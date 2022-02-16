«Порту» — «Лацио». Лучше бы Пепе так бил по мячу

17 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Лацио». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Ставка на матч «Порту» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Порту» — «Лацио» 17 февраля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Порту» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Лацио» (17.02.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов пришла пора вспомнить о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 17 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала соревнований. В одной из них на стадионе «Драгау» «Порту» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В матче последнего тура португальской Примейры «Порту» сыграл вничью с действующим чемпионом — «Спортингом» (2:2). Сил потратили очень много. По ходу встречи смотрелись на порядок лучше, однако пропустили первыми. Затем получили ещё один мяч и были вынуждены отыгрываться. По итогу одно очко добыть сумели.



Вот только мирным исходом противостояние не закончилось. В компенсированное время футболисты затеяли драку. Пепе теперь может получить дисквалификацию до двух лет за то, что ударил директора «львов». Такая оказия непременно скажется на моральном духе всей команды.



Поражение для сине-белых — недопустимый результат. Несмотря на то что они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии, находятся в большой опасности. На хвосте висят «Бенфика» и как раз «Спортинг». Любой неверный шаг может обесценить все старания. Приходится концентрироваться сразу на нескольких турнирах, а это крайне трудно.

На групповом этапе Лиги чемпионов «драконам» очень не повезло. Попалась «группа смерти», состоявшая из английского «Ливерпуля», испанского «Атлетико» и итальянского «Милана». Тем не менее они имели шанс пробраться в плей-офф самого престижного евротурнира. В матче последнего тура обидно уступили испанцам (1:3), хотя играли на равных.



В последних четырёх матчах чемпионата Италии «Лацио» одержал разгромные победы над «Салернитаной», «Фиорентиной» и «Болоньей» (во всех случаях 3:0), а также сыграл вничью с «Аталантой» (0:0). Наиболее интересна встреча с бергамасками, где команда сыграла очень осторожно и боязливо. Нанесли девять ударов, но в створ попали лишь один раз.

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В Кубке Италии успехи намного хуже. На стадии 1/4 финала потерпели разгромное поражение в матче с «Миланом» (0:4). И опять похожая ситуация: нанесли семь ударов, и только один угодил в створ. Оказался бессилен даже лучший форвард «орлов» — Чиро Иммобиле, на счету которого 19 голов в 21 матче Серии А.



В Лиге Европы подопечные Маурицио Сарри выступили не намного лучше. Одержали две победы в матчах с «Локомотивом» (2:0 и 3:0), сыграли вничью с французским «Марселем» (0:0 и 2:2) и турецким «Галатасараем» (0:0). Также потерпели поражение в игре с турками (0:1). Вывод: с крепкими соперниками постоянно возникают трудности.



Не сказать, что бело-небесно-голубые относятся к аутсайдерам. Состав более чем боевой, наполнен высококлассными футболистами. Однако излюбленные результаты в матчах с сильными командами — ничьи. Поражения тоже случаются, как, например, в Кубке Италии с «Миланом» и в Лиге Европы с «Галатасараем», но достаточно редко.

«Драконы» потратили много сил в матче со «Спортингом». Туманное будущее Пепе скажется негативно на настрое. Римляне тоже вряд ли одержат победу. Спотыкаются о сильные клубы, о чём свидетельствуют выступления в групповом этапе Лиги Европы, первенстве и Кубке Италии. Чаще всего играют вничью.



Мы бы взяли Х2 за 1.83. Португальцам торопиться некуда, будет ещё ответная встреча, к которой они могут подойти в более боевой форме, нежели после изматывающего противостояния со «Спортингом». Итальянцы же являются крепким коллективом, который без труда побеждает аутсайдеров. С сильными командами, как мы уже говорили, часто играет вничью. Думаем, такая ставка рациональна.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Порту» — «Лацио» 17 февраля 2022 года

Обе команды относятся к разряду крайне неуступчивых. Не могут похвастаться идеальными выступлениями на евроарене. В более выигрышной ситуации «Порту», который здорово боролся в Лиге чемпионов и хорош в первенстве Португалии. «Лацио» тоже удобным соперником не назовёшь, он умеет цепляться за очки. Да и статистика Иммобиле говорит о многом. Думается, гости не проиграют.



Ставка: «Лацио» не проиграет за коэффициент 1.83.

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