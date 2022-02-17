«Филадельфия» — «Вашингтон». Александр Овечкин просто делает свою работу

Ови забил 30 голов за сезон в 16-й раз в карьере. По этому показателю вышел на второе место в истории НХЛ.

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Флайерз» идёт за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 18 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 18 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (18.02.2022)

В Национальной хоккейной лиге накал страстей не утихает, на 18 февраля запланировано сразу 10 матчей. Ярких вывесок достаточно, но отечественным поклонникам хоккея может быть интересно противостояние «Филадельфии» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Скучать не придётся, ведь на льду встретятся Иван Проворов и Александр Овечкин. Лучший защитник против лучшего форварда. Вот это противостояние! Жаль, что весовая категория у клубов наших соотечественников разная. «Филадельфия» занимает лишь 13-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 48 встречах. До зоны в плей-офф — 19 очков.

Цифры серьёзные, но не удивительные. Относительно недавно у команды была затяжная серия поражений, насчитывавшая 13 матчей. Хотя и на последнем отрезке в пять матчей было всего две победы: над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ) и «Виннипегом» (3:1). Только следом три поражения подряд. Накануне уступили «Питтсбургу» (4:5 ОТ), хотя к началу третьего периода вели 4:2.

«Вашингтон» всё ещё пребывает на седьмой строчке в Восточной конференции, с 63 очками в 51 матче. До идущей на втором месте «Тампы» — семь очков. При этом в спину дышит «Бостон» с 58 очками в 47 встречах. Положение уже не такое приятное. Хотя команда потихоньку старается выйти на прежний уровень, накануне победила «Нэшвилл» (4:1). Александр Овечкин отметился дублем.

После шестиматчевого затишья для Ови это отличный результат. Многие вздохнули с облегчением. Возможно, и у самой столичной команды в скором времени всё нормализуется. Пока — лишь две победы в пяти последних играх. Но есть и ещё одна приятная новость. Для Питера Лавиолетта эта победа стала 700-й в карьере. Впереди не самая сильная «Филадельфия», есть все шансы размочить восьмую сотню.

Тем более в гостях «Вашингтон» чувствует себя хорошо. Имеет четыре победы в пяти прошлых очных битвах в Филадельфии. Так ещё и в последнее время в гостях игры складываются куда лучше, нежели дома — четыре победы в гостях против пяти поражений дома. У хозяев на своём льду не всё гладко, лишь две победы на том же отрезке. Конечно, статистику подпортила затяжная серия поражений, но всё же.

«Вашингтон» после января регулярно сбоит, но в целом явно выглядит лучше. Особенно это заметно по составу. При этом за «Флайерз» не сыграют сразу девять игроков и двое под вопросом. У гостей же по-прежнему отсутствует Витек Ванечек, а также Ти Джей Оши и ещё двое. Гости и здесь в плюсе. По заброшенным и пропущенным шайбам они, к слову, также в выигрыше.

Всего «Кэпс» забросили 166 шайб против 122 у «Флайерз», а пропустили 142 (против 167). Иван Проворов из «Филадельфии» набрал 18 очков в 45 матчах, а лучшие бомбардиры — Клод Жиру и Кэм Аткинсон — идут с 37 очками. То есть недооценивать соперника всё же не стоит. Впрочем, у «столичных» есть Александр Овечкин, он набрал 62 очка. Евгений Кузнецов — 48. Даже так разница видна.

Мы бы рассмотрели ставку «обе забьют и П2» за коэффициент 2.18. В личных встречах команды забрасывают друг другу исправно, лишь в 2016 году одной из них не удалось отличиться. Так что ставка вполне рабочая. Гости сейчас явно в лучшей форме, хотя пропустить могут легко. Илья Самсонов несколько потерял хватку, которая была на старте. Верим в победу гостей.

«Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 февраля 2022 года

«Филадельфия» в этом сезоне явно не блещет, да и «Вашингтон» после января никак не придёт в форму. Однако в очных противостояниях перевес на стороне «Кэпс». Так ещё и травмированных у них в два раза меньше. Александр Овечкин накануне порадовал болельщиков дублем, наверняка и сам вздохнул с облегчением после длительного затишья. Думается, победу одержит столичный клуб, хотя хозяев недооценивать не стоит. Они тоже могут ответить.

Ставка: обе забьют + победа «Вашингтона» за 2.18.

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