в последнем матче оформил ассистентский хет-трик. У него 49 очков в 44 встречах. Неплохо, учитывая, что в прошлом сезоне было 24 очка за то же количество игр. Впрочем, «Филадельфия» лишь недавно вышла из затяжной серии поражений, так что оппонент был не самый тяжёлый. А сам «Детройт» явно уступает предстоящему сопернику.

Например, в личных встречах «Миннесота» имеет перевес. Из последних пяти матчей в Сент-Поле «Детройт» выиграл лишь один. При этом соперники не скупились на голы — лишь раз забрасывали меньше пяти шайб. В текущем сезоне НХЛ «Ред Уингз» забросили 140 раз против 164 у «Уайлд». В обороне «дикари» тоже лучше — 124 пропущенные шайбы против 167 у гостей.

«Специя» — «Фиорентина». Александр Кокорин засиделся в Италии «Специя» — «Фиорентина». Александр Кокорин засиделся в Италии

В нападении проблем нет ни у одной из команд, зато в защите гости уступают прилично. А ведь в состав «Уайлд» вернулся Кэм Тальбо. Канадский голкипер пропустил много январских игр, но теперь снова в строю и выглядит здорово. Так что мы бы попробовали взять победу «Миннесоты» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.88. По многим факторам данная ставка будет самой оптимальной.

Тем более что хозяева не проигрывают дома уже пять матчей подряд, а у соперника в гостях возникали проблемы. Хоть и добыли три победы на том же отрезке, но лишь одна была в основное время. Так ещё у гостей шесть травмированных игроков, когда за хозяев не сыграют только двое. У «Миннесоты» лидеры в обойме, шансов у «Ред Уингз» не так много.

«Миннесота» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 февраля 2022 года

«Детройт» борется за место в плей-офф, но пока дела идут не очень. Да и в личных играх в Миннесоте не лучше. Хозяева имеют перевес, по сезону идут интереснее. Так ещё и травмированных игроков меньше, чем у гостей. «Миннесота» снова набрала солидный ход, вернулась в тройку лидеров, основные бомбардиры в строю. Думается, по всем факторам она — фаворит. Ставим на хозяев.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.88.

Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.

Ещё один прогноз на матч «Миннесота» — «Детройт»: Капризов поднимется в гонке бомбардиров.

Ставка Максима Лебедева с коэффициентом 2.66 на матч Дания — Латвия.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022