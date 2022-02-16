«Интер» — «Ливерпуль». Прогноз «Фонбет»: Мо Салах возьмётся за старое

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Сделать ставку на матч команд Симоне Индзаги и Юргена Клоппа в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Интер»

В последнее время «Интер» сбавил ход в Серии А. В шести предыдущих матчах в чемпионате одержал три победы при двух ничьих и одном поражении. Обыграл «Торино» (1:0) и «Лацио» (2:1), разошёлся миром с «Аталантой» (0:0), победил «Венецию» (2:1), уступил в дерби «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Вследствие потери очков подопечные Симоне Индзаги опустились на вторую строчку в таблице. Набрав 54 очка в 24 встречах, на очко отстают от «Милана», но при этом имеют игру в запасе. В Кубке Италии в матче 1/8 финала в дополнительное время нанесли поражение «Эмполи» (3:2). Встреча 1/4 финала с «Ромой» сложилась куда проще – победили со счётом 2:0.

В новом календарном году «Интер» столкнулся с непростым графиком – в Серии А за короткий промежуток времени встретился с «Лацио», «Аталантой», «Миланом» и «Наполи». Нельзя сказать, что «нерадзурри» успешно справились с этим испытанием, так как в этих матчах они набрали пять из 12 возможных очков и позволили «Милану» выйти в лидеры чемпионата.

Стоит отметить, что в противостояниях с топовыми оппонентами не хватало остроты в нападении. В матче с «Аталантой» миланцы не смогли забить ни одного гола, а во встречах с «Миланом» и «Наполи» ограничились одним забитым мячом в каждой и создавали не так уж много голевых ситуаций у чужих ворот. Показатель ожидаемых голов xG в битве с неаполитанцами был равен всего 0,77, с «россонери» – 1,06.

Кроме того, в последней игре с «адзурри» «Интер» допускал довольно много ошибок в обороне. При потерях оставлял свободные зоны, чем пользовался соперник и наносил опасные удары по воротам. Показатель ожидаемых голов xG «Наполи» в этой встрече был весьма высок – 1,88.

В какой форме «Ливерпуль»

В отличие от «Интера», выступление «Ливерпуля» в новом календарном году стоит признать успешным. В АПЛ мерсисайдцы сыграли вничью с «Челси» (2:2) и победили «Брентфорд» (3:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестер» (2:0) и «Бёрнли» (1:0). После 24 туров заработали 54 очка, что позволяет им занимать второе место в таблице.

Последние удачные результаты позволили подопечным Юргена Клоппа оторваться уже на семь очков от идущего на третьей позиции «Челси». В то же время до реальной борьбы за чемпионство пока еще далеко – «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Сити» на девять очков, хоть и имеет игру в запасе.

Мерсисайдцы продолжают участвовать во всех кубковых турнирах. В конце февраля их ожидает противостояние с «Челси» в финале Кубка английской лиги. В полуфинале выбили «Арсенал», не пропустив ни одного года в двух матчах (0:0 и 2:0). В Кубке Англии пробились в 1/8 финала, на предыдущих стадиях легко разобравшись со «Шрусбери» (4:1) и «Кардиффом» (3:1).

Как и в течение всего сезона, в последних матчах сильной стороной «Ливерпуля» является нападение. В четырёх из пяти встреч в АПЛ в 2022 году забивали как минимум два гола. На этом отрезке не только эффективно завершали атаки, но и создавали большое количество опасных моментов.

Как результат — в этих матчах мерсисайдцы отличились высоким средним показателем ожидаемых голов (xG за игру – 2,29). В отменной форме находится Диогу Жота, на счету которого пять голов и один ассист в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. Результативен и Фабиньо, забивший пять мячей в семи последних играх, в которых он принимал участие.

Также отметим потрясающую продуктивность мерсисайдцев на стандартах у чужих ворот. В этом сезоне АПЛ они забили уже 16 мячей после розыгрышей угловых и штрафных, в том числе в последних встречах с «Лестером» и «Бёрнли».

«Интер» – «Ливерпуль»: кадровые потери

У «Интера» не сыграет Николо Барелла, получивший красную карточку в последней встрече в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом». Также из-за повреждений в матче не примут участие Робин Госенс и Хоакин Корреа.

В составе «Ливерпуля» игру пропустит Дивок Ориги, продолжающий восстановление от травмы колена.

«Интер» – «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Соперники сыграли всего два очных матча, которые состоялись в 2008 году на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» выиграл обе встречи. Дома мерсисайдцы победили со счётом 2:0, в гостях – 1:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Интер» – «Ливерпуль» 16 февраля 2022 года

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05. (Сделать ставку).

«Ливерпуль» великолепно провёл групповую стадию Лиги чемпионов, не потеряв ни одного очка в группе с крайне непростыми соперниками в лице «Атлетико», «Порту» и «Милана». Мерсисайдский клуб отлично смотрелся в нападении, забив в этих матчах 17 голов.

Миланский «Интер» куда менее уверенно провёл групповой турнир. В гостях сыграл вничью с донецким «Шахтёром» (0:0) и в обеих встречах уступил «Реалу», при этом не забив мадридцам ни одного гола (0:1 и 0:2). Хотя в первой битве с испанцами вполне могли зацепиться как минимум за ничью. Немного не повезло.

В последних играх в Серии А с топовыми оппонентами подопечные Симоне Индзаги также не лучшим образом действовали в атаке. Забили «Аталанте», «Милану» и «Наполи» всего два мяча. В предыдущей встрече с неаполитанцами не впечатлили и игрой в обороне. Миланцы неорганизованно возвращались в защиту, позволяя сопернику проводить опасные контратаки.

Такие ошибки должны дорого обойтись хозяевам в игре с «Ливерпулем», который обладает скоростной и результативной линией нападения. В этом сезоне АПЛ они забили 11 голов после контратак (второй показатель в чемпионате Англии). В последних встречах крайне эффективен Диогу Жота.

После Кубка Африки приходят в себя Садио Мане и Мохамед Салах, вышедшие в стартовом составе в матче с «Бёрнли». К тому же большой потерей для хозяев станет отсутствие Николо Бареллы – одного из ключевых футболистов «Интера» в центре поля.

«Ливерпуль» не имеет проблем с составом, находится в хорошей форме и постарается обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Ливерпуля». Такое пари сыграло в шести предыдущих матчах команды во всех турнирах и в двух очных встречах с миланцами.