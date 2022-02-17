Биатлон на ОИ-2022, мужской масс-старт. Эдуард Латыпов отдаст всё

На Олимпиаде в Пекине 18 февраля состоится мужской масс-старт по биатлону на 15 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Россия 1». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеет Йоханнес Бё. Заключить пари на успех норвежца в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 3.46.

Мужской масс-старт на ОИ-2022: коэффициенты букмекеров (18.02.2022)

В четвёрку фаворитов также входят француз Кентен Фийон Майе (3.48), а также Эдуард Латыпов и Александр Логинов из России (по 15.00). Следом идёт норвежец Тарьей Бё (16.00). За ними в списке претендентов находятся швед Себастиан Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен (по 18.00). Сделать ставку на успех Мартина Понсилуомы или Стурлы Холм Легрейда можно за 25.00

Мужской масс-старт на Олимпиаде в Пекине: прогноз и анализ 18 февраля 2022 года

Вот и подходят к концу Олимпийские игры. Для биатлонистов осталась последняя дисциплина — масс-старт. Из-за плохих погодных условию женскую гонку решили провести в один день вместе с мужской. Мужчины побегут масс-старт 18 февраля и закроют Олимпиаду 2022 года для биатлона. По правилам участие примут 30 спортсменов, которые считаются лучшими.

От мужской сборной России выступят Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Эдуард, к слову, вызвал сильный резонанс после недавней эстафеты. Дело в том, что его как лидера команды поставили на заключительный этап гонки. До последнего рубежа шёл первым с отрывом в 50 секунд. Однако на стойке промазал пять раз и отработал два штрафных круга.



По итогу в копилку удалось положить только очередную бронзу. С другой стороны, это тоже медаль, поэтому ребята в любом случае молодцы. Латыпов на текущих Играх вообще три олимпийские награды собрал! Хотя, конечно, действительно обидно. Для наших спортсменов и спортсменок это не первый случай. Шансов на золото было достаточно.



Впрочем, такое могло произойти с каждым из участников. Это подтвердили Тарьей Бё и Филипп Наврат. Норвежец даже поддержал россиянина в одной из социальных сетей. Также такие провалы подстёгивают на более усердную работу. У Латыпова есть ещё одна гонка, чтобы завершить соревнование на приятной ноте.

Букмекеры предлагают сразу несколько ставок на Эдуарда в предстоящем масс-старте. Например, есть вариант «Латыпов выше Самуэльссона» за коэффициент 1.75. В стрельбе спортсмены практически равны. У шведа 81% попаданий на лёжке и 82% на стойке, а у россиянина 85% и 80% соответственно. На лыжне Самуэльссон, конечно, быстрее, но несущественно.

Во Франции Себастиан пришёл девятым с одним промахом, а Эдуард финишировал 12-м с тремя. В Антхольце в масс-старте швед не участвовал, а вот Латыпов не порадовал. Остались вопросы к стрельбе — восемь промахов и 25-е место. Однако не только он один не справился со стрельбой. Даже Тарьей Бё в Италии в масс-старте промазал шесть раз.



К слову, на Олимпиаде ставка на то, что Эдуард придёт быстрее Тарьей, оценивается коэффициентом 2.00. В целом присмотреться можно. Латыпов заметно уступает старшему Бё на стойке, но на лыжне россиянин совсем немного отстаёт от норвежца. Такая же картина и на лёжке.



В пасьюте Эдуарду, когда он пришёл третьим, до Тарьея не хватило всего семь секунд, хотя изначально отставание было в 35 секунд. Сейчас же у норвежца форы не будет, а погодные условия для всех одинаковые. Хотя, на наш взгляд, интересно выглядит ставка на то, что россиян заберётся в тройку лидеров. Здесь коэффициент внушительный — 4.50.

Рассчитывать на золото вряд ли удастся, конкуренция слишком серьёзная, но попасть в топ-3 Латыпов вполне может. После неудачи на эстафете у него должно появиться желание доказать всем, а главное самому себе, что он может победить. К тому же это последняя гонка на Олимпиаде. Где, если не здесь, отдать все свои силы?

Зимняя Олимпиада, прогноз на мужской масс-старт по биатлону в Пекине 18 февраля 2022 года

В мужской эстафете сборная России завоевала бронзу, а могла взять золото. Дело в том, что на последнем рубеже последнего этапа гонки Эдуард Латыпов промахнулся пять раз и ушёл на два штрафных круга. В масс-старте у него есть последняя возможность отыграться за неудачу, показать всем (себе в первую очередь), что он может побеждать и не зря считается лидером сборной.



Ставка: Эдуард Латыпов выиграет медаль за 4.50.