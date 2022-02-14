«Миннесота» — «Детройт». Кирилл Капризов далеко пойдёт

Кирилл уже набрал столько же баллов, что и в дебютном сезоне. А ведь теперь регулярка длиннее.

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Ред Уингз» идёт за 3.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

Где покажут матч «Миннесота» — «Детройт»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» 15 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» 15 февраля получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно за 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.40.

«Миннесота» — «Детройт»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.02.2022)

На 15 февраля в Национальной хоккейной лиге запланировано всего четыре встречи, но менее интересно от этого не станет. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Детройта», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» вернула себе вторую позицию в Западной конференции. В активе 61 балл после 43 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 11 очков, только при этом «дикари» имеют сразу три игры в запасе. А ведь они проиграли лишь раз в последних восьми матчах.

На выезде не справились со скромным «Виннипегом» (0:2). Всему виной стали удаления, которых суммарно набралось на 23 минуты. А это целый период и ещё щепотка! Пропустили в середине первой двадцатиминутки в меньшинстве. Потом имели возможность сравнять счёт, однако не сумели. В самой концовке пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

Зато накануне разобрались с мощной «Каролиной» (3:2). Кирилл Капризов отметился шайбой, теперь у него в активе 54 очка, 20 из которых — заброшенные шайбы. Кстати, в дебютном сезоне Кирилл набрал столько же, но за 62 игры. Сейчас же не закончен даже регулярный сезон, а плей-офф команде, судя по всему, гарантирован. То ли ещё будет!

Конечно, здесь стоит отметить, что «Харрикейнз» до третьего периода играли довольно уныло, безынициативно. Открыл счёт Кевин Фиала лишь после 30 минут игры. И всё же «Уайлд» забрали два очка вполне заслуженно. Вообще прогресс очевиден. Команда по сезону выступает крайне уверенно. Место в таблице это только подтверждает.

У «Детройта» дела хуже. Девятое место в Восточной конференции и 50 очков в 49 встречах. Положение неприятное. Дело ещё в том, что до топ-8 конференции не хватает семи баллов, а у конкурента — «Бостона» — на три сыгранных матча меньше. Правда, после Матча звёзд «Ред Уингз» выиграли две встречи. Обе были с «Филадельфией», общий счёт — 10:5.

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Владислав Наместников забросил шайбу в пустые ворота, теперь у него 23 очка после 49 встреч. В прошлом сезоне было всего 17 очков в 53 играх. Прогресс тоже очевиден, в нынешнем сезоне российский форвард играет здорово. Без преувеличений становится одним из лидеров команды из Детройта. При этом есть и другие хорошие игроки.

Дилан Ларкин в последнем матче оформил ассистентский хет-трик. У него 49 очков в 44 встречах. Неплохо, учитывая, что в прошлом сезоне было 24 очка за то же количество игр. Впрочем, «Филадельфия» лишь недавно вышла из затяжной серии поражений, так что оппонент был не самый тяжёлый. А сам «Детройт» явно уступает предстоящему сопернику.

Например, в личных встречах «Миннесота» имеет перевес. Из последних пяти матчей в Сент-Поле «Детройт» выиграл лишь один. При этом соперники не скупились на голы — лишь раз забрасывали меньше пяти шайб. В текущем сезоне НХЛ «Ред Уингз» забросили 140 раз против 164 у «Уайлд». В обороне «дикари» тоже лучше — 124 пропущенные шайбы против 167 у гостей.

В нападении проблем нет ни у одной из команд, зато в защите гости уступают прилично. А ведь в состав «Уайлд» вернулся Кэм Тальбо. Канадский голкипер пропустил много январских игр, но теперь снова в строю и выглядит здорово. Так что мы бы попробовали взять победу «Миннесоты» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.88. По многим факторам данная ставка будет самой оптимальной.

Тем более что хозяева не проигрывают дома уже пять матчей подряд, а у соперника в гостях возникали проблемы. Хоть и добыли три победы на том же отрезке, но лишь одна была в основное время. Так ещё у гостей шесть травмированных игроков, когда за хозяев не сыграют только двое. У «Миннесоты» лидеры в обойме, шансов у «Ред Уингз» не так много.

«Миннесота» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 февраля 2022 года

«Детройт» борется за место в плей-офф, но пока дела идут не очень. Да и в личных играх в Миннесоте не лучше. Хозяева имеют перевес, по сезону идут интереснее. Так ещё и травмированных игроков меньше, чем у гостей. «Миннесота» снова набрала солидный ход, вернулась в тройку лидеров, основные бомбардиры в строю. Думается, по всем факторам она — фаворит. Ставим на хозяев.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.88.

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