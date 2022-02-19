«Ман Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз «Фонбет»: 5:0 со «Спортингом» — это только начало

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в городе Манчестер, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Сделать ставку на противостояние Хосепа Гвардиолы и Антонио Конте можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит выдающийся сезон. В АПЛ набрал 63 очка в 25 матчах и уверенно возглавляет таблицу, опережая ближайшего преследователя в лице «Ливерпуля» на девять очков. Правда, у мерсисайдцев есть игра в запасе. В новом календарном году «горожане» демонстрируют действительно блестящие результаты. В АПЛ обыграли «Арсенал» (2:1), «Челси» (1:0), сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и всухую победили «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (4:0).

В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы легко пробились в 1/8 финала. На предыдущих стадиях выиграли у «Суиндон Тауна» и «Фулхэма» с одинаковым счётом 4:1. Кроме того, очень удачно провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде со «Спортингом». Наказали португальский клуб буквально за каждую ошибку в обороне и добились крупной победы (5:0), обеспечив себе комфортный задел перед ответным матчем.

В этом сезоне «Сити» успешно проявляет себя как в атаке, так и в обороне. В АПЛ делит первое место с «Ливерпулем» по результативности (61 мяч), а также является лидером по пропущенным мячам (всего 14). В последнее время также показывает хороший баланс между нападением и защитой – в пяти предыдущих встречах в АПЛ забили 10 голов и при этом пропустили лишь два.

В недавнем противостоянии со «Спортингом» «горожане» позволили сопернику нанести всего три удара по воротам, причём ни один из них не получился опасным. В свою очередь, в нападении «Манчестер Сити» был крайне эффективен в завершении, результатом чего стали пять забитых мячей. Дублем отметился Бернарду Силва, был близок даже к хет-трику.

Также в отличной форме находятся Кевин Де Брёйне и Рияд Марез. В семи предыдущих матчах во всех турнирах Де Брёйне забил два гола и сделал пять ассистов. В активе Мареза четыре мяча и две результативные передачи в четырёх последних встречах. Стоит отметить и Рахима Стерлинга, который сделал хет-трик в игре с «Норвичем» и записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче со «Спортингом».

В какой форме «Тоттенхэм»

В отличие от соперника, «Тоттенхэм» в новом календарном году не может похвастаться стабильными результатами. В пяти предыдущих встречах в АПЛ одержали две победы при трёх поражениях. Обыграли «Уотфорд» (1:0) и «Лестер» (3:2) и уступили «Челси» (0:2), «Саутгемптону» (2:3) и «Вулверхэмптону» (0:2). После 22 матчей лондонская команда набрала 36 очков и располагается лишь на восьмой позиции в таблице.

Неудачно подопечные Антонио Конте сыграли и в полуфинале Кубка английской лиги с соседом — «Челси», всухую проиграв оба матча (0:2 и 0:1). Зато вот в Кубке Англии продолжают борьбу за трофей. В 1/32 финала одержали волевую победу над «Моркамом» (3:1), забив свой первый гол только на 74-й минуте. Встреча 1/16 финала с «Брайтоном» сложилась куда проще. «Тоттенхэм» имел преимущество в два мяча уже к 24-й минуте и спокойно довёл дело до победы (3:1).

В последнее время лондонцы испытывают трудности в обороне. В четырёх предыдущих матчах в АПЛ они пропускали как минимум два гола. Они оставляют оппонентам слишком много свободных зон, что регулярно приводит к опасным моментам. В связи с этим в четырёх прошлых встречах средний показатель ожидаемых голов их соперников xGA составил 1,65, в то время как в среднем по сезону он равен 1,29.

В матче с «Саутгемптоном» «шпоры» пропустили два гола после фланговых подач – защитники неубедительно действовали в центральной зоне и давали возможность оппонентам наносить удары почти без сопротивления. Не лучше оборона «Тоттенхэма» действовала и против «Вулверхэмптона» – оба мяча «волки» забили после подборов в штрафной.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: кадровые потери

В составе «Манчестер Сити» травмирован Коул Палмер. Также под вопросом участие Джека Грилиша и Габриэла Жезуса, однако они могут успеть восстановиться от повреждений к предстоящему поединку.

У лондонского «Тоттенхэма» по причине травм не сыграют Оливер Скипп и Джафет Танганга. Эрик Дайер пропустил три последние встречи из-за травмы бедра, но, скорее всего, попадёт в заявку на предстоящий матч.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

За три последних сезона соперники провели девять личных встреч в АПЛ, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов. Небольшое преимущество на стороне «Манчестер Сити»: пять побед при трёх поражениях и ничьей. В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами.

«Шпоры» выиграли со счётом 2:0, «горожане» – 3:0. После этого состоялся очный матч в финале Кубка английской лиги, который завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы (1:0). Первая очная игра этого сезона сложилась в пользу «Тоттенхэма» (1:0).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 19 февраля 2022 года

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.78 (сделать ставку).

«Тоттенхэм» – довольно неудобный соперник для «Манчестер Сити». «Шпоры» победили в первой очной игре этого сезона. Стоит отметить, что та встреча состоялась в стартовом туре АПЛ, когда соперники ещё набирали форму после межсезонья. «Горожане» имели преимущество по опасным моментам, но не сумели их реализовать.

По ходу сезона команда из Манчестера набрала отличную форму и победила в 12 из 13 последних матчей во всех турнирах. При этом в восьми случаях подопечные Гвардиолы побеждали с преимуществом как минимум в два гола. В предыдущей встрече они не испытали никаких проблем со «Спортингом» – одним из лидеров чемпионата Португалии, который во внутреннем первенстве пропустил лишь 15 мячей в 22 матчах.

Отдельно стоит отметить, насколько остро «горожане» действуют на стандартных положениях – в АПЛ они забили уже 11 мячей после розыгрышей угловых и штрафных (второй показатель в лиге после «Ливерпуля»). Эффективность клуба в атаке должна доставить «Тоттенхэму» немало проблем, так как в последнее время те допускают много ошибок в обороне.

При этом в нападении лондонцы создают голевые моменты, но не отличаются реализацией (21% – лишь 15-й показатель в АПЛ). В новом календарном году они не смогли забить ни одного гола в трёх матчах с «Челси», которые завершились поражениями. Мы предлагаем сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5). Такое пари сыграло в четырёх последних играх команды во всех турнирах и в предыдущей домашней игре с «Тоттенхэмом».