Россия — Дания, хоккей на ОИ-2022. Жаль, что не Гондурас

16 февраля состоится матч 1/4 финала Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Дания. Начало встречи — в 09:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.33, успех сборной Дании идёт за 6.40. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 5.20.

Россия — Дания: время начала, где покажут, кто фаворит матча 1/4 финала Олимпиады-2022

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Россия — Дания 16 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч четвертьфинала Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Дания 16 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Гол на первой минуте доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 12.00. Вероятность серии послематчевых буллитов оценена в 16.50.

Россия — Дания: прогноз на матч Олимпиады по хоккею (16.02.2022)

Хоккейная программа на Олимпиаде в Пекине приближается к логическому завершению. Женщины узнали имя финалисток — за победу на турнире будут сражаться сборные Канады и США. Соревнование мужчин тоже выходит на финишную прямую. В борьбе за олимпийское золото остаются всего восемь команд, среди которых и сборная России.

К слову, соперник россиян по 1/4 финала определился одним из первых. На групповом этапе подопечные Алексея Жамнова вымучили победы над сборными Швейцарии (1:0) и как раз Дании (2:0), а также заработали один балл в заключительном матче с командой Чехии (5:6 ОТ). Семь очков и первое место в группе помогли избежать дополнительный раунд.



Датчане, в свою очередь, умудрились отобрать очки у чехов (2:1) и швейцарцев (5:3), а потому поднялись на шестое место в общем рейтинге перед плей-офф и получили в соперники Латвию — аутсайдера квартета С. Латвийцы за три игры на групповом этапе не набрали ни одного очка. Однако только на первый взгляд кажется, что результат справедлив. Это не так.



Во-первых, команда знакомого отечественным болельщикам Харийса Витолиньша попала в группу с крайне неприятными соперниками. Во-вторых, каждому из них дала бой. Как минимум зубы показала и понервничать заставила. Забросила дважды в ворота сборных Швеции (2:3) и Словакии (2:5), а также не дотерпела до овертайма пять минут в битве с Финляндией (1:3).

В матче 1/8 финала со сборной Дании, кстати, тоже не повезло. На восьмой минуте из-за травмы лёд покинул голкипер Янис Калниньш, а в начале третьего периода при счёте 2:2 автор дубля Лаурис Дарзиньш схлопотал удаление и оставил свою команду в меньшинстве. Датчане реализовали численное преимущество спустя полторы минуты.

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Оставшееся время подопечные Хайнца Элерса отводили угрозу от своих ворот (помогал голкипер Себастьян Дам), в итоге одержали победу со счётом 3:2 и прошли в четвертьфинал. С другой стороны, они вполне заслужили это. Олимпиада в Пекине стала для них дебютной в истории, а потому даже выход из группы вполне можно считать успехом.

На Играх команда Дании показывает очень организованную игру. Больших звёзд в составе нет, но это не мешает грамотно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Отдельно стоит отметить надёжную оборону. Например, на групповом этапе пропущено было шесть шайб. Только у двух других сборных меньше — у США (четыре) и Канады (пять).



В первом матче со сборной России пропустила всего два раза, хотя здесь больше вопросов к самим россиянам. На групповом этапе их много критиковали — мало творчества и креатива, проблемы с игрой в неравных составах. В целом по делу. Всё же победы над сборными Швейцарии и той же Дании действительно получились, мягко говоря, сдержанными.



Однако к предстоящему четвертьфиналу подопечные Алексея Жамнова подходят в роли фаворитов. На наш взгляд, вполне оправданно. Класс игроков в составе выше, опыта выступлений больше. Был лишний день на восстановление, разбор ошибок и подготовку. Разумеется, датчане выйдут невероятно мотивированными и постараются сыграть предельно строго.

И всё же мы бы взяли победу сборной России. На лобовую победу дают скромный коэффициент, но его можно поднять, добавив тотал меньше 6.5 шайбы. Ожидать много голов от такой важной встречи не стоит, тем более от сборной Дании. Россияне разыгрались в матче с чехами, но теперь вряд ли станут позволять сопернику свободно владеть шайбой.

В то же время самим россиянам нужно решать сначала свои вопросы. Благо Алексей Жамнов это прекрасно понимает. В одном из интервью заявил, что после прошлой игры не думал о возможном сопернике по четвертьфиналу, поскольку мыслей об игре собственной команды накопилось. Также иронично сожалел, что нет сборной Гондураса на турнире. Пожалуй, да, в матче с Гондурасом было бы проще.

Россия — Дания: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 16 февраля 2022 года

Сборная России дождалась сборную Дании в четвертьфинале Олимпиады. Датчане показывают организованную игру и продолжают удивлять, выглядят ярко для дебютанта. Однако один раз россияне уже выиграли в очной встрече, на наш взгляд, выиграют и второй. Причём снова в довольно сдержанной манере. Состав крепче, опыта больше, класс выше. Вот только лёгкой прогулки подопечные Алексея Жамнова не дождутся.



Ставка: победа сборной России и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.91.

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