Россия — Швеция, хоккей на ОИ-2022. Пора узнать, чего стоит «Красная машина»

18 февраля состоится полуфинальный матч Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Швеция. Начало встречи — в 16:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех сборной Швеции идёт за 2.93.

Прогноз на полуфинал ОИ-2022 Финляндия — Словакия.

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Россия — Швеция 18 февраля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Олимпиады по хоккею Россия — Швеция 18 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.01, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.98. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.89. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.70. А на ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Россия — Швеция: прогноз на полуфинальный матч Олимпиады по хоккею (18.02.2022)

Олимпиада в Пекине продолжается, хоккейный турнир среди мужчин подходит к самому интересному. На 18 февраля запланировано два полуфинальных матча. Отечественным болельщикам, конечно же, стоит обратить внимание на противостояние сборных России и Швеции. Оно пройдёт на льду стадиона «Национальный» в Пекине. Первое вбрасывание — в 16:10 мск.

Сборная России на турнире выступает не так плохо, как кажется. Да, к зрелищности хоккея и главным звёздам команды по-прежнему вопросы, но самое главное — есть результат. На групповом этапе сопротивление оказала лишь сборная Чехия (5:6 ОТ). Хотя здесь стоит сказать, что для россиян встреча ничего принципиально не решала.



В 1/4 финала турнира российская сборная снова встретилась с соперником по группе — сборной Дании, которая в 1/8 финала одолела сборную Латвии (3:2). Россия во второй раз огорчила оппонента, выиграв со счётом 3:1. Понервничать болельщикам пришлось в начале второго периода, когда датчане сравняли счёт и завелись. Однако Никита Нестеров успокоил соперника.



Вячеслав Войнов на 56-й минуте поставил точку, забросив третью шайбу. Конечно, это приятный результат, только вот впереди новый соперник. Он выше классом, не такой, что были до этого. Сборная Швеции в группе уступила лишь Финляндии (3:4 ОТ). Зато в 1/4 финала разобралась с одним из претендентов на медали — Канадой (2:0). А это весомый показатель, пусть канадцы и привезли не самый сильный состав.

При этом на фоне оппозиции сборной России у Швеции и группа была сложнее, и соперник по четвертьфиналу куда сильнее Дании. Неравнозначные игры получаются. Хотя понятно, что в полуфинал просто так не попадают. Всё же тренерский штаб российской команды неплохо поработал перед четвертьфиналом, разобрал оппонента. Хоккеисты точно знали, как действовать против компактных датчан.



Любопытно при этом, что противостояния России и Швеции получаются интересными. Россияне за последние 10 очных битв победили семь раз. Однако в пяти случаях — по буллитам. Победы радуют, но очевидно, что шведы ничуть не уступают. В то же время утверждать, что матч получится голевым, как это было в игре с Чехией, не приходится.

Соперники прекрасно знают друг друга, помнят с Еврохоккейтура, как играть. На наш взгляд, каждый постарается ловить друг друга на ошибках, слишком открытого хоккея мы не ждём. Дело ещё в том, что сборная России на турнире выдала лишь один результативный матч. Когда результат ничего не решал. Едва ли тренерский штаб отойдёт от принципов и в этот раз.



На Олимпиадах сборные встречались лишь дважды. Впервые команды сыграли в 1994 году в полуфинале Игр в Лиллехаммере. Победу одержали шведы со счётом 4:3. Второй раз пришёлся на групповой этап Олимпиады-2006 в Турине. Тогда выиграли россияне (5:0). К слову, в обоих случаях Швеция побеждала на турнире.



На пути сборной России уже совсем другой соперник, но не менее опасный. К нему стоит готовиться более усердно, чем к датчанам. С другой стороны, игроков НХЛ сейчас нет, а в составе России сразу несколько победителей прошлой Олимпиады. Как играть — знают. Выделить явного фаворита сложно, хотя по динамике россияне явно прибавляют от матча к матчу.

Впрочем, сбрасывать со счетов оппонента мы бы не стали. Со Швецией всегда матчи получаются боевыми и захватывающими. На фоне уверенных игр в группе и четвертьфинале говорить что-то сложно, но мы бы рассмотрели ставку «1Х и тотал больше 2.5 шайбы» за 1.74. В очных встречах часто доходило до дополнительного времени и буллитов.



К тому же статистика этих встреч на стороне России. Сейчас состав в оптимальной форме, прибавляет. Тот же Никита Гусев разыгрался. Швеция тоже уверенно играет, так что в этом матче всё может решить одна шайба. Скорее всего, в овертайме. А основное время завершится вничью — 2:2.

Россия — Швеция: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 18 февраля 2022 года

Сборные России и Швеции добрались до полуфинала. Россияне имеют перевес в последних очных играх, однако сейчас хоккей демонстрируют не самый лучший. Швеция намного сильнее соперников, которые были до этого. Обыграла сборную Канады, не пропустив. На наш взгляд, явного фаворита выделить сложно. Остановимся на том, что Россия не проиграет в основное время. Скорее всего, по итогам 60 минут будет ничья.

Ставка: сборная России не проиграет в основное время + тотал больше 2.5 шайбы за 1.74.

Прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон».

Ставка на матч «Ювентус» — «Торино» с коэффициентом 2.08.

Ставка с коэффициентом 7.00 на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Суонси».