«ПСЖ» — «Реал», биатлонная эстафета и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 февраля.

На что ставить в футболе 15 февраля

Лига чемпионов возвращается суперматчем! «ПСЖ» принимает «Реал», вывеска, достойная финала. Но жребий свёл их уже в 1/8. Лионель Месси сыграет против заклятых друзей. Это точно нельзя пропускать. В другом матче дня «Спортинг» постарается сохранить интригу в матче с «Манчестер Сити».

Лилиан Тюрам сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Мадрид».

Российские клубы на сборах проводят последние контрольные матчи. Сегодня «Ахмат» встретится с «Чайкой», а «Ростов» — с норвежским «Мольде». «Краснодару» тоже будет противостоять норвежский клуб – «Сарпсборг».

На что ставить на Олимпиаде 15 февраля

В биатлоне сегодня мужская эстафета, ждём от нашего квартета медали. Условия ужасные, соревнования даже перенесли на 3 часа раньше из-за холода. Будем надеяться, что все будут здоровы.



В фигурном катании женщины выступят в короткой программе. Конечно, все ждут Камилу Валиеву, которой накануне разрешил выступать CAS. Но не забываем, что здесь от России выступают также Александра Трусова и Анна Щербакова.

Прогноз Анфисы Резцовой на мужскую эстафету в биатлоне ОИ-2022.

В коньках сегодня день командных гонок, а в мужском бобслее решающие заезды в двойках. Наш экипаж Гайтюкевич/Лаптев пока на третьей позиции.

Ну и матчи 1/8 финала в хоккее. Словакия сыграет с Германией, Дания – с Латвией, в этой встрече определится соперник нашей сборной по четвертьфиналу. Чехия будет играть со Швейцарией, а Канада разомнётся на Китае.

На что ещё ставить 15 февраля

9 матчей в ночь на среду в НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина гостит в Нэшвилле, «Тампа-Бэй» играет с «Нью-Джерси», а «Питтсбург» примет «Филадельфию».



На теннисном турнире в Марселе Роман Сафиуллин сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. У девушек в Дубае Вера Звонарёва встретится с Онс Жабер, а Варвара Грачёва – с Айлой Томлянович.



В Единой лиге ВТБ «Астана» примет краснодарский «Локомотив-Кубань». В женской волейбольной Суперлиге «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном».

ISU скорректировал регламент соревнований одиночниц на Олимпиаде из-за Валиевой.

Александр Тихонов: Россия способна бороться за золото в мужской биатлонной эстафете.