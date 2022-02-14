«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Роналду задумается о новом вызове

15 февраля состоится перенесённый матч 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех клуба из Брайтона оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брайтон» 15 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 18-го тура АПЛ «МЮ» — «Брайтон» (15.02.2022)

Еврокубковые состязания вернутся на этой неделе, однако на внутренней арене завершены не все дела. В английской Премьер-лиге 15 февраля состоится перенесённая встреча 18-го тура. «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 23:15 мск.

«Брайтон» в текущем сезоне не перестаёт удивлять. За 23 тура АПЛ потерпел четыре поражения: от «Эвертона» (0:2), «Ман Сити» (1:4), «Астон Виллы» (0:2) и «Вулверхэмптона» (0:1). Ничейных результатов очень много, 12 штук. Практически все они со счётом 1:1. С победами дела пока обстоят не лучшим образом — их семь и все они одержаны над аутсайдерами и середняками.

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В первую очередь подопечные Грэма Поттера славятся надёжностью оборонительной линии. Больше одного мяча за игру пропускают крайне редко, оттого и расположение в турнирной таблице АПЛ приятное — девятая строчка. До еврокубковых соревнований далеко, но в качестве крайне неудобного соперника себя зарекомендовать успели.



За последние семь матчей в чемпионате Англии «чайки» не потерпели ни одного поражения при четырёх ничьих с «Кристал Пэлас», «Лестером» и дважды «Челси» (во всех случаях 1:1). Победы одержали над «Брентфордом» (2:0), «Эвертоном» (3:2) и «Уотфордом» (2:0). Во всех случаях порадовали стабильностью и забитыми голами.

Неудачей ознаменовались выступления брайтонцев лишь в кубковых соревнованиях. На стадии 1/16 финала Кубка Англии вылетели от «Тоттенхэма» (1:3). Из Кубка лиги выбыли, уступив в равной борьбе «Лестеру» (2:2, по пенальти 2:4). С результативностью полный порядок, особенно во собственным меркам. Немного не хватает кадровых ресурсов.



У «Манчестер Юнайтед» совсем иной недуг. Несмотря на старания Криштиану Роналду и многих других именитых футболистов, результаты неудовлетворительные. Учитывая уровень клуба и планку на сезон, разумеется. За пять прошлых туров в АПЛ одержал только две победы — над «Брентфордом» (3:1) и «Вест Хэмом» (1:0). Вничью сыграл с «Астон Виллой» (2:2), «Бёрнли» и «Саутгемптоном» (в обоих случаях 1:1).



Во всех ничейных матчах мог одержать победу. Открывал счёт, играл симпатично, но оборонительная линия подкачала. Только с «молотобойцами» повезло, оппонент не сильно стремился одержать победу и нанёс только шесть ударов по воротам (один в створ). Хотя тогда манкунианцы забили на 93-й минуте. Могли и тут баллы потерять.

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На персону главного тренера активно оказывается общественное давление. Не сказать, что при Ральфе Рангнике нет прогресса, напротив, коллектив смотрится слаженнее. Увереннее выходит из обороны, есть прогресс в игре многих его подопечных. Особенно радуют Мактоминей и Эланга, также Санчо начал забивать. Но, очевидно, от немца требуют не столько игрового прогресса, сколько результатов.



Особенно недоволен Рангником как раз Криштиану Роналду. Он уже неоднократно рассматривал развитие своего будущего, но пока не определился с приоритетной командой на грядущий сезон. Решение будет зависеть от выбора руководством «МЮ» кандидатуры нового наставника. Это влияет на настрой. Португалец не может забить шесть встреч подряд, что является его худшей безголевой серией за 13 лет.



Из Кубка Англии «красные дьяволы» вылетели, уступив «Мидлсбро» из Чемпионшипа (1:1, по пенальти 7:8). Занятая пятая позиция в турнирной таблице чемпионата Англии тоже не сильно радует болельщиков. Есть надежда, что в Лиге чемпионов дела пойдут лучше, хотя сейчас больше верится в обратное.



«Брайтон» при Поттере перерастает из аутсайдера в крепкого середняка АПЛ. Пропускает достаточно мало, забивает регулярно, пусть и немного. Его излюбленный результат на табло — 1:1. «Манчестер Юнайтед», напротив, из гранда спускается в середняки. Возможно, ещё наверстает упущенное, но пока главная задача на сезон — попасть в топ-4.

Пока успехи в данном русле не особо хороши. Клуб часто теряет очки в противостояниях с командами из нижней части таблицы. Из Кубка Англии вылетел от того же скромного «Мидлсбро». Забивает довольно часто, причём первый, однако затем пропускает и всё сводит к ничейному результату. Потому мы бы поставили на ничью за солидный коэффициент 3.90. Хотя есть вариант поскромнее — обе забьют за 1.88.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 15 февраля 2022 года

«Брайтон» окреп под указкой Грэма Поттера. Часто добывает ничейные результаты в матчах с мощными командами. Дважды сумел остановить «Челси», располагающийся на третьей позиции в таблице АПЛ. Семь матчей кряду не проигрывает в первенстве. У «МЮ» статистика похожая и тоже много мирных исходов. Забивает немного, пропускает регулярно. Думаем, матч завершится очередными 1:1 на табло. Поставим на ничью.

Ставка: ничья за коэффициент 3.90.

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