«Виннипег» — «Миннесота». Кирилл Капризов бросит к ногам ещё не одну звезду

В прошлой игре с «Детройтом» нападающий набрал три очка и был признан одним из лучших игроков.

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.05, а успех «Джетс» идёт за 2.92.

Где покажут матч «Виннипег» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» 17 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Виннипег» — «Миннесота» 17 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 8.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Виннипег» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.02.2022)

Хоккейный турнир на Олимпиаде среди мужчин добрался до финальной стадии, а в Национальной хоккейной лиге продолжают кипеть страсти. На 17 февраля запланировано четыре встречи. Отечественным болельщикам стоит уделить внимание противостоянию «Виннипега» и «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Канада Лайф центра» в Виннипеге.

«Виннипег Джетс» идёт на 12-м месте в Западной конференции, набрав 48 очков за 46 встреч. До зоны плей-офф — семь очков. В последнее время у команды результаты не особо выдающиеся. Всего две победы. Зато какие! Сперва как раз в матче с «Миннесотой» (2:0), а после — с «Нэшвиллом» (5:2).

С другой стороны, в противостоянии с «Уайлд» помогли удаления у соперника, которых набралось на 23 минуты. Однако накануне новой очной битвы клуб проиграл «Чикаго» (1:3) — конкуренту по конференции. Единственную шайбу забросил Марк Шайфли. Евгений Свечников пока имеет 10 очков в 38 играх.

Впрочем, это заметно лучше, чем в прошлых сезонах в «Детройте». Российский форвард стабильно играет в основном составе, это уже похвально. Хотя стоит сказать, что игровое время заметно ниже, чем у лидеров. Например, в том же прошлом матче провёл на льду всего три с половиной минуты. В битве с «дикарями» — девять с половиной.

«Миннесота Уайлд» занимает вторую строчку в Западной конференции, набрав 63 очка в 44 встречах. До лидирующего «Колорадо» — девять очков. При это за последние девять матчей лишь одно поражение. То самое — от «Виннипега». Хотя выводы были сделаны. Накануне с «Детройтом» особых проблем не возникло (7:4).

Кирилл Капризов оформил дубль и отдал результативную передачу. Всего у него 57 очков в 43 встречах. Матс Цуккарелло продолжает феерить, оформил ассистентский хет-трик. Мэтт Болди забил трижды и сделал передачу. В целом команда поработала на славу. Вопросов здесь никаких. Зато вопросы возникают по очным встречам в Виннипеге, где гости не слишком уверенно выступают.

За пять прошлых выездов потерпели три поражения. Вряд ли это нравится фанатам «Уайлд». Тем более что команды в таблице совсем в разном положении. Возможно, пора поправить статистику. Дело в том, что «Миннесота» за пять предыдущих выездов в этом сезоне НХЛ уступила лишь «Виннипегу».

При этом сами хозяева дома играют не так хорошо, за пять прошлых встреч одержали лишь две победы. Подопечные Дина Эвасона, в свою очередь, показали, что поражение от «Джетс» было, скорее, случайным, нежели заслуженным. В целом в последнее время они идут здорово. Семь шайб в ворота «Детройта» — тому подтверждение.

Наверняка ещё и с мотивацией после обидного поражения у гостей проблем не возникнет. Плюс травмированных у хозяев достаточно, не сыграют сразу пять игроков и один под вопросом. У гостей же — лишь двое. Так что мы бы рассмотрели победу «Миннесоты» и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 2.25.

«Виннипег» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 февраля 2022 года

«Уайлд» имеют неудовлетворительную статистику в Виннипеге, но по сезону идут очень уверенно. Оппонент, наоборот, играет хуже, последние матчи дома оказались плачевны. У «Миннесоты» в гостях всё хорошо, плюс нет серьёзных проблем с травмированными — основные бомбардиры в строю. Мы бы взяли победу гостей. Наверняка они мотивированы, чтобы вернуть долг за недавний проигрыш.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.25.

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