Биатлон на ОИ-2022, женская эстафета. Семь бед — один ответ

На Олимпиаде в Пекине 16 февраля состоится женская эстафета по биатлону 4×6 км. Начало — в 10:45 мск. В прямом эфире гонку покажет «Россия 1». Букмекеры уже дали свой прогноз. Наибольшие шансы на золотые медали имеет сборная Швеции, поставить на скандинавок предлагают с коэффициентом 2.30.

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В тройку фаворитов также входят команды Норвегии (4.00) и Франции (7.00). Следом идут команды из Германии (7.70) и Беларуси (11.00). За ними в списке претендентов находятся сборные России (14.50), Чехии (60.00) и Украины (80.00). Заключить пари на успех Канады, Словакии или Эстонии можно за 500.00.

Женская эстафета на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 16 февраля 2022 года

Больше половины гонок по биатлону на Олимпиаде в Пекине уже прошли, а у сборной России пока только две бронзовые медали. Одна в смешанной эстафете, а вторую Эдуард Латыпов добыл в гонке преследования. У женщин в личном зачёте пока ничего нет. Однако впереди эстафеты, а это самая сильная сторона российских спортсменов.

На Кубке мира в эстафете женщины всего один раз остались без медали. В самой первой эстафете в Эстерсунде они пришли восьмыми. Зато потом завоевали два серебра — в Хохфильцене и Антхольце — и бронзу в Рупольдинге. Тогда главными соперниками были сборные Швеции, Франции и Норвегии. С этой точки зрения на Олимпиаде в Китае ничего не поменялось.



Вот только российские спортсменки стали гораздо хуже стрелять. Пока не было ни одной гонки, где наши девушки отстрелялись бы на ноль. Самый лучший результат показала Ирина Казакевич в спринте, когда промахнулась всего один раз. Впрочем, это ей особо не помогло. Она пришла 20-й из-за довольно низкой скорости на лыжне.



Сейчас российским спортсменкам придётся бороться не только с командами Норвегии, Швеции и Франции, но ещё и со сборными Германии и Беларуси. На Кубке мира немки были всегда близко (два четвёртых места, одно пятое), но ни разу не смогли забраться на пьедестал. А вот белорусские биатлонистки забраться на него сумели, но всего один раз. Выиграли серебро, хотя больше выше пятого места не поднималась.

На Олимпиаде в смешанной эстафете сборная Беларуси пришла шестой. Алимбекова промахнулась два раза, а Сола — шесть. Анна ещё и пробежала два штрафных круга. Команда Германии финишировала пятой. Фойгт заработала два штрафных круга, тоже промахнувшись шесть раз. Херрман промазала столько же, но штрафных избежала.



У сборной России результаты не намного лучше, но всё же наша команда пришла третьей. Нигматуллина промахнулась пять раз и обошлась без штрафных кругов, а вот Резцовой пришлось бежать дополнительные метры. Кристина заработала один лишний круг, хотя промазала всего четыре раза. Впрочем, это говорит о том, что со сборными Беларуси и Германии можно и нужно сражаться.

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Остаются только команды Швеции, Франции и Норвегии. С первыми двумя всё понятно — почти всегда были в первой тройке в Кубке мира. С ними конкурировать тяжело. Зато с Норвегией шансы должны быть. На Кубке мира в эстафете норвежки взяли золото всего один раз, также один раз были четвёртыми и дважды — седьмыми.



В смешанной эстафете на Олимпиаде лидер женской сборной Марте Рёйселанд показала очень хорошие результаты — промахнулась всего один раз. Зато её напарница Экхофф промахнулась шесть раз и заработала три штрафных круга. Конечно, братья Бё отыграли это отставание и принесли золото своей команде, но в женской эстафете их, по понятным причинам, не будет.



Если сравнить средние результаты российских и норвежских спортсменок на Олимпиаде, можно увидеть, что Норвегия особо не выделяется. А вывезти всю эстафету Марте Рёйселанд в одиночку едва ли удастся. При этом всём, на наш взгляд, отлично смотрится ставка «Россия придёт в топ-3» за коэффициент 4.50.

Да, у российской сборной совсем не клеится с личными наградами. Во многом из-за, мягко говоря, неудовлетворительной стрельбы. Ту же Кристину Резцову очень жаль, ведь ногами она показывает достойные результаты. Однако в эстафете будут дополнительные патроны. Думается, в том числе и это должно помочь россиянкам забраться на пьедестал. Любители рисковать могут поставить на третье место сборной России, там коэффициент окажется ещё выше.

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Женская сборная России пока не может порадовать медалями в личных гонках, зато имеет шансы порадовать в эстафете. Сборные Беларуси, Германии и Норвегии считаются главными соперниками России, но у них тоже есть проблемы на отдельных этапах. Сборные Швеции и Франции, если всё пройдёт без форс-мажоров, займут два места из трёх на пьедестале. А вот побороться за оставшееся россиянкам вполне по силам. Лишь бы стрельба не подвела.



Ставка: сборная России будет в топ-3 за 4.50.

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