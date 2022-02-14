«ПСЖ» — «Реал». Вот за что Месси дали «Золотой мяч»

Аргентинец мало забивает в чемпионате Франции, однако в Лиге чемпионов с этим проблем нет.

15 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех испанцев оценён экспертами в 3.72. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Где покажут матч «ПСЖ» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал» 15 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал» (15.02.2022)

На выходных миновали матчи внутренних первенств. На очереди — Лига чемпионов. 15 февраля состоится две первые встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» сразятся два гранда — «ПСЖ» и «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Даниэле Орсато из Италии.

«ПСЖ» с солидным запасом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В последних четырёх матчах выступили отлично. Одержали победы над «Брестом» (2:0), «Реймсом» (4:0), «Лиллем» (5:1) и «Ренном» (1:0). Наиболее интересен последний матч. Попался самый неудобный соперник. Оборонялся воистину великолепно, но под натиском не устоял.

Парижане владели мячом и инициативой. Вполне могли забивать больше. Ярче всех смотрелись Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Аргентинец выполнял роль распасовщика. Был близок к тому, чтобы отдать две голевые передачи, однако француз в одном из эпизодов забежал в офсайд. Со второй попытки не оплошал, поразил дальний угол обводящим ударом.

Нельзя не отметить, что эти два футболиста замечательно комбинируют на футбольном поле. Ещё в первой очной встрече с «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов соорудили красивейший гол. Обладатель семи «Золотых мячей» отдал обостряющую передачу на Мбаппе, получил пас обратно и зарядил в самую «девятку». С тех пор взаимопонимание игроков только усилилось.

Единственное негативное событие — вылет из Кубка Франции на стадии 1/8 финала от «Ниццы» (0:0, по пенальти 4:5). Ультрас красно-синих отреагировали крайне негативно, устроили акцию протеста. Бойкотировали первый тайм с «Ренном» и показали баннеры, гласящие о недовольстве руководством клуба. Также фанаты недовольны тем, что игроки не выглядят мотивированными.

После матча Маурисио Почеттино выступил с заявлением. Тренер попросил у болельщиков поддержки. Увидим, как ситуация будет развиваться в будущем, а пока вернёмся к позитивным новостям. Речь идёт о возвращении Неймара, получившего травму в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Бразилец уже провёл тренировку в общей группе и имеет все шансы выйти на поле после длительного перерыва.

Карло Анчелотти тоже не постеснялся сообщить СМИ о благих вестях. Итальянский тренер заявил, что в грядущей встрече готов сыграть Карим Бензема. Французский форвард имеет умопомрачительную статистику, в 21 матче чемпионата Испании забил 17 голов и отдал семь голевых передач. В Лиге чемпионов тоже пошумел: пять голов и голевая передача.

Без Бензема дела «сливочных» пошли под откос. В Ла Лиге с трудом одержали победу в матче с «Гранадой» (1:0) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0). Из Кубка Короля вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Атлетику» (0:1). С результативностью появились проблемы, решить их не сумели ни Марко Асенсио, ни Иско, ни даже опытный Гарет Бэйл.

Андре Виллаш-Боаш сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Впрочем, даже когда француз присутствовал, трудности иной раз возникали. Особенно не внушает доверия последний отрезок. В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью со скромным «Кадисом» (0:0), немного позднее потерпели поражение в игре с «Хетафе» (0:1) и сыграли вничью с «Эльче» (2:2). Хорошего такие выступления предвещают мало.

«Реал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и может похвастаться победой в Суперкубке Испании над «Атлетиком» Бильбао (2:0). Тем не менее смотрится команда уже не так уверенно. Общая форма далеко не так хороша, как во время группового этапа Лиги чемпионов. Хотя и там было сенсационное поражение в матче с «Шерифом» (1:2).

В очередном противостоянии Месси и «Реала» мы бы отдали предпочтение аргентинцу. Дело в том, что его коллектив выступил намного уверенней в последних матчах первенства. К тому же у самого форварда есть сыгранность с Мбаппе. Мадридцы вовсе перестали забивать без Карима Бензема, а как быстро француз восстановится после травмы?

На своём поле парижане будут смотреться ещё сильнее. Возвращение Неймара тоже может прибавить градус. Несмотря на недопонимание с ультрас и вылет из Кубка Франции, они выглядят фаворитами. «Сливочные» однозначно не из числа аутсайдеров, однако сейчас у них трудные времена. П1 за коэффициент 2.10 выглядит разумно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Реал» 15 февраля 2022 года

У «ПСЖ» появился классный комбинационный футбол. Особенно радует связка Мбаппе и Месси. Первый пользуется скоростью и грамотными забеганиями, забивает голы, второй благодаря технике и опыту активно снабжает француза передачами. «Реал» может положиться только на одного форварда — Карима Бензема, но тот только покинул лазарет. Неизвестно насколько будет эффективен в бою. Как и Неймар у парижан. Думаем, в битве звёзд победят хозяева.



Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 2.10.

Марко Асенсио дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

Гид по матчам плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе.

Ещё один прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал»: зачем Мбаппе покидать Париж?