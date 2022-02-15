«Нэшвилл» — «Вашингтон». Александр Овечкин успокоит маму

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Предаторз» идёт за 2.57. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Где покажут матч «Нэшвилл» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Вашингтон» 16 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.65, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.80.

«Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.02.2022)

На 16 февраля в Национальной хоккейной лиге запланированы девять матчей. Интересных вывесок достаточно. Любителям отечественного хоккея точно будет на что посмотреть. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Нэшвилла» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Нэшвилл» сейчас идёт третьим в Западной конференции, набрав 60 баллов за 48 матчей. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 12 пунктов. Многовато, хотя плей-офф, скорее всего, никуда не денется. После Матча звёзд команда провела две встречи, но результаты плачевные. Сперва потерпела поражение от «Далласа» (3:4), затем — от «Виннипега» (2:5). Неутешительные цифры.

При этом третье место в конференции просто так не даётся. В спину дышит «Сент-Луис» с 59 баллами за 46 матчей. Если череда поражений продолжится, то вряд ли удастся сохранить текущее положение. Хотя в целом, конечно, показатели неплохие. Главные бомбардиры в отличной форме. Роман Йоси имеет 47 баллов за 46 игр. У российского форвард Якова Тренина 16 баллов за то же время.

На фоне прошлого сезона (13 баллов за 52 игры) прогресс заметен, это радует. «Вашингтон», в свою очередь, всё ещё пребывает на седьмой строчке в Восточной конференции, имея 61 балл за 50 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет восемь пунктов. При этом в спину дышит «Бостон», у которого 57 баллов после 46 встреч. Положение не из лучших.

А ведь до январского неудачного отрезка столичный клуб был среди лидеров в НХЛ, даже какое-то время возглавлял сводную таблицу. Теперь же нужны победы, их количество заметно снизилось, пропала былая стабильность. После Матча звёзд была лишь одна — над бедным «Монреалем» (5:2), который этот сезон наверняка захочет поскорее забыть.

Накануне же «Вашингтон» проиграл «Оттаве» (1:4), которой до этого долго не проигрывал на своём льду. Единственный гол на счету Никласа Бекстрёма, а Александр Овечкин отметился результативным пасом. Впрочем, от поражения это не спасло. Да и самому российскому форварду не легче. Он имеет шестиматчевую серию без голов. Даже мама Ови обеспокоена.

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Конечно, впереди ещё добрая часть регулярного чемпионата, однако нужно уже сейчас начинать возвращать себе утерянные позиции. А это сделать очень непросто при таких результатах. Так ещё в Нэшвилле у «столичных» случилась лишь одна победа за пять последних матчей. «Предаторз» — крайне неудобный соперник.

С другой стороны, в гостях у подопечных Питера Лавиолетта получается играть в последнее время явно лучше, чем дома. Одержали четыре победы за пять выездов. На своём льду же — пять поражений подряд. «Нэшвилл», в свою очередь, дома имеет три победы за аналогичный период. Так что в этом соперники особо не выделяются.

И всё-таки «Нэшвилл» в очных встречах играет лучше, да и забрасывают команды друг другу исправно. Во всех пяти прошлых очных противостояниях тотал перевалил за пять шайб. На наш взгляд, стоит ожидать такого исхода и сейчас. За гостей не сыграет Витек Ванечек, снова Илье Самсонову придётся отдуваться. Также в лазарете Ти Джей Оши и другие. Всего — четыре игрока основы. У хозяев же с этим проблем нет.

Выявить фаворита сложно, хотя у «Кэпс» основные бомбардиры и снайперы в строю (как и у соперника). Лучше остановимся на тотале больше 5.5 шайбы за 1.70. Кроме того, что в очных битвах команды не скупы на голы, так ещё и в последних играх в текущем сезоне прилично пропускают. «Вашингтон» наверняка постарается отреагировать на разгром от аутсайдера НХЛ, но сохранить ворота на замке будет крайне тяжело.

«Нэшвилл» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 февраля 2022 года

«Нэшвилл» по сезону идёт неплохо, не считая последних двух игр. У «Вашингтона» после января дела никак не придут в норму. Поражение от «Оттавы» — тому подтверждение. Хотя в гостях в последнее время столичный клуб играет намного лучше, чем дома. С другой стороны, и оппонент дома играет неплохо. На наш взгляд, лучше остановиться на тотале больше. Забивают друг другу команды исправно и много, да и в недавних играх текущего сезона НХЛ имели проблемы с обороной. Ждём много голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

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