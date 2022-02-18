«Миннесота» — «Флорида». Кирилл Капризов примет вызов

19 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита встречи. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.59, успех «Пантерз» идёт за 2.43. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 19 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 19 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.56. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах за 1.57, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.30.

«Миннесота» — «Флорида»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (19.02.2022)

На начало марта запланирован старт Кубка Гагарина в КХЛ, а пока коротаем время вместе с Национальной хоккейной лигой. 19 февраля пройдут шесть встреч. Посмотреть есть на что, но отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Флориды», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра».

«Миннесота Уайлд» занимает вторую строчку в Западной конференции, набрав 63 балла за 48 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 11 очков, хотя есть три игры в запасе. И всё же положение могло быть заметно ближе к лидеру. Всему виной — два недавних поражения в Виннипеге с общим счётом 3:8.

Довольно странно, ведь в остальных матчах всё проходило успешно. За 10 прошлых игр случилось восемь побед, семь из которых — в основное время. Хотя есть и хорошие новости. Во втором матче с «Виннипегом» (3:6) Кирилл Капризов оформил ассистентский дубль. Теперь на его счету 59 баллов по системе «гол+пас». Подбирается к Александру Овечкину в гонке бомбардиров.

Дмитрий Куликов отметился голом, у него 15 баллов за 44 матча, и это его лучший показатель с 2016 года. Неплохо для защитника. Конечно, неприятно проигрывать дважды в гостях одному и тому же сопернику, хотя в целом по сезону «Миннесота» идёт куда лучше. Да и сами «Джетс» не блещут, находятся вне зоны плей-офф.

«Флорида» совсем иного калибра. Занимает лидирующее место в Восточной конференции, набрав 71 балл за 48 матчей. В спину дышит «Тампа» с 70 баллами за 49 встреч. При этом за пять прошлых матчей случилось лишь одно поражение от «Рейнджерс» (2:5). Накануне удалось разобраться с «Каролиной» (3:2 ОТ). Добыли волевую победу.

Сергей Бобровский внёс свой вклад. Для голкипера это 12-я победа за последние 14 матчей. Отличный результат. Александр Барков записал на свой счёт гол и пас, у него 42 балла за 35 матчей. Максим Мамин пока имеет девять баллов за 23 встречи, что тоже неплохо. Но лучший бомбардир — Джонатан Юбердо с 66 баллами. Возглавляет гонку ассистентов НХЛ.

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Однако в личных встречах у «Флориды» дела обстоят не лучшим образом. В Сент-Поле она одержала лишь одну победу в пяти прошлых матчах. Причём та оказалась вымученной (5:4). До этого три раза «Миннесота» имела успех с одинаковым счётом — 5:1. Так что вопрос об имени фаворита возникает здесь логичный.

Как видно, при этом команды устраивают голевые встречи. Последний раз тотал меньше пяти шайб был в 2016 году, то есть около шести лет назад. Внушительно. Так что вполне можно поразмыслить над высоким тоталом в качестве ставки на матч. С результативностью у соперников проблем не наблюдается, а вот пропускают в последних матчах в НХЛ исправно.

К этому ещё добавляется беспроигрышная домашняя серия хозяев из шести матчей. Когда у гостей на выезде дела чуть хуже: лишь три победы за то же время. Хотя в целом соперники очень хорошо выступают по сезону и в личных встречах не дают друг другу вздохнуть. У «Флориды», как и у «Миннесоты», лидеры в строю.

Вполне можно рассмотреть тотал больше шести шайб за 1.65. Статистика очных встреч не против такой ставки. Однако, на наш взгляд, интереснее выглядит «обе забьют + 1Х» за 1.73. «Пантерз» заслуженно лидируют в своей конференции, но «Уайлд» очень хороши дома, потерпели только три поражения в основное время за 20 домашних игр в этом сезоне. Думается, за очки зацепиться смогут и в этот раз.

«Миннесота» — «Флорида»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 февраля 2022 года

«Миннесота», как и «Флорида», по сезону показывают отличные результаты. Составы обеих команд не испытывают проблем с травмированными. Плюс очные матчи получаются голевыми. Уступать друг другу оппоненты не будут, но «Уайлд» дома играют уверенно, а гости на выезде имеют статистику похуже. В целом хозяева имеют небольшое преимущество. Пробуем ставить на них.

Ставка: обе забьют + «Миннесота» не проиграет за 1.73.

Прогноз на матч «Айлендерс» — «Монреаль».

Ставка на матч Серии А «Фиорентина» -«Аталанта» с коэффициентом 2.65.

Ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.