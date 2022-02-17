«Зенит» — «Бетис». Прогноз «Фонбет»: кто-то ждал большего?

Сегодня, 17 февраля, в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы российский «Зенит» примет испанский «Бетис». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Сделать ставку на первую официальную игру петербуржцев после межсезонья можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»

Петербуржцы не проигрывают в 10 матчах во всех турнирах (пять побед и пять ничьих). В РПЛ идут на первом месте, на два очка опережая «Динамо». Перед зимней паузой одолели ЦСКА (2:0), поделили очки с «Ростовом» (2:2) и «Динамо» (1:1). На групповом этапе ЛЧ заняли третье место, набрав пять очков в группе с «Челси» (0:1, 3:3), «Ювентусом» (0:1, 2:4) и «Мальмё» (4:0, 1:1).



В товарищеских матчах «Зенит» победил «Эмирэйтс» из ОАЭ (3:0) и словацкую «Жилину» (5:0), сыграл вничью с болгарским «Ботевом» (2:2) и занял первое место в Кубке Атлантики, одолев «Мидтьюлланд» (1:0), «Копенгаген» (1:1, по пенальти 3:2) и «Брондбю» (2:1). Вратари Александр Васютин и Станислав Крицюк, защитник Деян Ловрен пропускают первый матч с «Бетисом» из-за травм.

В какой форме «Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини идёт на третьем месте в Ла Лиге и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, если сохранит преимущество перед кризисными «Атлетико» и «Барселоной». «Бетис» проиграл только один из семи последних матчей в чемпионате Испании — «Вильярреалу» (0:2).



В остальных случаях выиграл: у «Алавеса» (4:0), «Эспаньола» (4:1) и «Леванте» (4:2). В Кубке Короля зелёно-белые прошли земляков из «Севильи» (2:1), «Реал Сосьедад» (4:0) и выиграли первый полуфинал в Мадриде у «Райо Вальекано» (2:1). Крайне достойные результаты. Тот же «Райо Вальекано» в нынешнем сезоне выглядит здорово.



На групповом этапе Лиги Европы «Бетис» обменялся победами с «Селтиком» (4:3, 2:3), дважды одолел «Ференцварош» (3:1, 2:0) и пропустил вперед только «Байер» (1:1, 0:4). Испанский клуб – единственный, кто вышел в плей-офф с нулевой разницей мячей (12:12).



Вратарь Клаудио Браво, защитник Мартин Монтойя, хавбеки Виктор Камараса, Серхио Каналес и Набиль Фекир пропустят игру в Петербурге из-за травм или дисквалификаций. Впрочем, это не должно стать такой серьёзной проблемой для команды. Всё-таки главный тренер крайне часто меняет состав, взаимозаменяемых футболистов много.

«Зенит» – «Бетис»: статистика личных встреч

Петербуржцы разгромили «Бетис» (3:0) в товарищеском матче в 2015 году. С другой стороны, зелёно-белые не проигрывали российским клубам в официальных играх. А в сезоне-2013/2014 они прошли казанский «Рубин» (1:1, 2:0). Стоит также сказать, что «Зенит» 20 раз встречался с командами из Испании (шесть побед, пять ничьих, девять поражений, общий счёт — 28:36).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги Европы «Зенит» – «Бетис» 17 февраля 2022 года

Ставка: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20. (Сделать ставку).



Нам видится, что третья команда Ла Лиги приедет в Санкт-Петербург в оптимальной форме и бóльшую часть матча будет «возить» «Зенит». В то же время оборона хозяев неплохо противостояла лондонскому «Челси» и туринскому «Ювентусу» в Лиге чемпионов и готова совладать с атаками «Бетиса».

При этом хозяевам вряд ли хватит владения и кондиций, чтобы одолеть сильного соперника в первом официальном матче 2022 года. До этого на сборах они проводили лишь товарищеские встречи, в то время как севильцы вовсю играют в регулярном чемпионате Испании. Никаких проблем с игровым тонусом возникнуть явно не должно.



В целом российские клубы неудачно выступают в весенних стадиях еврокубков, а действующий чемпион России вышел из отпуска меньше месяца назад и может рассчитывать разве что на контратаки и индивидуальные ошибки соперника, которых едва ли будет большое количество. В этом сезоне «Бетис» играет крайне организованно.



Хотя зелёно-белые едва ли выложатся на максимум в Питере, ведь впереди ответный матч при поддержке своих трибун и решающие игры Ла Лиги. Первая встреча по всем признакам станет малорезультативной. Меньше четырёх голов было забито в трёх предыдущих матчах «Зенита» на сборах, в двух из трёх последних игр «Бетиса» и единственной очной встрече. Скорее всего, в этот раз будет также.