А ведь ещё и «Барселона» — «Наполи» на повестке дня.

Женское фигурное катание, «Зенит» — «Бетис» и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 февраля.

На что ставить в футболе 17 февраля

Лига чемпионов на этой неделе программу завершила, теперь в деле Лига Европы. В 1/16 финала «Зенит» сыграет с «Бетисом». Соперник очень серьёзный, но дома нужно добиваться приемлемого результата.

Прогноз на матч «Зенит» — «Бетис».

Из других встреч особняком, безусловно, стоит противостояние «Барселоны» и «Наполи», эти команды вполне могли играть между собой и в Лиге чемпионов! «Порту» примет «Лацио», а возмутитель спокойствия этого сезона — молдавский «Шериф» — сразится с «Брагой».

Плей-офф и в Лиге конференций, но здесь интригующих матчей поменьше. «Лестер» примет датский «Раннерс», а «Марсель» встретится с азербайджанским «Карабахом».

Ну и, конечно, контрольные матчи российских клубов на сборах. Московское «Динамо» сыграет с «Аланией» и с «Рубином». Как видите, игроков у Сандро Шварца сразу на два состава.

На что ставить на Олимпиаде 17 февраля

Главное событие дня – произвольная программа в женском фигурном катании. Главная интрига – сохранит ли Камила Валиева лидерство после всего того прессинга, что на неё обрушился. Ну и надеемся на полный пьедестал, Александра Трусова пока проигрывает Каори Сакамото, но отыграть пять баллов ей точно по силам.

Прогноз на матч Финляндия — Словакия на ОИ-2022.

Кроме того, заканчивается предварительный этап в кёрлинге. Увы, здесь наши команды шансы на медали потеряли. Женщины-конькобежки побегут 1000 метров, переживаем за Ангелину Голикову, Ольгу Фаткулину и Дарью Качанову.

На что ещё ставить 17 февраля

В НХЛ 10 матчей в ночь на четверг. Александр Овечкин и «Вашингтон» едут в гости к «Филадельфии». Ови прервал безголевую серию, ждём очередных подвигов.

На теннисном турнире в Марселе Роману Сафиуллину будет противостоять Томаш Махач из Чехии. У девушек в Дубае Вероника Кудерметова сыграет со швейцаркой Жиль Тайхманн.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Астана» встретится с УНИКСом, а «Цмоки» примет «Зенит».

В волейбольной Лиге чемпионов «Зенит» завершит групповой этап повторным матчем с «Берлином».