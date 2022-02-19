«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». У Криштиану Роналду хороший аппетит

20 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех йоркширцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются также за 4.10.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «МЮ» 20 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» (20.02.2022)

Еврокубковые состязания благополучно вернулись после зимнего перерыва, впереди самое интересное — весенняя часть. Однако на внутренней арене тоже дел хватает. В английской Премьер-лиге 20 февраля состоится две встречи 26-го тура. В самой ранней из них «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед». «Противостояние роз» пройдёт на стадионе «Элланд Роуд».

В последних трёх встречах чемпионата Англии «Лидс» выступил далеко не лучшим образом. С трудом выцарапал ничью с «Астон Виллой» (3:3), а также потерпел поражения в матчах с «Ньюкаслом» (0:1) и «Эвертоном» (0:3). Наиболее интересна последняя встреча, потому что «ириски» прервали серию из шести матчей без побед в АПЛ, разгромив оппонента.



В Кубке лиги поподечные Марсело Бьелсы тоже не преуспели. В третьем раунде с трудом прошли «Фулхэм» из Чемпионшипа (0:0, по пенальти 6:5), а на стадии 1/8 финала потерпели поражение в матче с «Арсеналом» (0:2). В очередной раз ушли с поля без гола. С результативностью очевидные проблемы, за 23 матча АПЛ забили 27 мячей.



За этот же период пропустили 46 раз. Совокупность статистики даёт 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны вылета белые располагаются всего в шести очках. Из Кубка страны вылетели, потерпев поражение в 1/32 финала от «Вест Хэма» (0:2). Владение мячом поделили поровну с соперником, но по ударам уступили (8-17). Счёт на табло соответствующий.

Руководство обеспокоено такими результатами и, по некоторым данным, уже задумывается о будущем. Экс-наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде — главный кандидат на замену Бьелсы. Также рассматриваются кандидатуры Джесси Марша и Карлоса Корберана. Неужели дни аргентинского специалиста в клубе из Лидса сочтены?



«Манчестер Юнайтед» находится под сильным давлением СМИ. То и дело появляются новости о недовольстве игроков временным статусом Ральфа Рангника и его тренировками. Криштиану Роналду также неподалёку от эпицентра событий. Ходят слухи, что португалец хочет руководить раздевалкой и забрать капитанскую повязку, а это не устраивает Маркуса Рашфорда и Гарри Магуайра.

Ставка на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.

Как бы там ни было, прогресс в игре подопечных немецкого специалиста имеется, о чём свидетельствует шесть встреч кряду в чемпионате Англии без поражений при трёх ничьих. С «Астон Виллой» (2:2), «Бёрнли» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Во всех матчах могли добыть три очка, но не сумели удержать преимущество.



Понемногу «красные дьяволы» растут, структурируется игра в обороне и прорисовывается позиционный футбол. Неудачи тоже есть, к ним относится поражение в Кубке Англии в матче с «Мидлсбро» (1:1, по пенальти 7:8). Из провала были сделаны выводы, и мы увидели совсем иную игру в матче последнего тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0). Прессинг на чужой половине поля помог Роналду прервать безголевую серию.



Благодаря этому манкунианцы поднялись на четвёртую строчку чемпионата Англии. Однако удастся ли удержаться надолго? Несмотря на важность «противостояния роз», у них имеется приоритетная задача — Лига чемпионов. На 23 февраля запланирована первая встреча 1/8 финала с мадридским «Атлетико». Есть повод не тратить все силы на матч с «Лидсом».

Белые на всех фронтах потерпели неудачи. Марсело Бьелса находится под прицелом у руководства и наверняка постарается мотивировать своих подопечных на лучшее выступление. Однако статистика говорит сама за себя. Шансов одержать победу в матче с красными или хотя бы сыграть с ними вничью крайне малы.



Даже с учётом возможного эконом-режима в преддверии матча в Лиге чемпионов манкунианцы выглядят фаворитами. Они здорово выступили в последних шести матчах АПЛ и прогрессируют при Ральфе Рангнике. Демонстрируют достаточно качественный футбол и просто-напросто имеют больше ресурсов. Возьмём П2 за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 20 февраля 2022 года

«Лидс» угодил в кризис. Потерпел много поражений в последних встречах АПЛ и выбыл из всех кубковых соревнований. Демонстрирует крайне низкую результативность и отсутствие надёжности в обороне. «Манчестер Юнайтед», напротив, понемногу набирает ход и уверенно держится, несмотря на давление СМИ и прочие гнетущие факторы. Работает над ошибками и добивается нужных итогов. Гости победят.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.88.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона».

Прогноз на матч «Реал» — «Алавес».