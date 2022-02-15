«Интер» — «Ливерпуль». Юрген Клопп уже приготовил соль

16 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.54. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Какой канал покажет матч «Интер» — «Ливерпуль»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» 16 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» (16.02.2022)

На выходных миновали матчи внутренних первенств. На очереди — Лига чемпионов. 16 февраля состоятся две встречи 1/8 финала соревнования. В одной из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Интер» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Шимон Марциняк из Польши.

В двух последних турах чемпионата Италии «Интер» потерпел поражение от «Милана» (1:2) и сыграл вничью с «Наполи» (1:1). В первом случае смотрелся лучше оппонента, но буквально перестал играть после того, как забил. А вот в противостоянии с неаполитанцами разочаровал. Пропустил первым, забился в защиту и усилиями Эдина Джеко с трудом соорудил гол. Мог и поражение потерпеть.

Пропускают «нерадзурри» относительно немного, за 24 тура Серии А всего 20 мячей (меньше только у «Наполи»). Однако главной причиной такой статистики является голкипер — Самир Ханданович. Спасает часто. Недавно заявил о готовности пойти на понижение заработной платы ради продления действующего соглашения до 2023 года. Поступок заслуживает уважения.

Тем не менее, несмотря на завидную стабильность, с примерно равными по силе командами подопечные Симоне Индзаги регулярно испытывают трудности. В плей-офф Лиги чемпионов вышли лишь со второй строчки, так как потерпели два поражения от мадридского «Реала» (0:1 и 0:2). Также не стоит забывать про ничью с донецким «Шахтёром» (0:0). Хотя бы группа не самая сложная попалась, могли вообще остаться без евровесны.

Несмотря на отличный состав и классную результативность (55 голов за 24 тура чемпионата Италии), «змей» выглядит обескураженно. Одерживает уверенные победы над аутсайдерами и середняками, но не может перехитрить крепкие коллективы. Из-за чего даже спустился на вторую строчку первенства. Есть ещё игра в запасе, но если продолжит в том же духе — рискует выпасть из борьбы за скудетто.

У «Ливерпуля» успехи лучше. В последних четырёх матчах АПЛ одержал победы над «Брентфордом» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестером» (2:0) и Бёрнли (1:0). Стремление догнать лидирующий «Манчестер Сити» вполне реализуемо. Пока отставание достаточно велико — девять пунктов. Зато есть игра в запасе и больше 10 туров впереди.

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В Кубке лиги мерсисайдцы преуспели, вышли в финал благодаря победе над «Арсеналом» (2:0). В Кубке Англии тоже пока без приключений, на стадии 1/16 финала без труда одолели «Кардифф Сити» (3:1). Наиболее интересен матч с лондонцами, в котором не участвовали Мохамед Салах и Садио Мане. Форварды боролись за золото Кубка Африки. Прекрасно их подменил Диогу Жота, оформив дубль.

Говоря о нападающих, стоит отметить, что подопечные Юргена Клоппа демонстрируют потрясающую результативность. За 24 встречи чемпионата Англии наклепали 61 гол. 16 из них на свой счёт записал Салах, а также отдал девять результативных передач. В Лиге чемпионов статистика египтянина столь же прекрасна, за шесть игр группового этапа забил семь голов.

На евроарене красные погуляли на славу. Обыграли итальянский «Милан» (3:2 и 2:1), португальский «Порту» (5:1 и 2:0), а также испанский «Атлетико» (3:2 и 2:0). Но и таких потрясающих результатов им показалось мало. В трансферное окно приобрели лучшего бомбардира «Порту» — Луиса Диаса. За 18 матчей чемпионата Португалии колумбиец забил 14 мячей.

Грядущее противостояние обещает быть очень результативным, на двоих команды наклепали больше 100 голов в своих первенствах. Можно было бы смело взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.71. И всё же, на наш взгляд, в роли фаворитов выступят мерсисайдцы. Они стабильно добывают победы во всех турнирах, много забивают и не боятся крепких противников.

«Нерадзурри» здорово смотрятся на дистанции, но последние встречи в чемпионате Италии с «Миланом» и «Наполи» дают повод усомниться в их ресурсах. В Лиге чемпионов тоже выступили на порядок хуже, чем «Ливерпуль». В Серии А уступили первую строчку «россонери». П2 за коэффициент 2.10 выглядит уместно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» 16 февраля 2022 года

Безусловно, «Интер» силён и без боя точно не сдастся. Однако в последних встречах в Серии А его игра не внушала доверия. Если бы не Самир Ханданович, потерпел бы поражение и от «Наполи». «Ливерпуль» же преуспевает на всех фронтах. Даже без Салаха и Мане справился с «Арсеналом» в Кубке лиги. Приобрел Диаса, что увеличит и без того шикарную атакующую линию. На наш взгляд, гости выглядят мощнее.



Ставка: победа «Ливерпуля» за коэффициент 2.10.

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