Женское фигурное катание, «Зенит» — «Бетис» и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 февраля.
На что ставить в футболе 17 февраля
Лига чемпионов на этой неделе программу завершила, теперь в деле Лига Европы. В 1/16 финала «Зенит» сыграет с «Бетисом». Соперник очень серьёзный, но дома нужно добиваться приемлемого результата.
Прогноз на матч «Зенит» — «Бетис».
Из других встреч особняком, безусловно, стоит противостояние «Барселоны» и «Наполи», эти команды вполне могли играть между собой и в Лиге чемпионов! «Порту» примет «Лацио», а возмутитель спокойствия этого сезона — молдавский «Шериф» — сразится с «Брагой».
Плей-офф и в Лиге конференций, но здесь интригующих матчей поменьше. «Лестер» примет датский «Раннерс», а «Марсель» встретится с азербайджанским «Карабахом».
Ну и, конечно, контрольные матчи российских клубов на сборах. Московское «Динамо» сыграет с «Аланией» и с «Рубином». Как видите, игроков у Сандро Шварца сразу на два состава.
На что ставить на Олимпиаде 17 февраля
Главное событие дня – произвольная программа в женском фигурном катании. Главная интрига – сохранит ли Камила Валиева лидерство после всего того прессинга, что на неё обрушился. Ну и надеемся на полный пьедестал, Александра Трусова пока проигрывает Каори Сакамото, но отыграть пять баллов ей точно по силам.
Прогноз на матч Финляндия — Словакия на ОИ-2022.
Кроме того, заканчивается предварительный этап в кёрлинге. Увы, здесь наши команды шансы на медали потеряли. Женщины-конькобежки побегут 1000 метров, переживаем за Ангелину Голикову, Ольгу Фаткулину и Дарью Качанову.
На что ещё ставить 17 февраля
В НХЛ 10 матчей в ночь на четверг. Александр Овечкин и «Вашингтон» едут в гости к «Филадельфии». Ови прервал безголевую серию, ждём очередных подвигов.
На теннисном турнире в Марселе Роману Сафиуллину будет противостоять Томаш Махач из Чехии. У девушек в Дубае Вероника Кудерметова сыграет со швейцаркой Жиль Тайхманн.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Астана» встретится с УНИКСом, а «Цмоки» примет «Зенит».
В волейбольной Лиге чемпионов «Зенит» завершит групповой этап повторным матчем с «Берлином».
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