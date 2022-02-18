Россия — Швеция, масс-старты в биатлоне и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 17 февраля.

На что ставить в футболе 18 февраля

Матчей сегодня не так много. В Италии туринское дерби «Ювентус» – «Торино». В Германии «Майнц» сразится с «Байером», а в Испании сыграют «Эльче» и «Райо». Есть матч сегодня и во Франции: «Лилль» встретится с «Метцем».



Ну и, конечно, контрольные матчи российских клубов на сборах. Сегодня «Сочи» сыграет с казахстанским «Кайратом».

На что ставить на Олимпиаде 18 февраля

В хоккее начинается самое интересное – полуфиналы. Сборная России сыграет со Швецией, предсказать здесь что-то сложно. Просто пожелаем нашим удачи. В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.



Биатлон завершит программу масс-стартами. Будем надеяться на хорошие выступления наших спортсменов, особенно переживаем за Эдуарда Латыпова. Ну и девушки после серебра в эстафете должны раскрепоститься и проявить себя.



В конькобежном спорте мужчины бегут 1000 метров. Павел Кулижников, который пропустил две Олимпиады на пике карьеры, выйдет сегодня на старт. Очень хочется, чтобы Павел выиграл медаль. Но и соперники очень сильны.

На что ещё ставить 18 февраля

В НХЛ в ночь на субботу 4 матча: «Каролина» — «Нэшвилл», «Миннесота» — «Флорида», «Чикаго» — «Даллас» и «Вегас» — «Лос-Анджелес».



На теннисном турнире в Марселе Аслан Карацев сыграет с местным теннисистом Бенжаменом Бонзи.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Автодором», а ЦСКА примет «Локомотив-Кубань».



В женской волейбольной Суперлиге краснодарское «Динамо» примет «Заречье-Одинцово».