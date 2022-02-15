«ПСЖ» — «Реал». Прогноз «Фонбет»: звёзд много, а толку мало

Соперники ожидают возвращения лидеров в строй, однако на результативность это не повлияет.

Сегодня, 15 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Сделать ставку на противостояние Лионеля Месси и Карима Бензема можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «ПСЖ»

Поражение от «Ренна» (0:2) в октябре прошлого года по-прежнему остаётся единственным для парижам в текущем сезоне Лиги 1. В декабре и начале января они умудрились потерять восемь из 15 очков в пяти матчах чемпионата Франции, четыре раза сыграв вничью. Однако ко встрече с «Реалом» команда подходит с серией побед.

Взяли верх в матчах с «Брестом» (2:0), «Реймсом» (4:0), «Лиллем» (5:1) и «Ренном» (1:0). Преимущество перед ближайшим преследователем на внутренней арене — «Марселем» – составляет 13 очков. С другой стороны, если у «ПСЖ» возникают проблемы с настроем, то даже высокий класс исполнителей не позволяет добиваться максимального результата

1 февраля парижане вылетели из Кубка Франции, проиграв в 1/8 финала «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти). Свои удары с «точки» не сумели реализовать Леандро Паредес и Хави Симонс. Это единственный случай за 12 последних матчей команды во всех турнирах, когда Лионелю Месси и компании не удалось забить ни одного гола.

В шести играх Лиги чемпионов у парижан всего три победы. Они стали вторыми в группе А, уступив первую строчку английскому «Манчестер Сити». Пять из 13 мячей были забиты с первой по 15-ю минуты, при этом пять из восьми мячей пропущены во вторых таймах.

Нападающий Неймар, не игравший с 28 ноября из-за травмы лодыжки, имеет шанс попасть в заявку на матч. Однако его выход на поле маловероятен. Точно не сыграют защитник Серхио Рамос и полузащитник Андер Эррера. Возвращается в состав полузащитник Идрисса Гейе, в составе сборной Сенегала выигравший Кубок африканских наций.

В какой форме «Реал»

В семи последних матчах во всех турнирах у мадридцев всего две победы в основное время – в финале Суперкубка Испании над «Атлетиком» (2:0) и в 23-м туре Ла Лиги над «Гранадой» (1:0). В полуфинале Суперкубка с «Барселоной» (3:2 доп. вр.) и в 1/8 финала Кубка Короля с «Эльче» (2:1 доп. вр.) пришлось провести по два дополнительных тайма.

3 февраля «Реал» вылетел из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Атлетику» (0:1). В 22-м и 24-м турах Ла Лиги последовали ничейные результаты с «Эльче» (2:2) и «Вильярреалом» (0:0). Преимущество над «Севильей», идущей в чемпионате второй, сократилось до четырёх очков. На фоне концовки прошлого года не так уж уверенно выглядит клуб.

В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти вышли с первого места в группе D. Это произошло, несмотря на сенсационное домашнее поражение от молдавского «Шерифа» (1:2). В пяти остальных матчах были добыты победы, в том числе дважды над итальянским «Интером» (1:0, 2:0).

Девять из 14 мячей было забито во вторых таймах, пропущено всего три гола – от «Шерифа» и «Шахтёра». Хотя с результативностью у мадридской команды в этом сезоне проблем явно не было. Во многом благодаря дуэту Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

Главная проблема теперь – состояние французского форварда. 23 января француз не забил пенальти, а «Реал» не смог переиграть в чемпионате «Эльче». После этого автор 17 голов в 21 матче Ла Лиги пропустил два тура кряду из-за травмы. В Париж Бензема отправился, но вопрос — сумеет ли выйти на поле — остаётся открытым.

«ПСЖ» – «Реал»: статистика личных встреч

В шести очных противостояниях в Лиге чемпионов преимущество на стороне «Реала»: три победы, две ничьих и одно поражение. В сезоне-2017/2018 команды также встречались в 1/8 финала. Мадридцы оказались сильнее в обеих встречах (3:1 дома и 2:1 в гостях). Однако последний визит «Реала» на «Парк де Пренс» завершился неудачно – разгромное поражение 0:3.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» 15 февраля 2022 года

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30 (сделать ставку).

Парижане – фавориты. Мадридский «Реал» неудачно играет с французскими командами в гостях. У него шесть побед, три ничьих и целых семь поражений в 16 предыдущих матчах с представителями чемпионата Франции. Откровенного говоря, довольно неприятный баланс.

Травма Карима Бензема серьёзно сказалась на последних результатах испанской команды, а также на количестве забитых голов. Всего одна победа и одно взятие ворот в трёх последних играх во всех турнирах. Наметился очевидный спад. Особенно по сравнению с концовкой прошлого года.

У парижан только восстановился после травмы и ещё не успел набрать форму Неймар, что также сказалось на результативности команды. Пусть и не с таким эффектом, как злоключения «Реала» без Бензема. И всё же Лионель Месси не всегда справляется даже с помощью Килиана Мбаппе.

Минимальная победа «ПСЖ», ничьи со счётом 0:0 или 1:1 – такие расклады, на наш взгляд, видятся наиболее вероятными. При этом ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в пяти из шести последних матчей «Реала», а также в двух из трёх предыдущих игр «ПСЖ» во всех турнирах.