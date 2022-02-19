Лыжный марафон, битва за золото у пар и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, уже совсем скоро весна. А в спорте весело: заканчивается Олимпиада в Пекине, в разгаре европейские футбольные чемпионаты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 февраля.

На что ставить в футболе 19 февраля

В футболе сегодня много матчей. Выделим самое главное. В Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. «Ливерпуль» должен отвести душу на «Норвиче», а «Челси» на выезде встретится с «Кристал Пэласом».



В Испании «Реал» примет «Алавес», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Осасуной». Команду Диего Симеоне лихорадит, посмотрим, удастся ли прервать череду неудачных матчей.



В Италии «Милан» должен увезти 3 очка с выезда в Салерно, а «Рома» Жозе Моуринью принимает «Верону». Наконец, во Франции «Лион» гостит в Лансе, а «ПСЖ» играть на выезде с «Нантом».

На что ставить на Олимпиаде 19 февраля

Предпоследний день игр подарит нам кучу впечатлений. Все ждут лыжного марафона, где Большунов и Клебо должны выяснить, кто станет королём этой Олимпиады. 50 километров – по-настоящему сложная дистанция.



Спортивные пары определят победителя. После короткой программы лидируют китайцы, но наши дуэты совсем рядом. Будем надеяться на медали самой высшей пробы!



Интересно будет и посмотреть за масс-стартами в конькобежном спорте. Очень зрелищный вид программы, в котором наши спортсмены не должны быть статистами.



Ну и малый финал в хоккее. Словакия сыграет со Швецией. «Тре Крунур», конечно, выше классом, зато у словаков было больше времени на отдых, да и мотивация должна быть повыше, для этой команды бронза станет нереальным успехом.

На что ещё ставить 19 февраля

В НХЛ субботний вечер подарит поклонникам встречу «Баффало» и «Колорадо», а затем ещё 6 игр в ночь на воскресенье.



На теннисном турнире в Марселе Андрей Рублёв будет играть с Бенжаменом Бонзи. Этот француз ранее обыграл Аслана Карацева.



В НБА начинается звёздный уик-энд, так что любителям шоу приготовиться, а в Европе команды разыгрывают национальные кубки.



В мужской волейбольной Суперлиге сразу 6 игр. Выделяем матч «Кузбасс» — «Динамо»: кемеровчане в этом сезоне не блещут, но при поддержке болельщиков способны на многое.